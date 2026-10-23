Antrenman raporu
Formula 1 Amerika GP
2026 ABD GP 1. antrenman: Austin’deki ilk seansta Leclerc zirvede, Verstappen 2., Norris 3. sırada
ABD GP hafta sonunun ilk seansında en hızlı turu atarak zirveye ismini yazdıran isim 1:36.052’lik turuyla Charles Leclerc oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 23 Eki 2026 18:32
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
COTA pistinde, güneşli bir gün altında start sinyali verildi ve pilotlar pit yolundan piste çıkmaya başladı.
Ferrari ve McLaren ikilisi orta lastiklerle piste çıkarken, Mercedes ve Red Bull sert lastikleri tercih etti.
Max Verstappen, 1:39.431’lik turuyla seansa başladı fakat Leclerc 1:39.152 ile daha kısa bir süre kaydetti. Russell, 1:39.301 ile Verstappen’i geride bıraktı fakat Leclerc’in turunu geçemedi. Seansın ilk bölümünde tur süreleri gelişmeye devam etti.
Verstappen, araç telsizinden takımına direksiyonu sola doğru kırdığında aracın garip bir tepki verdiğini söyledi.
Norris, 1:38.715 ile zirveye yerleşti fakat ilerleyen turlarda Leclerc 1:37.430 ile cevap verdi. Leclerc’in takım arkadaşı Hamilton ise, seansın ilk çeyreği geride kaldığında, 1:37.235 süresini kaydetti ve zirveye yükseldi. Antonelli ise 1:39 diliminde kaldı ve 5. sıraya yerleşti.
Seansın ilk 20. dakikası geride kaldığında Leclerc, 1:36.761 ile zirveye yükseldi.
Norris, ilk iki sektörde mor renkli süreleri elde etti fakat son sektörde ciddi bir hız kaybı yaşayarak Ferrari’lerin arkasında, 3. sırada kaldı.
ABD GP hafta sonunda matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etme şansı olan Antonelli, süresini 1:38’lere kadar geliştirdi fakat sıralamasını geliştiremedi.
Russell, aracının ön kanadında bir performans eksikliği olduğunu söyleyerek yüksek hızlı virajlarda denge kaybı yaşadığını belirtti.
Norris, ilk sektörde tekrardan en hızlı süreyi elde etti fakat 1:37.184’lük turunun sonucunda 3.lük sırasını geliştiremedi.
Zirvedeki Leclerc, 1:36.769 süresini kaydederek 0.008 saniye daha hızlandı fakat turunu geliştiremedi. Takım arkadaşı Hamilton ise 1:36.835 ile 2. sırada yer almaya devam etti.
Antonelli, tempo yakaladığının sinyallerini vererek Norris’ten yalnızca 0.001 saniye yavaş kalan 1:37.185’lik turunu tamamladı ve 4. sıraya yükseldi.
Seansın 25. dakikası geride kaldığında ilk 10 içindeki tüm isimler ayar optimizasyonları ve veri analizi için garaja döndü.
Kısa bir süre sonra tüm isimler piste döndü ve tur süreleri gelişmeye devam etti. Ön sıradaki tüm takımlar yumuşak lastiklere geçti.
Leclerc, 1:36.052’lik turuyla süresini geliştirdi. Max Verstappen ise 1:35.860 ile zirveye yükseldi fakat 19. virajdaki pist limitlerinin ihlali gerekçesiyle turu iptal edildi. Turların ardından iki pilot da garaja döndü.
Seansın son 10. dakikasına doğru Alonso, 1:37.688 türüyla 12. sıraya yerleşirken takım arkadaşı Stroll, 1:37.783 ile 13. sıraya yükseldi.
Seansın son 10. dakikasında takımlar uzun sürüş denemeleri gerçekleştirdi. Leclerc orta, Verstappen, Antonelli, Hamilton ve Norris yumuşak, Russell ise sert lastikle piste çıktı.
Hulkenberg, aracının vites kutusunda veya güç ünitesinde bir sorun olabileceğini söyledi ve garaja döndü.
Damalı bayrağın dalgalanmasıyla Austin'deki ilk antrenman seansı tamamlandı ve Charles Leclerc, en hızlı turu atan isim oldu. Verstappen 0.084 saniye farkla 2. sırada yer alırken Norris, 0.245 saniyelik farkla 3. sırayı tamamladı.
Sonuçlar birazdan eklenecek...
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- Motorsport.com Ekibi
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