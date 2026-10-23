Antrenman raporu

Formula 1 Amerika GP

2026 Amerika GP 2. antrenman: Seansın lideri Leclerc, Antonelli ikinci sırada

2026 Amerika Grand Prix'si 2. antrenman seansını zirvede tamamlayan isim Charles Leclerc oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 22:02

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Austin'de ikinci antrenman seansında hava, ilk antrenman seansına kıyasla daha sıcaktı. Seans öncesinde hava sıcaklığı 29°C, pist sıcaklığı ise 42°C olarak ölçüldü.

Amerika'ya göre cuma gününün son, Türkiye'ye göre cumartesi gününün ilk seansı Max Verstappen ve Liam Lawson'ın ilk virajdaki çekişmesiyle başladı. Verstappen, Racing Bulls pilotunu geride bırakarak yoluna devam etti.

Gasly 1:38.716 ile açılışı yapsa da Verstappen, orta hamur lastiklerle 1:36.581'lik tur atarak zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Sonrasında ikinci ve üçüncü sıraları Mercedes pilotları aldı.

Antonelli, telsizden koltuğunun sabit olmadığı hakkında şikayet etti ve ilk 15 dakika geride kalırken henüz zaman turu kaydetmeyen tek isimdi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

George Russell, Charles Leclerc'i pist dışına ittiği gerekçesiyle siyah-beyaz bayrak uyarısı aldı.

Seansın orta noktasında pilotların çoğu garaja gelerek kırmızı logolu lastiklerle yeniden pite döndüler. Charles Leclerc, 1:35.291 ile zirveye yerleşti. Kimi Antonelli 0.042 geride ikinci sırayı aldı.

İkinci antrenman seansının kalan dakikaları nispeten sakin geçti ve damalı bayrak sallandığında seansı zirvede tamamlayan isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Kimi Antonelli ikinci olurken, onu Max Verstappen ve Lewis Hamilton takip ettiler. İlk 5'i George Russell tamamladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Seans sonucu geliyor...

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- Motorsport.com Ekibi

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