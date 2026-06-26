2026 Avusturya GP 1. antrenman: Kırmızı bayrakla sonlanan seansta Mercedes 1-2, Piastri takipte

Avusturya Grand Prix'si hafta sonunun ilk antrenman seansında birçok çaylak pilot F1 pilotlarının yerini alırken, takımlar da Spielberg'e bir dizi güncellemeyle geldiler. Özellikle ev sahibi Red Bull, güncelleme anlamında öne çıktı ve sezonun en kapsamlı güncellemesini buraya getirdi.

İlk antrenman seansı öncesinde hava sıcaklığı 29 °C, pist sıcaklığı 49 °C olarak ölçüldü.

Yeşil bayrakların sallanmasıyla pilotlar piste çıkmaya başlarken, Lando Norris'in garajında bazı çalışmalar yapıldığı görüldü. McLaren pilotunun aracında hidrolik kaçağı olduğu tespit edildi.

Max Verstappen, piste çıkacakken aracında sorun yaşadı ve aracı mekanikerler tarafından garaja geri çekildi. Bu olay sebebiyle pit yolunda sarı bayraklar sallandı.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

İlk 15 dakikanın geride kalmasıyla Kimi Antonelli, 1:09.001 ile zirveye yerleşti. Birkaç dakika sonra Antonelli'yi takım arkadaşı 1:08.898'lik turuyla geride bıraktı.

Liderlik mücadelesi seansın ilerleyen dakikalarında da Mercedes takım arkadaşları arasında sürmeye devam etti.

Bitime yalnızca 1 dakika kala kırmızı bayraklar sallandı ve Sergio Perez'in pist üstünde aracını durdurduğu ekranlara geldi. Böylece seans kırmızı bayrak altında sona erdi.

Seansı 1:07.796 ile Kimi Antonelli tamamlarken, onu 0.040 saniye gerideki takım arkadaşı George Russell takip etti. Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Max Verstappen dördüncü, Lewis Hamilton beşinci ve Arvid Linbdlad altıncı oldu. Onları Lando Norris, Franco Colapinto ve Charles Leclerc'in yerine piste çıkan Dino Beganovic takip etti. 10. sıraya Oliver Bearman yerleşti.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images