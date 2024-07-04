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Formula 1 Britanya GP

2025 için hangi Formula 1 koltukları boş?

2025 Formula 1 sezonu için griddeki boş koltukların sayısı giderek azalıyor.

Ezel Tan
The busy pre race grid

The busy pre race grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2025 Formula 1 sezonu için sürücü kadrosu tamamen netleşen takım sayısı dördü geçmiyor. Red Bull, Ferrari, McLaren ve Aston Martin, 2025 sürücü kadrosunu netleştiren takımlar.

Mercedes'te George Russell'ın yeri garantiyken, ikinci koltuğa Kimi Antonelli'nin geçmesi bekleniyor.

Alpine'de Pierre Gasly'nin yeri garantilendi ancak ikinci koltuk için Mick Schumacher, Jack Doohan, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz'ın adı geçiyor.

Williams, Alex Albon'la kontrat yenilerken, ikinci koltuk için olası adaylar Valtteri Bottas ve Esteban Ocon.

RB'de Yuki Tsunoda'nın 2025'te Daniel Ricciardo veya Liam Lawson'la takım arkadaşı olması bekleniyor.

Sauber, 2025 için Nico Hulkenberg ile anlaşırken ikinci koltuk için adı geçen isimler Esteban Ocon, Carlos Sainz ve Valtteri Bottas.

Haas ise 2025 için Oliver Bearman ile anlaştı. İkinci koltuk için olası adaylar Kevin Magnussen, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas.

2025 sürücü anlaşmaları:

Takım Sürücü Sürücü
Red Bull Max Verstappen Sergio Perez
Mercedes George Russell -
Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
Alpine Pierre Gasly -
Williams Alex Albon -
RB Yuki Tsunoda -
Sauber Nico Hulkenberg -
Haas Oliver Bearman -

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