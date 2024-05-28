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Formula 1 Monako GP

2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması bitiyor

2025 Formula 1 sezonunun ardından yedi pistin Formula 1'le olan anlaşması sona erecek.

Ezel Tan
Güncel:
Curva Parabolica, detail, Monza

Fotoğraf: Erik Junius

Nisan ayı ortasında 2025 Formula 1 takvimi açıklandı ve bu takvimdeki yarışlar 2024 yılındaki yarışlarla aynıydı.

Fakat 2025, bazı ülkelerin kısa vadede Formula 1'e ev sahipliği yaptığı son sezon olabilir.

Yedi pistin anlaşması 2025 sezonunun ardından sona erecek. Bunlar Monza, Monaco, Mexico City, Şanghay, Imola, Spa ve Zandvoort olacak.

Hollanda yarışının organizatörleri dönüşümlü olarak iki yılda bir F1'e ev sahipliği yapma fikrine sıcak bakıyorlar. Diğer yarışların durumu ise belirsiz fakat en azından Monza ve Monako'nun takvimde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya'nın durumu ise biraz karışık çünkü 2026 için hem Barselona hem de Madrid'in anlaşması var.

Mevcut takvimde en düşük ücreti 15 milyon dolarla Monako öderken, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Katar'ın ödediği ücret 55 milyon doları buluyor.

Pistler ve ödemeler

Ülke Pist Ödemeler Kontrat süresi
Monako Monako 15 milyon dolar 2025
İtalya Monza 22 milyon dolar 2025
Meksika Mexico City 25 milyon dolar 2025
Çin Şanghay 50 milyon dolar 2025
İtalya İmola 28 milyon dolar 2025
Belçika Spa 22 milyon dolar 2025
Hollanda Zandvoort 32 milyon dolar 2025
Amerika Austin 25 milyon dolar 2026
ispanya Barselona 25 milyon dolar 2026
Azerbaycan Bakü 55 milyon dolar 2026
Singapur Marina Bay 35 milyon dolar 2028
Japonya Suzuka 25 milyon dolar 2029
Brezilya Interlagos 25 milyon dolar 2030
Suudi Arabistan Cidde 55 milyon dolar 2030
Avusturya Spielberg 25 milyon dolar 2030
Abu Dabi Yas Marina 50 milyon dolar 2030
Amerika Miami - 2031
Kanada Montreal 30 milyon dolar 2031
Katar Losail 55 milyon dolar 2032
Macaristan Macaristan 40 milyon dolar 2032
Amerika Las Vegas - 2032
Büyük Britanya Silverstone 25 milyon dolar 2034
İspanya Madrid 52 milyon dolar 2035
Bahreyn Sakhir 45 milyon dolar 2036
Avustralya Albert Park 35 milyon dolar 2037

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