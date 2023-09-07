2025'te Perez'in Red Bull'daki yerini kim alabilir?

Perez ile anlaşmak, Red Bull'un tartışmasız lideri Max Verstappen'in ardında iyi bir ikinci pilot olabilecek ve onun başarısını takımlar şampiyonluğunu kazandıracak kadar podyumla destekleyebilecek bir sürücü bulmak için yaptığı son girişimdi.

Genç pilotları Pierre Gasly ve Alex Albon, F1 kariyerlerinin başlarında aslanların önüne atıldıktan sonra başarılı olamadılar, ancak çok daha deneyimli olan Perez, Red Bull ile geçirdiği üç yıldan kısa bir süre içinde kariyerindeki altı galibiyetin beşini alarak yerini korudu.

Perez'in 2023'ün başındaki son galibiyetleri Verstappen'le şampiyonluk yarışına girme hayallerini yeniden canlandırdı ancak Hollandalı, Perez'in yelkenlerini suya indiren art arda 10 galibiyetlik rekor bir seriyle vahşice karşılık verdi.

Meksikalı pilotun sözleşmesi 2024'ün sonuna kadar devam ediyor ancak DAZN'a verdiği son röportajda Perez, Red Bull'un araç tasarımının takım arkadaşının etrafında gelişmeye devam edeceğinin farkına varmış olacak ki, Red Bull ile olan anlaşmasını ne pahasına olursa olsun yenilemeyeceğine dair en sağlam ipucunu verdi.

Perez, "Geçirdiğimiz sezonla birlikte, önümüzdeki birkaç yarışta da katkıda bulunabileceğimi hissettiğim bir ortamda olmak istiyorum."

"Ve eğer 2024'te o noktada değilsek, başka alternatifler aramalıyız. Ancak şu anda ana odak noktam burada olmak, daha fazla yarış kazanmak ve Red Bull ile şampiyonluklar kazanmaya devam etmek."

"Gelecek yıla kadar kontratım var, dolayısıyla gelecek yıl bir ara oturup konuşacağız." dedi.

Eğer Perez için yeniden sözleşme imzalamak kesin değilse, ikinci koltuğu için bir sonraki en iyi sürücüye bakmaktan asla vazgeçmeyen Red Bull için de kesinlikle kesin değil.

İtalya'da konuşan takım patronu Christian Horner, "25'te bir koltuğumuz boş ve tahmin edebileceğiniz gibi bu koltuğa ilgi hiç de az değil." demişti.

2025, F1'in tamamen yeni araçlara ve güç ünitelerine geçeceği 2026 kural değişikliklerinden önce geliyor.

Bu nedenle sürücü piyasasının önde gelenleri, 2026 ve sonrasında başarıya ulaşabileceklerini düşündükleri takım ve motor kombinasyonu konusunda en iyi seçimi yapana kadar beklemek için güçlü bir konumda bulunuyorlar.

Peki Red Bull 2025'te Perez'in yerine gerçekçi olarak kimi getirebilir?

Lando Norris, McLaren Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Geçtiğimiz günlerde Avusturya medyasına konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, 2019'da McLaren'la ilk F1 deneyimini yaşamadan önce anlaşmaya çok yaklaştığı McLaren pilotu Lando Norris'e açıkça kur yaptı. Ayrıca, Woking takımıyla sözleşme uzatmadan önce Norris ile keşif görüşmeleri de yaptı.

Servus TV'de konuşan Marko, "Norris'in 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Bu kadar uzun süreli olması talihsizlik çünkü adaylardan biri olabilirdi. Gençlik ve hız açısından bize çok uygun." demişti.

Kleine Zeitung ile röportajında ise Marko, Norris'in "genç sürücüler arasında açık ara en güçlüsü" olduğunu da sözlerine ekledi.

McLaren CEO'su Zak Brown, Norris'in 2025'ten önce kontratından çıkarılabileceği yönündeki iddialar üzerine soğuk su dökmekte gecikmedi ve "Lando 2025'e kadar McLaren'da yarışacak. Kesinlikle." dedi.

Brown'ın sözlerinden şüphe etmek için bir neden olmasa da, bu sözler herhangi bir müzakerede bir açılış yaklaşımı olabilir. İyi bir ticaret adamı olan Brown'ın çok iyi bildiği gibi, sözleşmelerin son yıllarında her zaman yapılacak yeni anlaşmalar vardır. McLaren ayrıca 2026 motor tedariği konusunda henüz bir anlaşmaya varmadı,. Bu durum hem işleri zorlaştırabilir hem de Norris'i içeren herhangi bir anlaşmayla sonuçlanabilir.

Norris, Ferrari ve Aston Martin'in de ilgisinin olduğu haberleriyle 2025 ve 2026 sürücü piyasasında önemli bir oyuncuya dönüşüyor. Norris bir gün Verstappen ile bir takım kurmaya açık olduğunu söylese de, Hollandalı pilotun Red Bull takımına girmekten çekinecektir ki bu, gerçekleşmesi halinde hayatının meydan okuması olacaktır.

