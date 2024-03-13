Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

2025 sezonunun Avustralya'da başlaması planlanıyor

RacingNews365'e göre 2025 Formula 1 sezonunun Avustralya'da başlaması planlanıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Melbourne signage

Melbourne signage

Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1, uzun yıllar yeni sezonu Avustralya'da başlatmıştı fakat son yıllarda durum değişmeye başladı ve sezonun ilk yarışı Bahreyn oldu.

Bu yıl da hem testler hem de ilk yarış Bahreyn'deydi.

Fakat Formula 1, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak 2025 sezonu için farklı değişiklikler yapmayı planlıyor.

2024 F1 sezonu Bahreyn ve Cidde'deki yarışlarla başlamıştı. Fakat 10 Mart'ta Ramazan başladığı için her iki hafta sonu da program değiştirildi ve yarışlar cumartesi günü gerçekleştirildi.

Önümüzdeki sezon Ramazan 1 Mart'ta başlayacak ve bu yılki programın tekrarlanması halinde yarışların 16 ve 23 Şubat'ta yapılması gerekecek.

Bu durumda kış testleri de 6-8 Şubat arasında yapılacak, ki bu da takımlar için uygun bir durum değil.

Büyük olasılıkla kış testleri her zamanki tarihlerde Bahreyn'de yapılacak ve sezon da Avustralya'da başlayacak.

Yarışın bu yılla aynı tarihle yani 2 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Red Bull, Adrian Newey ile ilgili herhangi bir değişiklik planlamıyor!
Sonraki haber Norris, Verstappen'in sahip olduğu avantajdan rahatsızlık duymuyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff, Imola'daki testte kaza yapmış

Wolff, Imola'daki testte kaza yapmış

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Wolff, Imola'daki testte kaza yapmış Wolff, Imola'daki testte kaza yapmış
Mourinho: "En beğendiğim sürücü Alonso"

Mourinho: "En beğendiğim sürücü Alonso"

Formula 1
Mourinho: "En beğendiğim sürücü Alonso" Mourinho: "En beğendiğim sürücü Alonso"
Mercedes, Cidde'de seçtiği strateji nedeniyle pişman

Mercedes, Cidde'de seçtiği strateji nedeniyle pişman

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Mercedes, Cidde'de seçtiği strateji nedeniyle pişman Mercedes, Cidde'de seçtiği strateji nedeniyle pişman

Son Haberler

Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"

Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"

MGP MotoGP
Katar GP
Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik" Pramac: "Hoşumuza gitse de gitmese de Martin'in takımda geçirdiği sürenin sonuna geldik"
Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"

Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz" Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"
Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"

Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum" Bottas: "Henüz F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum"
Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

MGP MotoGP
Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu" Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye