Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

2025 F1 sezon öncesi testlerine Bahreyn ev sahipliği yapacak

F1 takımları, 2025 sezon öncesi testlerinin Bahreyn'de yapılması konusunda anlaşmaya yakın.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Formula 1, 2025 sezonunun ilk yarışının Bahreyn'de yapılmayacak olmasına rağmen sezon öncesi testlerini yine Sakhir pistinde yapmayı planlıyor.

2021'den bu yana sezonun ilk yarışı olan Bahreyn, uzun zamandır Barselona yerine sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapıyor.

Bahreyn'in tercih edilmesinin temel nedeni, havanın genellikle daha iyi olması ve ilk yarış burada olduğu için takımlara lojistik ve diğer pek çok konuda yardım etmesi.

Ancak F1'in yeni sezonda ilk yarış olarak Avustralya Grand Prix'sine dönecek olması nedeniyle test adresinin değişmesi konusunda tartışmalar vardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bazıları testlerin Barselona'da yapılmasını istiyor çünkü bu sayede Melbourne'e gitmeden önce fabrikada daha fazla vakit geçirebilecekleri görüşündeler.

Ancak kaynaklar, FOM ile yapılan görüşmelerin ardından, takımların çoğunluğunun 2025 için yine Bahreyn'de kalmaktan yana oy kullandığını öğrendi.

Barselona ise sezon öncesi testler için 2026'yı beklemek zorunda kalacak.

Bu hamle henüz resmiyet kazanmamış olsa da, 2025 Bahreyn testinin 26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bahreyn testinin ardından F1 takımları, 16 Mart'taki ilk yarış için Melbourne'e gitmeden önce son çalışmalar için araçlarını Avrupa'ya geri götürecekler.

Tek seferlik bir test -Barselona'ya kıyasla- lojistik açıdan daha karmaşık ve daha pahalı olsa da, daha iyi hava koşullarını garanti edecek.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Newey'i isteyen Aston Martin, teklifini yükseltmeye devam ediyor!
Sonraki haber 2024 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Newey'i isteyen Aston Martin, teklifini yükseltmeye devam ediyor!

Newey'i isteyen Aston Martin, teklifini yükseltmeye devam ediyor!

Formula 1
İspanya GP
Newey'i isteyen Aston Martin, teklifini yükseltmeye devam ediyor!
Alpine, 2026'da Renault motorunu bırakıp müşteri takımı olabilir!

Alpine, 2026'da Renault motorunu bırakıp müşteri takımı olabilir!

Formula 1
İspanya GP
Alpine, 2026'da Renault motorunu bırakıp müşteri takımı olabilir!
Toprak Razgatlıoğlu: "Herkes şampiyonluğa inanmaya başladı"

Toprak Razgatlıoğlu: "Herkes şampiyonluğa inanmaya başladı"

World Superbike
Misano
Toprak Razgatlıoğlu: "Herkes şampiyonluğa inanmaya başladı"

Son Haberler

Sainz, Williams anlaşmasını kısa süre içerisinde açıklayabilir

Sainz, Williams anlaşmasını kısa süre içerisinde açıklayabilir

F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz, Williams anlaşmasını kısa süre içerisinde açıklayabilir
Hamilton'dan taraftarlara çağrı: "Olumsuzluğa değil desteğe ihtiyacımız var"

Hamilton'dan taraftarlara çağrı: "Olumsuzluğa değil desteğe ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton'dan taraftarlara çağrı: "Olumsuzluğa değil desteğe ihtiyacımız var"
Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"

Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"

F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"
Perez: "Neyin yanlış gittiğini anladım"

Perez: "Neyin yanlış gittiğini anladım"

F1 Formula 1
İspanya GP
Perez: "Neyin yanlış gittiğini anladım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye