2024'te Super Formula'ya geçecek Iwasa, AlphaTauri ile F1 sezon sonu testine katılacak
Formula 2'de yarışan genç yıldız Ayumu Iwasa, Abu Dabi'deki sezon sonu testinde AlphaTauri ile mücadele edecek. Genç sürücü, 2024'te de Super Formula'ya geçiş yapacak.
Honda, bugün itibariyle genç Formula 2 pilotu Ayumu Iwasa'nın gelecek sezon Super Formula'da Team Mugen ile yarışacağını doğruladı.
Daha önce Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere Iwasa, gelecek sezon Mugen'de iki kez şampiyon Tomoki Nojiri'nin takım arkadaşı olacak ve Liam Lawson'dan boşalan koltuğa geçecek.
Ayrıca, 22 yaşındaki Japon sürücünün bu hafta sonu Abu Dabi'deki final yarışının ardından gelecek hafta yapılacak testte ilk kez bir Formula 1 aracı kullanacağı duyuruldu.
Iwasa, sezon sonu F1 testinde AlphaTauri aracının tadına bakacak ve böylelikle bir Formula 1 aracını gerçek anlamda ilk kez deneyimleyecek.
Geçtiğimiz iki sezonu DAMS ile F2'de yarışarak geçiren ve bu süre içinde beş zafer kazanan Iwasa, bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak sezon finali öncesinde şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor.
Şu anda F2'yi lider götüren Theo Pourchaire'in de 2024'te Super Formula'ya katılması bekleniyor. Söylentilere göre bu takım Toyota Team Impul olacak.
Öte yandan AlphaTauri, test programının tamamını da açıkladı. Iwasa iki araçtan biriyle tam gün sürüş yapacak. İkinci araçta Daniel Ricciardo sabah, Yuki Tsunoda ise öğleden sonra sürüş yapacak.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ayumu Iwasa, Dams
Son Haberler
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı!
Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı! Sprint formatı değişiyor, Lastik battaniyesi yasağından vazgeçildi, 2026 aracı üzerinde çalışmak yasaklandı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar