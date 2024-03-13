2025 sezonunun Avustralya'da başlaması planlanıyor

Formula 1, uzun yıllar yeni sezonu Avustralya'da başlatmıştı fakat son yıllarda durum değişmeye başladı ve sezonun ilk yarışı Bahreyn oldu.

Bu yıl da hem testler hem de ilk yarış Bahreyn'deydi.

Fakat Formula 1, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak 2025 sezonu için farklı değişiklikler yapmayı planlıyor.

2024 F1 sezonu Bahreyn ve Cidde'deki yarışlarla başlamıştı. Fakat 10 Mart'ta Ramazan başladığı için her iki hafta sonu da program değiştirildi ve yarışlar cumartesi günü gerçekleştirildi.

Önümüzdeki sezon Ramazan 1 Mart'ta başlayacak ve bu yılki programın tekrarlanması halinde yarışların 16 ve 23 Şubat'ta yapılması gerekecek.

Bu durumda kış testleri de 6-8 Şubat arasında yapılacak, ki bu da takımlar için uygun bir durum değil.

Büyük olasılıkla kış testleri her zamanki tarihlerde Bahreyn'de yapılacak ve sezon da Avustralya'da başlayacak.

Yarışın bu yılla aynı tarihle yani 2 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.