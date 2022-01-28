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Formula 1 Haberler

2025 sonuna kadar Honda'dan destek almak, Red Bull'a yardım edebilir

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Norman Fischer
, Motorsport-Total Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Honda, dramatik bir karar değişikliğiyle, 2025 sonuna kadar Red Bull'a motor tedarik etmeye devam edecek. Bu da iki tarafa önemli avantajlar getiriyor.

2025 sonuna kadar Honda'dan destek almak, Red Bull'a yardım edebilir
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Honda, sporla ilgili resmi çalışmalarına geçen sezonun sonunda son noktayı koydu. Bundan böyle, E5'ten E10 yakıtına geçiş için bu yılki güç ünitesinde yapılan çalışmalar ve güncellemeler de dahil olmak üzere tüm hizmetlerin bedelini Red Bull ödeyecek.

Geçen yılın sonlarında açıklanan orijinal stratejiye göre Honda, bir geçiş dönemi olacağı için 2022 yılında Red Bull Powertrains'e tam mühendislik desteği sağlayacaktı ve tüm motorları kendisi üretecekti.

Red Bull Powertrains'in faaliyete hazır hale geldiği 2023 yılından itibarense Honda motorlarının Milton Keynes tesisinde üretilmesi ve tüm çalışmaların burada yapılması planlanıyordu.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, planın değiştiğini ve Honda'nın 2025 sonuna kadar Red Bull ve AlphaTauri'ye motor tedarik etmeye devam edeceğini belirtti. Yani tüm motorlar yine Japonya'daki Sakura fabrikasında üretilecek ve bu iki takıma gönderilecek. Motorların maliyetini ise Red Bull karşılayacak.

Karar, Red Bull için epey pozitif görünüyor. Çünkü güç ünitelerinin üretiminin İngiltere'ye taşınması halinde oluşabilecek kalite kontrol sorunları epey baş ağrıtabilirdi. Artık böyle bir ihtimal kalmamış oldu.

Bu, Red Bull Powertrains'in 2026 projesine daha fazla odaklanmasını da sağlayacak. Değişiklik kısmen 2026'da kendi motorunu ürettiğinde RBP'nin yeni bir katılımcı olmasını sağlamak için yapıldı.

2026'da güç ünitesi üreticilerine bütçe sınırı getirilmesi planlanıyor. Fakat Volkswagen Grubu'na ait markaların veya yeni üreticilerin spora girmesini sağlamak amacıyla, yeni üreticilere daha fazla bütçe verilmesi planlanıyor. Red Bull da yeni bir üretici olacağı için, bu avantajdan faydalanmış olacak.

Autorevue dergisine konuşan Marko, "Başlangıçta planlanandan tamamen farklı bir çözüm bulduk."

"Motorlar 2025'e kadar Japonya'da üretilecek, onlara hiç dokunmayacağız. Bu, hakların ve tüm bu şeylerin Japonlarda kalacağı anlamına geliyor."

"Bu, bizim için de önemli çünkü bizi 2026 için yeni bir üretici yapıyor." demişti.

Red Bull Powertrains'in Mayıs ila Haziran aylarında tam anlamıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

 

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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