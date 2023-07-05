2024 F1 taslak takvimi açıklandı: Çin dönüyor, ilk iki yarış Cumartesi günü yapılacak!

Gelecek yılın takvimi, Çin GP'sinin geri döneceği ve yeni bir yarışın yer almadığı 2023 taslak takvimine epey benziyor.

F1 ve Liberty Media tarafından kilit bir pazar olarak görülen Çin, 24 yarış içeren geçici 2023 programına da dahil edilmişti, ancak COVID-19 salgını nedeniyle takvimden çıkarılmıştı.

Dört senedir takvim dışı kalan Çin de 21 Nisan tarihinde takvime dönüş yapacak.

Sezonun ilk iki yarışı alışılmadık bir şekilde Cumartesi günü düzenlenecek, nitekim Suudi Arabistan'daki yarış Ramazan ayına uyum sağlamak için bir gün erkene alınırken, Bahreyn'deki açılış yarışı da ideal zaman boşluğu yaratabilmek için Cumartesi gününe çekildi.

Bu iki yarışın yanı sıra Las Vegas GP'sinin de Cumartesi günü düzenlenmesi planlanıyor, bu da eskiden olduğu gibi Cumartesi yarışlarının geri dönüşü için uygun bir platform sağlayabilir.

2024 takvimi aynı zamanda F1 organizasyonunun lojistik ve sürdürülebilirlik konularını ele alma çabalarını da yansıtıyor ve bazı yarışlar coğrafyaya dayalı olarak daha mantıklı bir şekilde bir araya getiriliyor.

Bahrain and Saudi Arabian GPs are set to be held on Saturday in 2024 Photo by: Erik Junius

Bu yıl Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları arasında bir hafta boşluk bırakıldı, nitekim takımlar testler biter bitmez arka arkaya iki yarış yapmak istememekteydi.

Ancak bu yıl takımlar ikna edildi ve 21-23 Şubat tarihindeki üç günlük testleri arka arkaya iki yarış izleyecek.

Bu durum personel seyahatlerinde önemli bir azalmaya yol açacak ve çoğu ekip üyesi bu yıl olduğu gibi Avrupa'ya dönmek yerine bölgede kalacak.

F1 uzun zamandır bazı yerleşik yarışların geleneksel tarihlerinden taşınması gerekebileceğini söylüyordu, bu amaçla Japonya GP çoktan alıştığımız gibi Ekim ayında değil, Nisan ayında düzenlenecek.

Bir diğer önemli değişiklik de Azerbaycan: yıllardır en geç Haziran ayının sonunda düzenlenen yarış, Japonya'nın Nisan ayına alınması nedeniyle Eylül ayına taşındı.

Bu sezonki takvime benzer şekilde, Imola'yı hemen Monaco takip ediyor, ancak bir değişiklik olarak, iki yarış artık İspanya ile üçlü bir başlığın parçası değil.

Sezon boyunca üç kez arka arkaya üç yarışlık periyotlar izleyeceğiz: İspanya-Avusturya-Britanya, ABD-Meksika-Brezilya ve Las Vegas-Katar-Abu Dhabi.

Formula 1 2024 takvimi

2 Mart Bahreyn, Sakhir

9 Mart Suudi Arabistan, Cidde

24 Mart, Avustralya, Melbourne

7 Nisan Japonya, Suzuka

21 Nisan Çin, Şangay

5 Mayıs Miami, Miami

19 Mayıs Emilia Romagna, Imola

26 Mayıs Monako, Monte Carlo

9 Haziran Kanada, Montreal

23 Haziran İspanya, Barcelona

30 Haziran Avusturya, Spielberg

7 Temmuz Britanya, Silverstone

21 Temmuz Macaristan, Budapeşte

28 Temmuz Belçika, Spa

25 Ağustos Hollanda, Zandvoort

1 Eylül İtalya, Monza

15 Eylül Azerbaycan, Bakü

22 Eylül Singapur, Marina Bay

20 Ekim ABD, Austin

27 Ekim Meksika, Mexico City

3 Kasım Sao Paulo, Interlagos

23 Kasım Las Vegas, Las Vegas

1 Aralık Katar, Losail

8 Aralık Abu Dhabi, Yas Island