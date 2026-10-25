Yarış raporu

Formula 1 Amerika GP

2026 Amerika GP: Austin'de zaferin adı Antonelli, Leclerc ve Verstappen podyumda!

2026 Amerika Grand Prix'sinde galibiyete ulaşan isim Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 21:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Circuit of the Americas'ta yarış öncesinde hava sıcaklığı 27°C, pist sıcaklığı ise 38°C olarak ölçüldü.

Pole pozisyonundaki şampiyona lideri Kimi Antonelli yarışa orta hamurla başlamayı tercih ederken ikinci ve üçüncü sıradaki Red Bull pilotlarının aracında yumuşak lastikler takılıydı. Grid sıralamasında ilk 5'i tamamlayan Ferrari de tercihini yumuşak lastikten yana kullanmıştı.

Austin'de beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından Kimi Antonelli, iyi bir start alarak liderliğini korudu. Charles Leclerc, ilk virajın ardından iki sıra yükselerek Antonelli'nin ardında ikinciliği aldı. Isack Hadjar dördüncülüğe gerileyerek startın kaybeden ismi oldu.

Birkaç tur sonra Lance Stroll, önünde ilerleyen Franco Colapinto'nun aracından bazı parçalar koptuğunu telsizden bildirdi.

Isack Hadjar'ın bir sıra gerisinde altıncı sırada ilerleyen George Russell, yarışın startında pist dışına çıkarak avantaj kazandığı için 5 saniye ceza aldı.

14. turda Max Verstappen, pite giren ilk isim oldu ve bir kez daha yumuşak lastikleri taktı. Bir tur sonra Hamilton pite girdi ancak o tercihini sarı logolu lastiklerden yana kullandı.

Oliver Bearman, Pierre Gasly ile yaşadığı temas sebebiyle 10 saniye ceza aldı. Birkaç tur sonra ise garaja gelerek yarıştan çekildi.

Yarışın orta noktasında Max Verstappen lider bir şekilde ilerlerken ikinci pit stop için pite geldi. Böylece Kimi Antonelli yeniden liderliğe yükseldi.

37. turda ise Alpine, Franco Colapinto'ya garaja gelerek aracı yarıştan çekme talimatı verdi.

Lewis Hamilton, birkaç tur sonra son kez pite gelerek sert hamur lastiklere geçti ve pitten altıncı sırada çıktı. Bu esnada Kimi Antonelli, yarışı kontrol altında lider bir şekilde götürüyordu.

Yarışın son bölümünde Fernando Alonso da pite gelerek yarışa veda etti. Podyum mücadelesindeki Lando Norris, Max Verstappen ve Charles Leclerc birbirlerine iyice yaklaştılar.

Son 10 tur kala Verstappen, atak yaparak Norris'i geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi. Norris'in momentum kaybetmesinden faydalanan Leclerc de üçüncülüğü aldı.

49. turda Leclerc, Verstappen'i de geçti ve ikinciliği aldı. McLaren, lastiğinde yanık nokta olması sebebiyle Lando Norris'i pite çağırsa da Norris sorun yaşamadığını belirterek pistte kalmaya devam etti.

Bu sırada Hamilton, Norris ile arayı kapatmaya başladı ve bir tur sonra McLaren pilotunu geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi.

Beş tur kala Cadillac pilotu Valtteri Bottas, motor sorunu nedeniyle aracını kenara alarak yavaş bir şekilde pite ilerlemeye başlasa da birkaç viraj sonra durdu ve yarışa sanal güvenlik aracı dahil oldu.

Damalı bayrak sallandığında yarışın galibi Kimi Antonelli olurken, Mercedes pilotuna podyumda sırasıyla Charles Leclerc ve Max Verstappen eşlik ettiler. Lewis Hamilton dördüncü, Lando Norris ise beşinci oldu.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Isack Hadjar finiş çizgisini altıncı sırada geçti, onu yedinci sıradaki Oscar Piastri takip etti. İlk 10'u George Russell, Liam Lawson ve Pierre Gasly tamamladılar.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Canlı dereceler: Amerika GP

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Verstappen: "Q3'te beklediğim performansı gösteremedim"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



23 s



Verstappen: "Q3'te beklediğim performansı gösteremedim"





2026 Amerika GP 3. antrenman: Son antrenman seansında Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



2026 Amerika GP 3. antrenman: Son antrenman seansında Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!





Canlı dereceler: Amerika GP



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



2 s



Canlı dereceler: Amerika GP

Son Haberler





2026 Amerika GP: Austin'de zaferin adı Antonelli, Leclerc ve Verstappen podyumda!



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



7 dk



2026 Amerika GP: Austin'de zaferin adı Antonelli, Leclerc ve Verstappen podyumda!





Canlı dereceler: Amerika GP



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



2 s



Canlı dereceler: Amerika GP





2026 Türkiye Karting Şampiyonası, Körfez pistinde final yaptı!



Karting



TKŞ Karting 3 s



2026 Türkiye Karting Şampiyonası, Körfez pistinde final yaptı!





Hamilton: "Her şeyi düzlüklerde kaybediyoruz"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



4 s



Hamilton: "Her şeyi düzlüklerde kaybediyoruz"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol