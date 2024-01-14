2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek

2024 yılında 24 yarış düzenlenecek ve böylelikle bir sezonda en çok yarış yapılan sezon olacak. Fakat FIA, güç ünitesi tarafında katı sınırlamalara geri dönüyor.

Son haberlere göre her araç 24 yarışlık sezon boyunca üç içten yanmalı motor, üç MGU-H, üç MGU-K ve üç turbo takılabilecek. Daha fazla değişim yapıldığı takdirde, sürücü grid cezası alacak.

Takımlar bu ünitelerle 24 yarış ve altı sprint tamamlayacak. Bu da her bileşenin 20 antrenman seansı, 10 sıralama seansı, iki sprint ve sekiz Grand Prix tamamlaması gerektiği anlamına geliyor.

FIA, takımların ve üreticilerin mali açıdan iyi durumda olmasını istiyor. Aynı zamanda daha az ünitenin, sürdürülebilirliği de olumlu yönde etkileyeceği görüşü hakim.

Dezavantajları ise çok daha bariz; tüm sezon boyunca takımlar güç ünitelerini %100 kapasiteyle kullanamayacaklar ve bu da kaçınılmaz olarak güç düzenini etkileyecek.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes ve Honda'nın üç motorda direttiği, Ferrari'nin ise dört motor istediği iddia edilmişti. Ferrari, bu iki üreticinin aksine 2024 planını dört motor üzerine yapmış olabilir.