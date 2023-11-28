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2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!

F1 CEO'su Stefano Domenicali 2024 sezonunda sprint formatında değişiklikler yapılacağını doğruladı, ancak ayrıntılar konusunda ağzını sıkı tuttu.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the remainder of the field away for the start of the Sprint race

Format 2021'de uygulamaya konulduğundan bu yana taraftarlar arasında büyük ölçüde fikir ayrılığına yol açmış olsa da, bu sezon yapılan bir taraftar anketi sprint yarışları için olumsuzdan çok olumlu yorumlar yapıldığını gösterdi.

Sprint sayısı 2023'te üçten altıya çıkarıldı ve Domenicali planlanan değişikliklerin şu ana kadar formatı benimsemeyen taraftarları dikkate aldığını doğruladı.

F1 Komisyonu, 2024 sezonu için sprintlerin de gündemde olduğu çok sayıda değişiklik hakkında konuşmak üzere Abu Dabi'de bir araya geldi. Burada ters grid ve kapalı park ayarlamalarına izin verecek zamanlama değişiklikleri gibi format değişiklikleri fikrinin tartışıldığı söyleniyor.

Stefano Domenicali

Fotoğraf: Erik Junius

Stefano Domenicali

F1 CEO'su sprint formatına bir bütün olarak karşı olan taraftarların oranının 'giderek azaldığına' inanıyor, ancak mümkün olduğunca çok insanı kazanmak adına formatta daha fazla değişiklik yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Domenicali, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bir şeyler yapacağız, tartıştığımız hiçbir şey hakkında spoiler veremem ama bu yıldan çıkardığımız dersleri göz önünde bulunduracağız."

"Göreceğiniz şeyin takdir edeceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Güzel olan şey, yaptığımız anketin taraftarların aslında bu formatı sevdiğini göstermesi. Bu formatı sevmeyen insanları kazanmak için de bazı değişikliklere gideceğiz." dedi.

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