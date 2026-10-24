Formula 1 Amerika GP

2026 ABD GP sıralama: Antonelli pole’de, Verstappen 2., Hadjar 3. sırada!

2026 sezonunun ABD GP hafta sonundaki sıralama turlarında en hızlı süreyi kaydederek pole pozisyonunu kazanan isim Kimi Antonelli oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 24 Eki 2026 22:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ekiplerin son kontrollerinin ardından start sinyali verildi ve 15 dakikalık Q1 bölümünün başlamasıyla araçlar pit yolundan piste çıktı.

Q1: Norris zirvede, Alonso son turuyla Q2’ye kalmayı başardı

Arka gruptaki isimlerin ardından ilk rekabetçi turu tamamlayan isim Charles Leclerc oldu ve 1:35.200 süresiyle erken tempoyu belirledi. Leclerc’in takım arkadaşı Hamilton ise 1:35.355 ile az farkla 2. sıraya yerleşti.

Mercedes hariç ön gruptaki tüm takımlar yumuşak lastiklerle piste çıktı. Antonelli ve Russell ise ilk turlarını orta lastiklerle tamamladı.

McLaren ekibinde Piastri, 1:36.507 süresini kaydedip 4. sıraya yerleşirken Norris, 1:35.557 ile 3.’lüğe yükseldi.

Antonelli 1:36.124 süresinde turunu tamamladı. Russell, 1:26.241 ile takım arkadaşının az farkla gerisinde kaldı.

Verstappen ise 1:35.215’lik turuyla lider Leclerc’in 0.015 saniye gerisinde 2. sıraya yerleşti. Hadjar da güçlü bir tempo bularak takım arkadaşının 0.086 saniye gerisinde 3. sıraya yerleşti.

İlk hızlı turların ardından Mercedes ikilisi hariç tüm ön grup pilotları pite girdi.

Q1’in sonlanmasına 5 dakika kala Mercedes ikilisi hızlı turlarını tamamladı ve Russell 1:35.730 süresiyle 7. sıraya yerleşirken Antonelli, 1:35.390 ile 5. sıraya yükseldi. Russell, koltuğunun sırt bölümünün aşırı ısındığını bildirerek pite döndü. Kısa süre sonra takım arkadaşı da ona katıldı.

Seansın son 2. dakikasında elenme potasındaki Albon, 1:36.967 süresini kaydetti ve 19. sıradaki pozisyonunu geliştiremedi.

Q1’in son saniyelerinde ilk hızlı tutunu tamamlayan Gasly, 1:35.969 süresiyle 14. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Colapinto da tempo yakaladı ve 13. sıraya yükseldi. Ocon, orta sektörde zaman kaybetmesinin ardından 17. sırada, elenme potasının sınırında kaldı. Takım arkadaşı Beraman ise 15. sıraya tırmanmayı başardı.

Damalı bayrağın ardından Alonso da hızını artırdı ve 1:36.240 süresiyle 16. sıraya yükselerek Q2’ye kalmayı başardı. Norris ise 1:35.029 süresini kaydederek zirveye yükseldi.

Q1’de elenen isimler Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Perez ve Valtteri Bottas oldu.

Q1

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

1'35.029

S 208.849 2 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.171

1'35.200

0.171 S 208.474 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 3

+0.186

1'35.215

0.015 S 208.441 4 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

+0.257

1'35.286

0.071 S 208.286 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.326

1'35.355

0.069 S 208.135 6 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.361

1'35.390

0.035 M 208.059 7 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.603

1'35.632

0.242 S 207.533 8 L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 3

+0.633

1'35.662

0.030 S 207.467 9 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.675

1'35.704

0.042 S 207.376 10 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.701

1'35.730

0.026 M 207.320 11 A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 6

+0.726

1'35.755

0.025 S 207.266 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.813

1'35.842

0.087 M 207.078 13 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.869

1'35.898

0.056 S 206.957 14 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.940

1'35.969

0.071 S 206.804 15 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 9

+1.146

1'36.175

0.206 S 206.361 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+1.211

1'36.240

0.065 S 206.221 17 E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 9

+1.502

1'36.531

0.291 S 205.600 18 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+1.648

1'36.677

0.146 S 205.289 19 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.741

1'36.770

0.093 S 205.092 20 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.938

1'36.967

0.197 S 204.675 21 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+2.404

1'37.433

0.466 S 203.696 22 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 9

+2.494

1'37.523

0.090 S 203.508 Tüm sonuçları görüntüle

Q2: Leclerc lider, Audi’nin takım stratejisi yetersiz kaldı

Kısa süre sonra Q2 bölümü için start verildi ve pilotlar bir kez daha piste çıktı.

