2025'te F1'de kalacağından emin olan Perez: "Her şeyin yakında kararlaşması güzel olur"

Bugünkü basın toplantısında Sergio Perez'e yöneltilen sorulardan birisi, Fernando Alonso'nun kontratını 2026 sonrasına kadar uzatmasıydı.

Perez bu konuda şöyle konuştu: "Fernando'ya büyük saygı duyuyorum, ki bu sadece 45-50 yaşına kadar yarışmasıyla ilgili bir şey değil."

"Bu kadar yıldan sonra bile sahip olduğu motivasyon seviyesi inanılmaz. Bence sürücüler istedikleri kadar yarışabilirler, fiziksel bir sınırlama yok."

"Bu daha çok motivasyonla ilgili. Takvimde çok fazla yarış var, Formula 1 gerçekten hayatınızdan çok şey götürüyor."

"Her şeyinizi bu spora veriyorsunuz ve bunu bu kadar uzun süre yapması nedeniyle Fernando'ya büyük saygı duyuyorum."

"Bence Honda'nın da gelişiyle harika bir kombinasyon olacak. Aston Martin ile beraber iyi bir kombinasyon oluşturuyorlar."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton