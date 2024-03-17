2024'te en çok gelişen F1 takımı hangisi?

Kurallarda istikrar olduğu için, 2024 sezonu geçen sezonun sonuna çok fazla benzerlik taşıyor. Dominant Red Bull'un ardından Ferrari, sıralama turlarındaki hızını koruyarak en hızlı ikinci takım olarak görünüyor ancak yarış performansında büyük bir adım atarak takip eden gruptan sıyrılmış durumda.

Çok farklı pistlerdeki iki yarışın ardından, Mercedes ve McLaren arasındaki mücadele, her iki aracın da güçlü ve zayıf yönlerinin Suudi Arabistan'da tam olarak sergilenmesiyle, karar vermek için çok yakın olmaya devam ediyor.

Bir de Aston Martin var. 2023'ün ilk yarısında kendini geliştirmeye devam eden ancak yukarıda adı geçen rakipleri kadar başarılı olamayan ve bu nedenle beşinci sıraya gerileyen Aston Martin'in arkasında bir uçurum açılmış gibi görünüyor.

Sıralama performansı: 2023 vs 2024

Takım Bahreyn Suudi Arabistan Red Bull -0.6 -0.8 Ferrari -0.85 -0.7 Mercedes -0.8 -0.5 McLaren -1.5 -1.2 Aston Martin -0.8 -0.8 Alpine -0.1 +0.3 Williams -1.2 -1.0 RB -1.3 -1.4 Haas -1.0 -0.4 Sauber -0.7 -0.3

Geçen yılla kıyaslandığında, Alpine açık bir şekilde diğerlerinden ayrıştı ve geç konsept değişikliği nedeniyle Cidde'de 2023'tekinden daha yavaş kalmayı başaran tek takım oldu.

Diğer tarafta ise son 12 ayda en çok gelişme gösteren takım unvanı için RB ile yarışan McLaren yer alıyor.

McLaren son 12 ayda en büyük gelişmeyi kaydeden takımlardan biri Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'in durumunda, bulduğu yaklaşık 1,2 ila 1,3 saniyenin büyük bir kısmı 2023'te geldi ve Avusturya ve Singapur'daki birkaç büyük güncelleme, yılı en hızlı ikinci takım olarak kapatmasını sağladı.

RB ayrıca sürekli zemin geliştirme ve düşük hızlı virajlarda en iyi takımlardan biri olmasını sağlayan süspansiyon değişikliği sayesinde 2023'te büyük kazanımlar elde etti.

Ancak Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun yorumlarına bakılırsa, Anglo-İtalyan ekibin yüksek yakıt yükleri konusunda hâlâ bulması gereken daha fazla zaman var ve yarışta yol tutuşunda eksiklik yaşıyorlar.

Tek tur hızında Williams en çok gelişme gösteren üçüncü takım olurken, Bahreyn ve Cidde'den daha temiz yarış hafta sonları tamamlamayı başardığında sonuçların da bunu takip edeceği inancını güçlendiriyor.

Geçen yılın en alttaki dört takımı arasında Sauber en hayal kırıklığı yaratan başlangıcı yaptı. Sauber makul bir gelişme kaydetti ancak doğrudan rakipleri kadar gelişemedi. Bu, F1'in amansız geliştirme yarışının göreceli oyununun ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor.

Ferrari için asıl kazanç yarışta. Peki Mercedes sorunlarını gerçekten çözdü mü?

Ferrari uzun vadede hız konusunda bir adım öne geçti Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kâğıt üzerinde Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Aston'un hepsi tek tur hızında benzer bir marjla iyileşti, ancak geçen yıl özellikle sorunlu olan Ferrari ve Mercedes'in yarış performansıydı ve bu nedenle bir yarış mesafesi boyunca nasıl ilerledikleri çok daha belirleyici.

Ferrari, uzun sürüş zayıflıklarının çoğunu gidermeyi başardı; SF-24'ün kullanımı çok daha kolay ve çeşitli koşullarda daha sağlam, Carlos Sainz ve Charles Leclerc sırasıyla Bahreyn ve Cidde'de tartışmasız bir şekilde podyuma çıktılar.

Mercedes de daha zararsız bir araç üretti ancak Suudi Arabistan'ın pürüzsüz yüzeyi, hem sıralama turlarında hem de yarışta Scuderia ile mücadelesini engelleyen bazı endişe verici yüksek hızlı viraj zorlanmaları ve zıplama sorunlarını beraberinde getirdi.

F1 artık iki kademeli bir seri

Alpine ilk beş takımdan dramatik bir şekilde uzaklaştı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine, 2023'ü takımlar şampiyonasında altıncı sırada tamamlarken sık sık boşlukta kalmıştı. Zaman zaman sıralamalarda hata yaptığında, ilk 5 ile arkadaki 5 arasındaki fark daha da açılmıştı.

Bu da, bazı eleştirmenlerin bakış açısıyla, öndeki takımlardan bir pilotun sorun yaşamadığı takdirde, Aston'dan Lance Stroll'u yenenin puan alabileceği manasına geliyor.

Stroll Bahreyn'de yarışı 10. sırada tamamladı ancak Cidde'deki erken kazası, takım arkadaşı Kevin Magnussen'in alışılmışın dışında savunması sayesinde Haas'tan Nico Hulkenberg'in kazandığı son puan için devasa bir mücadelenin kapısını açtı.

Bu olasılığın yakın zamanda değişmesi pek mümkün görünmüyor. Bahreyn'deki uzun sürüş verileri Haas'ın Aston Martin'i zorlayabileceğini düşündürüyordu ancak Aston Martin'in güçlü yarış temposu, bu teorinin şimdilik önünü kesti.

Magnussen'in Cidde'de Alpine'den Esteban Ocon'u bile kısa süreliğine oyuna dahil eden barikat çalışması nedeniyle, Williams, RB ve Sauber'in gerçek hızları hakkında, bu yıl içlerinden birinin kendilerine uygun pistlerde aradaki farkı kapatıp kapatamayacağına karar vermek için yeterli kanıt görmedik.

Melbourne'deki Albert Park, daha fazla yanıt verecek üçüncü bir benzersiz pist düzeni getirse de, birçok takım gerçekte nerede bulunduklarına dair daha net bir fikir edinmek için şimdiden Japonya'daki dördüncü yarışa bakıyor.

Suzuka sadece yüksek, orta ve düşük hızlı virajlardan oluşan ve uzun bir düzlükle bölünen zorlu yapısıyla ideal bir test pisti olmakla kalmıyor, aynı zamanda Japonya Grand Prix'si geçen yıl Eylül ayına göre çok daha erken bir tarihe denk geliyor. Bu da 12 ay öncesiyle kıyaslamak yerine takımların kış boyunca nasıl geliştiğini daha iyi göreceğimiz anlamına geliyor.

Ferrari'nin deneyimli mühendisi Jock Clear, "Bu yılki takvime göre, dört yarış sonra oldukça iyi bir fikre sahip olacağımızı düşünüyorum."

"Yakında Japonya var, ki bu bir aracı ölçmek için çok iyi bir pist. Bu tür bir pistte çok şey öğreneceksiniz..."