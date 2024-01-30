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2025'te F1'e girmeyi planlayan Andretti, rüzgar tüneli modelini gösterdi

Andretti Cadillac Formula 1 takımı, ilk rüzgâr tüneli modelini tanıtmasının ardından 2025 yılında Formula 1'e girmek için yaptığı çalışmalara hız verdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Adam Cooper
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Wind Tunnel Model in Toyota Cologne

Andretti'nin F1'e giriş teklifine 2 Ekim'de FIA tarafından yeşil ışık yakıldı Fakat F1 henüz nihai onayı vermedi.

Ekim ayından bu yana Köln'deki Toyota rüzgar tünelini kullanan Amerikalı ekip, 2024 modelinin ilk görüntüsünü yayınladı. Gerekli onayın gelmesi halinde bu model 2025 F1 projesine dahil edilecek.

Henüz bu yönde bir adım atılmamış olmasına rağmen Amerikalı ekip, Silverstone'daki tasarım fabrikasındaki çalışan sayısını arttırıyor ve şimdiye kadar 120 kişiyi işe almış durumda.

Bu fabrika, kısa süre içinde buraya yakın bir noktada yer alan daha büyük bir tesise taşınacak.

GM'nin Charlotte'daki motor sporları merkezinde de AR-GE çalışmaları devam ediyor ve burada İngiltere'de çalışan 70 kişinin yanı sıra 50 kişi daha projede görevlendirildi.

Teknik direktör Nick Chester, tasarım ekibinin 2025 ya da 2026'da F1'den yeşil ışık alacağı düşüncesiyle aralıksız çalıştığını söylüyor.

Autosport'a verdiği demeçte, "Açıkçası resmi bir onaya ve bu konuya odaklanmak üzere bir hedef yıla sahip olmayı tercih ederdik."

"Ancak FIA ile yaşadığımız süreçten çok memnun olduğumuzu düşünüyorum".

"Çok titiz bir süreçti ve tüm onayları aldık. Hangi yıl olursa olsun rekabetçi bir araca sahip olmak için çalışmaya devam ediyoruz."

"Sanırım herkes finansman, Andretti'nin ismi, GM ile olan bağlantısı, GM'in 2028 için kendi güç ünitesini yapması göz önüne alındığında projenin onaylanması gerketiğini düşünüyor."

"Bence güzel olan şey, tamamen aynı fikirde olan ve yeni bir takım kurmaktan gerçekten keyif alan bir insan grubuna sahip olmamız. Bu da işi çok eğlenceli ve heyecanlı kılıyor." dedi.

Roll hoop work at GM Charlotte

Photo by: Andretti Autosport

Roll hoop work at GM Charlotte

Renault'nun eski teknik patronu Chester, F1'e giriş için belirli bir son tarih belirlemediklerini de ekliyor.

"Böyle bir tarih yok, sadece ne kadar erken bilirsek o kadar iyi bir araç üretiriz."

"Bu gerçekten çok zor bir soru. Çünkü giriş onayını ve giriş tarihini almak istiyorsunuz, ki bu sayede tüm personelinizin işe alımını gerçekleştirebilesiniz."

"Son tarih, daha çok performans açısından gerekli bir şey. Yani daha geçe kalırsanız, daha kötü bir araç yaparsınız. Süre uzadıkça, rekabetçi bir araç üretmek zorlaşıyor."

Takım, farklı ekiplerden ve bazı şartlarda doğrudan üniversiteden gelen yeni bir insan grubuyla birlikte bir 2024 aracı test ediyor.

Chester, "Mevcut araçlardan biriyle etkili şekilde gelişmeye ve bu geometriden dersler çıkarıp, ondan nasıl daha fazla performans elde edebileceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz."

"Aynı zamanda konsept, CFD ve tünelindeki çalışmalar ile bunların sonucundaki süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz."

"Temel olarak süreçleri iyileştirmeye ve bir 2024 aracı geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Takım, 2026 için onay alırsa, yeni kurallara odaklanmak zorunda kalacak ve mevcut takımlar gibi 1 Ocak 2025'e kadar herhangi bir aero çalışması yapamayacak.

Chester, "2026 ile ilgili kurallar henüz tam olarak tanımlanmadı. Ortada bir CAD modeli ve bazı niyetler var."

"Fakat henüz tam bir yönetmelik dizisi oluşturulmadı. Bu da geçiş yapmayı biraz zorlaştırıyor." dedi.

Roll hoop work at GM Charlotte

Photo by: Andretti Autosport

Roll hoop work at GM Charlotte

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