Yaklaşık 3 dakika sonra hızlı turuna başlayan Leclerc, 1:35.026 süresini elde. Takım arkadaşı Hamilton ise 1:34.833 ile zirveye yerleşti fakat Verstappen, 1:34.471 ile cevap vererek erken tempoyu belirleyen isim oldu.

Hadjar ise 1:34.887 ile Leclerc’i geride bıraktı fakat Hamilton’un gerisinde kalarak 3. sıraya yükseldi.

Norris, orta sektördeki en hızlı tempoyu bularak 1:34.539 süresini elde etti ve 2. sıraya yerleşti. Russel, 1:34.780 ile 4., Antonelli 1:34.756 ile 3. sıraya yerleşti. Mercedes ikilisinin de yumuşak lastiğe geçişiyle tüm gridin seçimleri aynı lastik türü oldu. Verstappen pite girdi.

Audi, Bortoleto’nun Hulkenberg’e hava koridoru sağlamasıyla takım stratejisi yaptı ve Hulkenberg 1:35.377 süresini elde ederek 8. sıraya yükseldi.

Son turlarda zirve 3 kez el değiştirdi. Önce Russell, 1:34.305 süresiyle zirveyi Verstappen’den aldı, ardından takım arkadaşı Antonelli 1:34.278 ile ilk sıraya yerleşti. Fakat son sözü söyleyen isim 1:34.198’lik turuyla Charles Leclerc oldu ve Monakolu pilot Q2 bölümünü zirvede tamamladı.

Racing Bulls ikilisi, son turlarda elde ettikleri derecelerle elenme potasından çıkarak Q1’e kalan isimler arasında yer aldılar. Elenenlerse Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto ve Fernando Alonso oldu.

Q2

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

1'34.198

S 210.692 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.080

1'34.278

0.080 S 210.513 3 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.107

1'34.305

0.027 S 210.453 4 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'34.471

0.166 S 210.083 5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.341

1'34.539

0.068 S 209.932 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.620

1'34.818

0.279 S 209.314 7 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 8

+0.635

1'34.833

0.015 S 209.281 8 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 6

+0.689

1'34.887

0.054 S 209.162 9 A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 12

+0.752

1'34.950

0.063 S 209.023 10 L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 9

+0.860

1'35.058

0.108 S 208.786 11 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.882

1'35.080

0.022 S 208.737 12 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.960

1'35.158

0.078 S 208.566 13 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.493

1'35.691

0.533 S 207.405 14 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.524

1'35.722

0.031 S 207.337 15 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 15

+1.620

1'35.818

0.096 S 207.130 16 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 15

+1.833

1'36.031

0.213 S 206.670 Tüm sonuçları görüntüle

Q3: Antonelli pole’de, Red Bull Verstappen önderliğinde 2-3

Garajdaki son kontrollerin ardından bir kez daha start sinyali verildi ve pilotlar son kez piste çıkarak pole mücadelesi için araçlarının sınırını zorladı. Liam Lawson, garajdayken sebebi açıklanmayan bir nedenden dolayı aracından indi ve piste çıkmadı.

Russell, 1:34.476 süresini kaydederken Antonelli, 1:34.035’lik turuyla zirveye yükseldi. Verstappen, 1:34.214 ile 2. sıraya yerleşirken Hadjar da 3.’lüğe yükseldi.

İlk hızlı turların ardından tüm isimler ayar optimizasyonları ve veri analizi için garaja döndü.

Seansın sonlanmasına yaklaşık iki dakika kala piste çıkan pilotlar, son hızlı turlarını damalı bayraktan sonra tamamladı fakat ön sıralarda turunu geliştiren bir isim olmadı.

Böylelikle Antonelli, ABD GP’nin pole pozisyonunu elde eden isim oldu. Verstappen 2. sırada yer alırken Hadjar, 3. sırayı tamamladı.

Q3

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'34.035

S 211.057 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.179

1'34.214

0.179 S 210.656 3 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 12

+0.215

1'34.250

0.036 S 210.576 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.232

1'34.267

0.017 S 210.538 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.276

1'34.311

0.044 S 210.439 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.441

1'34.476

0.165 S 210.072 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.768

1'34.803

0.327 S 209.347 8 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+1.014

1'35.049

0.246 S 208.805 9 A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 15

+2.014

1'36.049

1.000 S 206.632 10 L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 9

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