2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması bitiyor

Nisan ayı ortasında 2025 Formula 1 takvimi açıklandı ve bu takvimdeki yarışlar 2024 yılındaki yarışlarla aynıydı.

Fakat 2025, bazı ülkelerin kısa vadede Formula 1'e ev sahipliği yaptığı son sezon olabilir.

Yedi pistin anlaşması 2025 sezonunun ardından sona erecek. Bunlar Monza, Monaco, Mexico City, Şanghay, Imola, Spa ve Zandvoort olacak.

Hollanda yarışının organizatörleri dönüşümlü olarak iki yılda bir F1'e ev sahipliği yapma fikrine sıcak bakıyorlar. Diğer yarışların durumu ise belirsiz fakat en azından Monza ve Monako'nun takvimde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya'nın durumu ise biraz karışık çünkü 2026 için hem Barselona hem de Madrid'in anlaşması var.

Mevcut takvimde en düşük ücreti 15 milyon dolarla Monako öderken, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Katar'ın ödediği ücret 55 milyon doları buluyor.

Pistler ve ödemeler