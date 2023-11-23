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2024'te Super Formula'ya geçecek Iwasa, AlphaTauri ile F1 sezon sonu testine katılacak

Formula 2'de yarışan genç yıldız Ayumu Iwasa, Abu Dabi'deki sezon sonu testinde AlphaTauri ile mücadele edecek. Genç sürücü, 2024'te de Super Formula'ya geçiş yapacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Ayumu Iwasa, DAMS

Honda, bugün itibariyle genç Formula 2 pilotu Ayumu Iwasa'nın gelecek sezon Super Formula'da Team Mugen ile yarışacağını doğruladı.

Daha önce Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere Iwasa, gelecek sezon Mugen'de iki kez şampiyon Tomoki Nojiri'nin takım arkadaşı olacak ve Liam Lawson'dan boşalan koltuğa geçecek.

Ayrıca, 22 yaşındaki Japon sürücünün bu hafta sonu Abu Dabi'deki final yarışının ardından gelecek hafta yapılacak testte ilk kez bir Formula 1 aracı kullanacağı duyuruldu.

Iwasa, sezon sonu F1 testinde AlphaTauri aracının tadına bakacak ve böylelikle bir Formula 1 aracını gerçek anlamda ilk kez deneyimleyecek.

Geçtiğimiz iki sezonu DAMS ile F2'de yarışarak geçiren ve bu süre içinde beş zafer kazanan Iwasa, bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak sezon finali öncesinde şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor.

Şu anda F2'yi lider götüren Theo Pourchaire'in de 2024'te Super Formula'ya katılması bekleniyor. Söylentilere göre bu takım Toyota Team Impul olacak.

Öte yandan AlphaTauri, test programının tamamını da açıkladı. Iwasa iki araçtan biriyle tam gün sürüş yapacak. İkinci araçta Daniel Ricciardo sabah, Yuki Tsunoda ise öğleden sonra sürüş yapacak.

Ayumu Iwasa, Dams

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ayumu Iwasa, Dams

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