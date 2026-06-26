Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Antrenman raporu
Formula 1 Avusturya GP

2026 Avusturya GP 1. antrenman: Kırmızı bayrakla sonlanan seansta Mercedes 1-2, Piastri takipte

2026 Avusturya Grand Prix'si 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Kimi Antonelli lider tamamladı. Seans, Sergio Perez'in aracında yaşadığı sorunla kırmızı bayrak altında sona erdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Avusturya Grand Prix'si hafta sonunun ilk antrenman seansında birçok çaylak pilot F1 pilotlarının yerini alırken, takımlar da Spielberg'e bir dizi güncellemeyle geldiler. Özellikle ev sahibi Red Bull, güncelleme anlamında öne çıktı ve sezonun en kapsamlı güncellemesini buraya getirdi.

İlk antrenman seansı öncesinde hava sıcaklığı 29 °C, pist sıcaklığı 49 °C olarak ölçüldü. 

Yeşil bayrakların sallanmasıyla pilotlar piste çıkmaya başlarken, Lando Norris'in garajında bazı çalışmalar yapıldığı görüldü. McLaren pilotunun aracında hidrolik kaçağı olduğu tespit edildi. 

Max Verstappen, piste çıkacakken aracında sorun yaşadı ve aracı mekanikerler tarafından garaja geri çekildi. Bu olay sebebiyle pit yolunda sarı bayraklar sallandı. 

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

İlk 15 dakikanın geride kalmasıyla Kimi Antonelli, 1:09.001 ile zirveye yerleşti. Birkaç dakika sonra Antonelli'yi takım arkadaşı 1:08.898'lik turuyla geride bıraktı. 

Liderlik mücadelesi seansın ilerleyen dakikalarında da Mercedes takım arkadaşları arasında sürmeye devam etti. 

Bitime yalnızca 1 dakika kala kırmızı bayraklar sallandı ve Sergio Perez'in pist üstünde aracını durdurduğu ekranlara geldi. Böylece seans kırmızı bayrak altında sona erdi. 

Seansı 1:07.796 ile Kimi Antonelli tamamlarken, onu 0.040 saniye gerideki takım arkadaşı George Russell takip etti. Oscar Piastri ise üçüncü oldu. 

Max Verstappen dördüncü, Lewis Hamilton beşinci ve Arvid Linbdlad altıncı oldu. Onları Lando Norris, Franco Colapinto ve Charles Leclerc'in yerine piste çıkan Dino Beganovic takip etti. 10. sıraya Oliver Bearman yerleşti. 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Seans sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

1'07.796

   S 229.712
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.040

1'07.836

 0.040 S 229.577
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.117

1'07.913

 0.077 S 229.316
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 17

+0.281

1'08.077

 0.164 S 228.764
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.665

1'08.461

 0.384 S 227.481
6 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 18

+0.930

1'08.726

 0.265 S 226.604
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+1.077

1'08.873

 0.147 M 226.120
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.166

1'08.962

 0.089 S 225.828
9
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 26

+1.258

1'09.054

 0.092 S 225.527
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 26

+1.275

1'09.071

 0.017 S 225.472
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.369

1'09.165

 0.094 S 225.165
12 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 11

+1.685

1'09.481

 0.316 S 224.141
13 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 21

+1.725

1'09.521

 0.040 S 224.012
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.750

1'09.546

 0.025 S 223.932
15 Japan A. Iwasa RB F1 Team 90 RB Red Bull 19

+1.841

1'09.637

 0.091 S 223.639
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.848

1'09.644

 0.007 S 223.617
17
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 20

+1.850

1'09.646

 0.002 S 223.610
18
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 29

+2.183

1'09.979

 0.333 S 222.546
19 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 23

+2.697

1'10.493

 0.514 S 220.924
20 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 22

+3.406

1'11.202

 0.709 S 218.724
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 14

+3.487

1'11.283

 0.081 H 218.475
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.537

1'11.333

 0.050 S 218.322
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Takımlar Avusturya GP'ye hangi güncellemeleri getirdi?
Sonraki haber İddia: Red Bull’dan deneyimli bir isim daha ayrılıyor

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Formula 1
Formula 1
Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Toprak: "Test beni mutlu etti, şimdiden pozitif bir hava yakaladık"

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
Toprak: "Test beni mutlu etti, şimdiden pozitif bir hava yakaladık"

GT4 Avrupa Spa sıralama: Elite Motorsport duble yaptı, Borusan Otomotiv 2. yarış için zirvede

GT4 European Series
GT4 European Series
GT4 Avrupa Spa sıralama: Elite Motorsport duble yaptı, Borusan Otomotiv 2. yarış için zirvede

Son Haberler

2026 Avusturya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli oldu, McLaren Piastri ile 2-3

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
2026 Avusturya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli oldu, McLaren Piastri ile 2-3

FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!

FIA F2
F2 FIA F2
Spielberg
FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!

Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Formula 1
F1 Formula 1
Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Canlı dereceler: Avusturya GP 2. antrenman

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP 2. antrenman

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle