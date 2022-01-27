2025 sonuna kadar Red Bull'un kullandığı motorları Honda üretecek

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Bu yıl itibariyle Honda, motor tedarikçisi olarak Formula 1'den resmen ayrıldı. Japon üretici, 2021 yılında Max Verstappen ile şampiyon oldu ve ardından sporla ilgili faaliyetlerini sonlandırdı.

Fakat bu, Red Bull ile işbirliğinin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. 2022'de Red Bull ve AlphaTauri'nin kullandığı tüm motorlar Japonya'dan gelecek. Bunun yanı sıra Honda, mevcut güç ünitesini E10 yakıtı kullanabilecek şekilde revize ediyor ve ayrıca motorda çeşitli güncellemeler yapıyor.

Bundan sonra Red Bull Powertrains'in 2023'te kendi ayakları üzerinde durması gerekiyordu çünkü taraflar arasındaki ortaklık tamamen bitecekti.

Fakat Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'nun açıklamasına göre, Red Bull'un planları değişti. Artık 2026'daki yeni kural dönemine kadar tüm motorlar Honda tarafından üretilecek.

Autorevue dergisine konuşan Marko, "Başlangıçta düşündüğümüzden tamamen farklı bir çözüm bulduk. Motorlar 2025'e kadar tamamen Japonya'da üretilecek, bu açıdan onlara dokunmamıza gerek kalmadı."

"Bu, aynı zamanda fikri mülkiyetin ve tüm bu şeylerin hâlâ onlara ait olduğu anlamına geliyor."

"Bu 2026 için de önemli çünkü Red Bull Powertrains yeni kurallarla birlikte spora yeni katılan bir marka gibi olacak." dedi.

Bu, 2026 projesi için Red Bull'a bir noktaya kadar özgürlük sağlarken, Honda da aynı zamanda fikri mülkiyeti gibi önemli bir konuyu devretmek zorunda kalmayacak.

Red Bull açısından Honda, perde arkasında olmaya devam edecek ve varlığı, pek çok riski azaltacak.

Marko, "Başarılarımız üzerine Honda, belirli bir yeniden düşünme dönemi geçirdi."

"Ardından, F1'deki bataryalar hakkındaki tüm bilgileri, yol araçlarının elektrifikasyonu için iyi bir şekilde kullanabileceklerini fark ettiler."

"Başlangıçta sadece 2022 için motor üretmeleri planlanmıştı ama şimdi bunun 2025'e kadar sürmesine karar verildi."

"Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü kendi açımızdan yapmamız gereken tek şey ince ayar ve kalibrasyon." dedi.