2025 F1 sezonu için hangi koltuklar boş?

Haas, bugün yaptığı açıklama ile Oliver Bearman'ın gelecek yıl Esteban Ocon ile takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Bu, griddeki boş koltuk sayısının beşe indiği anlamına geliyor.

Mercedes'te ikinci koltuk için Kimi Antonelli ve Carlos Sainz'ın adı geçerken, Alpine'de Sainz, Jack Doohan ve Mick Schumacher ihtimalleri var.

Williams'ın Valtteri Bottas ve Sainz'la ilgilendiği biliniyor; RB'de ise ikinci koltuğun Daniel Ricciardo veya Liam Lawson'a gitmesi bekleniyor.

Son olarak Sauber'in ne yapacağı hâlâ büyük bir muamma.

2025 F1 sürücü kadroları: