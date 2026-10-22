Formula 1 Amerika GP
2026 ABD GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 ABD Grand Prix'si, 23-25 Ekim tarihleri arasında Austin’de yapılacak. Peki ABD GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 22 Eki 2026 15:38
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Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli, Singapur Grand Prix’sinin ardından 340 puanla şampiyona liderliğini sürdürüyor. Mercedes pilotu, en yakın rakibi ve takım arkadaşı George Russell’ın 102 puan önünde yer alırken Ferrari pilotu Lewis Hamilton ile arasındaki puan farkı 111.
F1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olma yolunda ilerleyen Antonelli, 2026 ABD Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip. Bunun için Antonelli'nin yarışı kazanması, Russell’ın dokuzuncu veya daha geride, Hamilton’ın ise beşinci veya daha geride bitirmesi gerekiyor.
ABD GP, sezonun 18. yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.
2026 ABD GP Hafta sonu programı
23 Ekim Cuma
1. antrenman seansı: 20:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
24 Ekim Cumartesi
2. antrenman seansı: 00:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
3. antrenman seansı: 20:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
25 Ekim Pazar
Sıralama turları: 00.00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Yarış: 23:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
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