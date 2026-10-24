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Formula 1 Amerika GP

2026 Amerika GP 3. antrenman: Son antrenman seansında Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!

2026 Amerika Grand Prix'si 3. antrenman seansını lider tamamlayan sürücü Lewis Hamilton oldu.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 24 Eki 2026 18:33

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Austin'de 3. antrenman seansı öncesi hava bulutluydu ve sıcaklık 27°C olarak, pist sıcaklığı ise 39°C olarak ölçülmüştü.

Sergio Perez ve Franco Colapinto, piste ilk çıkan sürücüler oldular. Perez sert lastiklerle attığı ilk turda 1:38.880 elde etti. Colapinto ve onlara eşlik eden Gabriel Bortoleto ise orta hamur lastikle turluyorlardı.

İlk 15 dakikanın geride kalmasının ardından pilotların çoğu hâlen garajdaydı. Yumuşak lastiklerle tur atan Ferrari pilotu Lewis Hamilton, 1:36.716 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Kalan dakikalar nispeten sakin geçti ve seansın orta noktasına gelindiğinde derecesini geliştirerek 1:35.561 elde eden Hamilton, hâlâ ilk sırada yer alıyordu. Max Verstappen ise ikinci sıradaydı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Pist hızlandıkça pilotlar turlarını geliştirmeye devam ettiler. Seans boyunca pist limitlerinin aşılması sebebiyle çok fazla tur zamanı silindi.

Isack Hadjar, ufak bir pist dışı gezintisinin ardından telsizden araç tabanının kontrol edilmesini istedi. Max Verstappen ise art arda blokaj yaşadı.

Damalı bayrak sallandığında seansı zirvede tamamlayan pilot 1:34.893 ile Lewis Hamilton oldu. Max Verstappen ikinci olurken, Charles Leclerc ise üçüncü sıraya yerleşti.

Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli sırasıyla dördüncü ve beşinci olurken, onları Oscar Piastri ve Lando Norris takip etti. İki McLaren pilotunun arasına Nico Hülkenberg yerleşti.

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- Motorsport.com Ekibi

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