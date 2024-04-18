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Formula 1 Çin GP

2025'te F1'de kalacağından emin olan Perez: "Her şeyin yakında kararlaşması güzel olur"

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2025 yılında %100 Formula 1'de olacağından emin olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bugünkü basın toplantısında Sergio Perez'e yöneltilen sorulardan birisi, Fernando Alonso'nun kontratını 2026 sonrasına kadar uzatmasıydı.

Perez bu konuda şöyle konuştu: "Fernando'ya büyük saygı duyuyorum, ki bu sadece 45-50 yaşına kadar yarışmasıyla ilgili bir şey değil."

"Bu kadar yıldan sonra bile sahip olduğu motivasyon seviyesi inanılmaz. Bence sürücüler istedikleri kadar yarışabilirler, fiziksel bir sınırlama yok."

"Bu daha çok motivasyonla ilgili. Takvimde çok fazla yarış var, Formula 1 gerçekten hayatınızdan çok şey götürüyor."

"Her şeyinizi bu spora veriyorsunuz ve bunu bu kadar uzun süre yapması nedeniyle Fernando'ya büyük saygı duyuyorum."

"Bence Honda'nın da gelişiyle harika bir kombinasyon olacak. Aston Martin ile beraber iyi bir kombinasyon oluşturuyorlar."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton

Meksikalı pilot, sürücü pazarının çok çabuk ilerlediğini de ekledi.

"İşler istediğimden daha erken ilerliyor. Sanırım sürücü pazarındaki durum göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda oldukça hızlı şekilde karar vermemiz gerekecek."

"Önümüzdeki haftalarda geleceğimi bilmek istiyorum, çünkü her şey oldukça hızlı ilerliyor. Bu yüzden çok uzun süre beklememek önemli olacak."

Gelecek yıl F1'de kalıp kalmayacağı sorusuna Perez, "Evet, kesinlikle. 100%. Kendimi tamamen bu işe adadım."

"Uzun zamandır bu spordayım ama henüz 34 yaşındayım. Bugünlerde çok daha uzun kariyerler görüyoruz."

"Yani hâlâ çok genç ve motiveyim. Gelecek yıl %100 burada olacağımdan şüphem yok." cevabını verdi.

Perez, 2025 için önceliğinin Red Bull'da kalmak olduğunu söylüyor.

"Önceliğim gelecek için burada kalmak."

"Bence bu sadece bir zaman meselesi. Şu an için en önemli şey pist üstünde iyi performans göstermek ve içinde bulunduğumuz sezona odaklanmak."

"Bazı haberler aldığımızda sizlerle paylaşacağız."

Perez, Japonya performansının kendisine "güven verdiğini" de ekliyor.

"Japonya bana çok güven verdi, çünkü Japonya yüksek hızlı bir pist, yüksek hızlı uzun bölümler, orta hızlı virajlar içeren bu tür bir pistte çok zorlanıyordum."

"Geçen yıl sorunları telafi için araçta bir şeyler yapıyorduk ve her şey daha kötü oluyordu. Bundan birkaç ay sonra Japonya'ya dönerek iyi bir iş yapmak kendime olan güvenimi artırıyor."

"Japonya tarz bir pistte bu tür bir performans sergileyebilirsem her yerde güçlü olabileceğimi düşünüyorum."

"Kendimi tamamen Formula 1'e adadım, tıpkı başladığım zamanki gibi. Çünkü ailem için bunu yapmak çok önemli. Bu motivasyona ne kadar süre sahip olabileceğimi bilmiyorum."

"Buranın dışında da bazı öncelikler var ve bir noktada, ne kadar süre daha yarışmam gerektiğini düşüneceğim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, Parc Ferme'de takımlarıyla birlikte kutlama yapıyorlar

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, Parc Ferme'de takımlarıyla birlikte kutlama yapıyorlar

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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