Eğer McLaren yükseliş trendini sürdürür ve Woking'deki yenilenmiş altyapısı ve yüksek profilli işe alımlarının sağladığı potansiyeli ortaya koyarsa, ona bir yuva veren takımla sözleşme yenilemek o kadar da kötü bir fikir olmayabilir.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Eğer Norris'i içeren bir anlaşma çok karmaşıksa, Red Bull belki de takım arkadaşı Oscar Piastri'ye yönelebilir. Piastri son yıllarda bir çaylağın geçirdiği en etkileyici sezonu geçiriyor. Piastri, Norris'e giderek daha fazla rakip olmaya başladı.

Red Bull için iyi haber ise Piastri'nin anlaşmasının sadece 2024'e kadar devam ediyor olması; yani Red Bull, Piastri'yi bu rol için doğru sürücü tipi olarak görürse, soğukkanlı Avustralyalı için bir hamle yapabilir.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri, Franz Tost, Takım Müdürü, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Ricciardo, AlphaTauri'de düşük performans gösteren Nyck de Vries'in yerine Macaristan'da sezon içi şok bir F1 dönüşü yaptığında, Avustralyalı'nın 2025'te ana takımla geri dönüş için bu hamleyi yaptığı açıktı.

Ricciardo'nun geri dönüşü, en az dört yarışa katılamayacağı elinin kırılması nedeniyle sekteye uğradı. Bu, geri dönüşüyle ilgili ivmeyi öldüren büyük bir aksilik, ancak Ricciardo AlphaTauri ile mücadele ettiği iki yarışta eski halinin parıltılarını gösterdi ve sezonu güçlü bir şekilde bitirebilirse 2024 için koltuğunu koruyacak gibi görünüyor.

Ricciardo 2025'te 36 yaşına girecek ve bu nedenle Marko'nun "gençlik ve hız" söylemine uymuyor, ancak Perez gibi o da sürekli olarak sonuç getirebilen deneyimli bir isim olabilir.

Renault'ya gittiğinde Verstappen'in gölgesinden kaçmak isteyen Verstappen, kariyerinin öyle bir aşamasında ki bu durum artık onun için bir sorun değil. Onun için rekabetçi bir koltuğa geri dönmek başlı başına bir başarı olacaktır.

Alex Albon, Williams Racing Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İçeriden terfi etme eğilimini sürdüren Red Bull için, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Ricciardo'nun geçici yedeği Liam Lawson, halihazırda sözleşmesi bulunan en gerçekçi seçenekler.

Gasly'nin Alpine'e gitmesinin ardından Tsunoda daha fazla sorumluluk aldı ve sessiz sedasız sağlam bir '23 sezonu geçiriyor. Gençlik ve hız sorun değil, ancak 23 yaşındaki Japon'un Verstappen'e güvenilir bir eküri olarak gerçekten uyup uymayacağı daha az kesin olan bir konu.

Tsunoda ayrıca, AT04'e aşina olmamasına rağmen sıralamalarda Japon pilotun 0.1 sn arkasında yer alarak Monza'da güçlü bir ilk tam yarış hafta sonu geçiren Lawson'a da dikkat etmek zorunda kalacak.

Tsunoda güç ünitesi sorunu nedeniyle yarışa başlayamazken, Lawson zorlu Zandvoort başlangıcından daha etkileyici bir gösterinin ardından yarışı 11. sırada tamamladı.

Yeni Zelandalı pilot Singapur ve Japonya'da en az iki kez daha araçla yarışacak ve Tsunoda ile aynı seviyeye gelmesi halinde AlphaTauri'nin 2024 için pilot seçimini zorlaştırabilir.

İçeriden terfi konusuna gelince, eski Red Bull pilotu Albon, Williams'taki etkileyici performansı sayesinde son zamanlarda birçok üst düzey takım için bir hedef olarak ortaya çıktı. Ancak hem Albon hem de Red Bull, 2020'nin sonunda ayrıldığı takıma geri dönme ihtimalini elemekte gecikmedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sıralama Sonrası Basın Toplantısında Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu

Norris gibi Leclerc de önümüzdeki aptal sezonun bir diğer önemli oyuncusu olacak. Monakolu pilot 2024 sonuna kadar Maranello'ya bağlı, bu nedenle zamanlama Red Bull için uygun olacaktır.

Leclerc'in geleceği, Ferrari'nin bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verebileceğine olan inancına ve çok yakın bağları olduğu Scuderia'da kalmayı tercih etmesine bağlı olacak.

Leclerc için Ferrari'den ayrılmak zor bir karar olacaktır, ancak büyük bir başarı elde edilemeyeceğini hissederse, o zaman birkaç takım onun hizmetleriyle ilgilenebilir.

Aston Martin'in şimdiden Leclerc'in durumunu araştırdığı söyleniyor ve Leclerc, Perez'in yerine geçebilecek bir seçenek de olabilir. Norris gibi Leclerc de Verstappen ile iyi anlaşıyor.

KARIŞIK BİR EŞLEŞME

En ilgi çekici senaryo, Red Bull'un 2026 ve sonrası için ana hedefi olan Norris'e ulaşması ve 2025'te doldurması gereken bir yıllık bir boşluk olması durumunda ne olacağı.

Ricciardo, Norris'in koltuğunu bir yıl boyunca sıcak tutmakla yetinir mi? Ya da Red Bull, başka bir geçici çözüm mü bulur?

Belki de Red Bull başladığı yere dönecek ve Perez ile uygun bir evlilik sürdürecek. Kim bilir?...

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images