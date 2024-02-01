2025 için Hamilton - Ferrari anlaşması, bu hafta bitmeden duyurulabilir!
Lewis Hamilton, sürpriz bir hamleyle 2025'te Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor. Açıklamanın bu hafta bitmeden dahi duyurulabileceği iddia ediliyor.
Nihai bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığı net olmasa da, Motorsport.com görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu ve bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini öğrendi.
Ferrari uzun süredir Hamilton'ın hizmetleriyle ilgileniyor ancak yedi kez şampiyon olan pilot Mercedes'in kendisine başarıya giden daha iyi bir yol sunduğunu düşündüğü için bu teklifler daha önce reddedilmişti.
Ancak şimdi Mercedes'in iki zorlu sezonunun ardından Ferrari'nin Hamilton'ı gelecek için daha iyi bir seçenek olduğuna ikna etmeye yakın olduğu görülüyor.
Hamilton geçen yıl Mercedes ile 2025 ve 2026 yılları için çok yıllı bir sözleşme imzaladı ancak şimdi ikinci sezonun sadece bir opsiyon olabileceği görülüyor.
Bu da Hamilton'ın Ferrari'ye imza atması halinde 2025'ten itibaren katılabileceği anlamına gelen bir kaçış maddesine sahip olacağı anlamına geliyor.
Hem Ferrari hem de Mercedes konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Mercedes'in geleceği
Hamilton'ın bu hamlesinin onaylanması halinde, geçen yıl kendisiyle uzun süren sözleşme görüşmeleri yürüten ve bu yıl için onu güvence altına alan Mercedes için büyük bir darbe olacak.
Anlaşma yapıldıktan hemen sonra konuşan Hamilton, Mercedes'in zorlu 2022/2023 sezonlarından dersler çıkardığına ve bu sezon için tamamen yeni aracıyla zafere geri dönme şansının tadını çıkarabileceğine inandığını belirtmekten çekinmemişti.
Motorsport.com'un geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'sinde kendisine öne dönmekten şüphe duyup duymadığı sorusuna şu yanıtı verdi "Hayır, görüşmeleri yaparken değil."
"Oraya ulaşacağımıza inancım var, ekip olarak daha önce de buradaydık ve giderek daha fazla yeni insanımız olsa da, hâlâ harika değerlerimiz var, herkesin içinde büyük bir odaklanma görüyorum."
"Sanırım bu yıl [2023] için temellerin iyi olduğunu ve sadece buraya gitmemiz gerektiğini düşündüler ama durum böyle değil. Bu yüzden Şubat ayında hayal kırıklığına uğradım çünkü (istediğim) değişiklikleri yapmamışlardı. "
"Ama yaptığımız değişikliklerle umarım haklıydım, umarım haklıyızdır ve evet, ama sanırım Red Bull'un ne yapacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok." demişti.
Hamilton'ın F1 kariyerini sonlandırması beklenen Mercedes'e olan bağlılığı konusunda olası bir fikir değişikliğini tetikleyen noktanın ne olduğu belli değil.
Mercedes rüzgar tünelinden gelen ilk göstergeler yeni W15'in takım için iyi bir adım olduğuna işaret ederken, Alman üretici geçtiğimiz günlerde takım patronu Toto Wolff ve teknik direktör James Allison'ın sözleşmelerini uzun vadeli olarak uzattıklarını açıkladı.
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