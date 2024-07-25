2025 F1 sezonu için hangi koltuklar boş?
2025 Formula 1 sezonu için griddeki boş koltuk sayısı beşe indi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field away at the start
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Haas, bugün yaptığı açıklama ile Oliver Bearman'ın gelecek yıl Esteban Ocon ile takım arkadaşı olacağını duyurdu.
Bu, griddeki boş koltuk sayısının beşe indiği anlamına geliyor.
Mercedes'te ikinci koltuk için Kimi Antonelli ve Carlos Sainz'ın adı geçerken, Alpine'de Sainz, Jack Doohan ve Mick Schumacher ihtimalleri var.
Williams'ın Valtteri Bottas ve Sainz'la ilgilendiği biliniyor; RB'de ise ikinci koltuğun Daniel Ricciardo veya Liam Lawson'a gitmesi bekleniyor.
Son olarak Sauber'in ne yapacağı hâlâ büyük bir muamma.
2025 F1 sürücü kadroları:
|Takım
|Sürücü
|Sürücü
|Red Bull
|Max Verstappen
|Sergio Perez
|Mercedes
|George Russell
|-
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|McLaren
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|Alpine
|Pierre Gasly
|-
|Williams
|Alex Albon
|-
|RB
|Yuki Tsunoda
|-
|Sauber
|Nico Hulkenberg
|-
|Haas
|Oliver Bearman
|Esteban Ocon
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