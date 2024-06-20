2025 F1 sezon öncesi testlerine Bahreyn ev sahipliği yapacak

Formula 1, 2025 sezonunun ilk yarışının Bahreyn'de yapılmayacak olmasına rağmen sezon öncesi testlerini yine Sakhir pistinde yapmayı planlıyor.

2021'den bu yana sezonun ilk yarışı olan Bahreyn, uzun zamandır Barselona yerine sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapıyor.

Bahreyn'in tercih edilmesinin temel nedeni, havanın genellikle daha iyi olması ve ilk yarış burada olduğu için takımlara lojistik ve diğer pek çok konuda yardım etmesi.

Ancak F1'in yeni sezonda ilk yarış olarak Avustralya Grand Prix'sine dönecek olması nedeniyle test adresinin değişmesi konusunda tartışmalar vardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bazıları testlerin Barselona'da yapılmasını istiyor çünkü bu sayede Melbourne'e gitmeden önce fabrikada daha fazla vakit geçirebilecekleri görüşündeler.

Ancak kaynaklar, FOM ile yapılan görüşmelerin ardından, takımların çoğunluğunun 2025 için yine Bahreyn'de kalmaktan yana oy kullandığını öğrendi.

Barselona ise sezon öncesi testler için 2026'yı beklemek zorunda kalacak.

Bu hamle henüz resmiyet kazanmamış olsa da, 2025 Bahreyn testinin 26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bahreyn testinin ardından F1 takımları, 16 Mart'taki ilk yarış için Melbourne'e gitmeden önce son çalışmalar için araçlarını Avrupa'ya geri götürecekler.

Tek seferlik bir test -Barselona'ya kıyasla- lojistik açıdan daha karmaşık ve daha pahalı olsa da, daha iyi hava koşullarını garanti edecek.