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Formula 1 İspanya GP

2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?

Avrupa'da gerçekleştirilecek üç yarış sırasında sürücü pazarının büyük oranda şekillenmesi bekleniyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

F1, yaz arasına kadarki altı haftada beş yarış düzenleyecek ve bu süreçte 2025 sürücü piyasasında daha fazla hareketlilik olması bekleniyor.

Mercedes'ten ani bir hamle beklemeyin çünkü takımın önünde zaman var. Beklenmedik bir şey olmazsa aracın direksiyouna genç Andrea Kimi Antonelli geçecek.

Toto Wolff, Max Verstappen'i alma konusunda bir umut kırıntısı olduğu sürece, kapısını açık tutmaya devam edecek çünkü Verstappenler Christian Horner ve Red Bull Racing'den ayrılıp ayrılmama konusundaki nihai kararını henüz vermedi.

Ne Verstappen'in ne de Mercedes'in acelesi yok. Wolff, Verstappen gelmezse Antonelli'yi güvence altına almış durumda ve Verstappen'in de teorik olarak gidebileceği başka bir yer yok. Bu nedenle Verstappen'in Helmut Marko ile birlikte vereceği karar teorik olarak sezon sonunda alınabilir.

Pek çok şey Mercedes'in rekabet gücüne bağlı olacak çünkü Verstappen'in kazanabileceği bir aracı bırakıp 2025'te şampiyon olma şansını elinin tersiyle iteceği düşünülmüyor. Sadece birkaç hafta önce Verstappen'in bir Red Bull'u bir Mercedes'le takas etmek isteyeceği düşünülemezdi fakat Gümüş Oklar bu yıl önemli adımlar attı ve Verstappen şimdi arkasına yaslanıp yaz boyunca onların nasıl performans sergileyeceğini izleyecek.

Carlos Sainz ise şu anda Kevin Magnussen'in deyimiyle pazarın anahtarını elinde tutuyor. ,

Magnussen, "Bence pek çok kişi onun bir hamle yapmasını bekliyor. Sonrasında yapbozun diğer parçaları da yerine oturacak." dedi.

Sainz henüz 2025 için bir anlaşma imzalamadığını söyledi fakat önünde Audi ve Williams gibi iki seçenek var. Sainz'in bu kararı, Sauber ve Williams dışında Alpine ve Haas koltukları için yarışan sürücüleri de etkileyecek. Özellikle Magnussen, Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas kendilerine bir yer bulmaya çalışacak.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz'ı kaçırması halinde Audi'nin kısa listesinde dört isim bulunuyor. Bottas listedeki en tanıdık isim. Ayrıca Pierre Gasly, Daniel Ricciardo ve RB koltuğuna terfi edemezse serbest kalacak olan Liam Lawson da ihtimaller arasında.

Audi ve Red Bull yıllardır yakın bir işbirliği içinde ve 22 yaşındaki Yeni Zelandalının Audi'ye kiralanması gayet olası.

Alpine sürücü Esteban Ocon da Audi'nin ilgisini çekiyor fakat Ocon'un Oliver Bearman ile birlikte Haas'a gitmesi gayet olası.

Alpine'deki çalkantı, oraya geçmeyi düşünen sürücülerin sayısına da yansıyor. Alpine'in genç sürücü akademisinde yetişen Zhou'nun adı da bu koltukla anılıyor fakat en güçlü aday genç sürücü Jack Doohan. Avustralyalı pilotun menajerliğini, Cuma sabahı yönetici danışman olarak Alpine'e atanan  Flavio Briatore yapıyor.

Bu domino taşlarının çoğu Sainz'ın nihai kararını vermesinin ardından birer birer düşecek.

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