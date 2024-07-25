Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

2025 F1 sezonu için hangi koltuklar boş?

2025 Formula 1 sezonu için griddeki boş koltuk sayısı beşe indi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field away at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field away at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Haas, bugün yaptığı açıklama ile Oliver Bearman'ın gelecek yıl Esteban Ocon ile takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Bu, griddeki boş koltuk sayısının beşe indiği anlamına geliyor.

Mercedes'te ikinci koltuk için Kimi Antonelli ve Carlos Sainz'ın adı geçerken, Alpine'de Sainz, Jack Doohan ve Mick Schumacher ihtimalleri var.

Williams'ın Valtteri Bottas ve Sainz'la ilgilendiği biliniyor; RB'de ise ikinci koltuğun Daniel Ricciardo veya Liam Lawson'a gitmesi bekleniyor.

Son olarak Sauber'in ne yapacağı hâlâ büyük bir muamma.

2025 F1 sürücü kadroları:

Takım Sürücü Sürücü
Red Bull Max Verstappen Sergio Perez
Mercedes George Russell -
Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
Alpine Pierre Gasly -
Williams Alex Albon -
RB Yuki Tsunoda -
Sauber Nico Hulkenberg -
Haas Oliver Bearman Esteban Ocon

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen, Macaristan GP'yi "hatırlamak istemiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"
Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Formula 1
Belçika GP
Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak
Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

Formula 1
Belçika GP
Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

Son Haberler

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

F1 Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye