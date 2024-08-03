2025'in Mayıs ayına kadar F1'de arka arkaya iki veya üç yarış olacak

2024 Formula 1 sezonunun bitmesine 10 yarış kaldı ve sezonun kalanında gerçekleştirilecek tüm yarışlar peş peşe yapılacak.

Üç haftalık yaz arasının ardından F1, 25 Ağustos'ta Hollanda'ya gidecek ve ertesi hafta İtalya yarışı yapılacak.

Sonrasında 1 hafta ara olacak ve 15 Eylül'de Azerbaycan, 22 Eylül'de ise Singapur yarışı gerçekleştirilecek.

Singapur GP'den sonra iki haftalık bir ara verilecek ve 20 Ekim'de Amerika, 27 Ekim'de Meksika, 3 Kasım'da ise Brezilya yarışı yapılacak. Sonrasında F1 23 Kasım'da Las Vegas'a, 1 Aralık'ta Katar'a ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'ye gidip sezonu kapatacak.

Kış arasının ardından da arka arkaya yarışlar devam edecek. 2025 F1 sezonu 16 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 23 Mart'ta ise Çin yarışı gerçekleştirilecek.

Bir haftalık aradan sonra 6 Nisan'da Japonya, 13 Nisan'da Bahreyn ve 20 Nisan'da Suudi Arabistan GP gerçekleştirilecek.

Bu, 4 Mayıs'taki Miami GP'ye kadarki tüm yarışların arka arkaya yapılacağı anlamına geliyor.

Bu konu hakkında konuşan RB takım patronu Laurent Mekies şöyle dedi: "Yaz arasının ardından farklı zaman dilimlerinde 10 yarış düzenlenecek."

"Bu yarışları hepsi ikili ya da üçlü olacak. Bir sonraki tek yarış gelecek yılın Mayıs ayında Miami'de yapılacak!"

"Bu da Formula 1'in dünya çapında son derece popüler olduğunu kanıtlıyor ve biz de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Fakat çalışma programının özellikle mekanikerler için çok zor olduğu gerçeğini de reddedemem."