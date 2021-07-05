2025 motorlarında elektrikli parçalara daha fazla ağırlık verilecek!

Geçtiğimiz cumartesi, Red Bull Ring padoğunda Red Bull, Mercedes, Ferrari, Renault, Audi ve Porsche'nin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Takım patronlarından çok takım sahiplerinin katıldığı bu önemli toplantıda 2025'te kullanılacak yeni güç ünitesinin konsepti üzerinde konuşuldu.

Bu konsepti detaylandırmak aylar alacak olsa da Wolff, F1'in tamamıyla sürdürülebilir yakıtlarla çalışan turbo hibrit motorlarla devam etme kararının doğru karar olduğunu düşünüyor.

Bugün Monako'da gerçekleştirilen FIA konferansında konuşan Wolff, toplantıda bütün tarafların geçmişteki yüksek sesli içten yanmalı motorlara dönemeyecekleri konusunda uzlaştıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Gelecekteki motorlarla ne yapacağımız hakkında tartıştık çünkü maliyetleri azaltmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda 2025-2030 yılları arasına uygun bir motor istiyoruz."

"Herkes bizden daha çok elektrik kullanmamızı beklerken, eski kafalı petrolcülerin istediği gibi çığlık atan motorlara dönemeyiz."

"Yani mevcut V6 formatını kullanacağız ve motorlar hâlâ yakıtlı olacak ancak elektrik bileşenleri fazlasıyla artacak."

Mevcut F1 güç üniteleri, hem MGU-K (Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik) hem de MGU-H (Motor Jeneratör Ünitesi-Isı) bulunduruyor. Ancak yüksek maliyeti ve kompleks yapısı nedeniyle MGU-H'in kaldırabileceğini dair söylentiler vardı.

MGU-H kaldırılsa, daha güçlü bir kinetik parçanın kullanması gerekecek.

Yeni hibrit motorların ana parçalarından biri ise tamamıyla sürdürülebilir benzinlerle çalışacak. Uzun yıllar boyunca içten yanmalı motorlar kullanılmaya devam edeceğinden, otomobil üreticileri bunun önemli bir gelişme olacağını düşünüyor.

Wolff ise sürdürülebilir yakıtların önemi hakkında şunları ekledi: "İçten yanmalı motorları daha uzun süreler kullanacağımızdan dolayı bu yakıtların [biyoyakıtlar], bizimle uzun bir süre kalacağını düşünüyoruz."

"Avrupa'da 2030'a kadar elektrikli mobilitenin hayatımızın normal bir parçası olması gibi tutkulu hedeflerimiz var ve Mercedes'in de bu konudaki hedeflerinin ne kadar tutkulu olduğunu görebiliyorum ancak Dünya'nın geri kalanında hâlâ milyonlarca araç yakıt kullanacak."

"Sadece Mercedes araçlarına bakacak olursak, Dünya'da hâlâ yakıtla çalışan iki milyon araç olacağını düşünüyoruz."

"Yani bizim onlara kendi inovasyonlarımızla katabileceğimiz şey, sürdürülebilir yakıtlar üretebilmelerine yardımcı olmak. Bu biyoyakıt ya da sentetik yakıt formunda olabilir."

"Bizim araçlarımız 2025'ten itibaren %100 sürdürülebilir yakıtla çalışacak ve bu dünyanın karbon emisyonunu azaltmaya katkı sağlayacak."

Wolff, son olarak F1'in büyüyen genç seyirci kitlesinin F1'in inovatif çözümler bulduğunu kanıtladığını çünkü genç jenerasyonun bu tarz teknolojik gelişmeleri sevdiğini belirtti.

"Bugünkü büyük F1 seyirci kitlesine bakacak olursanız, özellikle de genç jenerasyonlara, en güçlü şekilde büyüyen kitlemiz 15-35 yaş arası."

"Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'daydım, pist üstünde yaşananlar çok iyi değildi ancak bütün tribünleri dolu görmek etkileyiciydi. 115.000 seyirci vardı ve F1'de hiç görmediğim kadar genç seyirci gördüm."

"Bu genç jenerasyon için bir anket yaptık ve F1 onlar için yüksek teknoloji ve inovasyon demek. Gladyatörler olmaktan biraz uzaklaştık gibi duruyor.

"Çocuklar bizi pist üstünde giden jet uçakları gibi görüyorlar. Yani yüksek teknolojinin DNA'mızın bir parçası olduğunu asla unutmamalıyız."