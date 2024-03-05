2024 Suudi Arabistan GP Yarış Programı: Cidde yarışı da Cumartesi yapılacak

2024 Formula 1 sezonu, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn GP ile başlamıştı. Max Verstappen'in kazandığı, Red Bull'un domine ettiği yarış, Suudi Arabistan GP yarış hafta sonunun bir gün önce başlaması nedeniyle bir gün önce başlamış, yarış Cumartesi akşam düzenlenmişti.

2024 Suudi Arabistan GP, ramazan ayının başlangıcı nedeniyle bir gün önce yani 9 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan GP Cumartesi akşamı yapılacağı için, dolayısıyla sıralamalar ve antrenmanlar da bir gün önce başlayacak.

Bu, Suudi Arabistan GP 1. ve 2. antrenman seanslarının 7 Mart Perşembe, 3. antrenman ve sıralamaların ise 8 Mart Cuma yapılacağı manasına geliyor.

Suudi Arabistan GP ve bundan sonraki tüm yarışlar beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.

Bu hafta sonu Suudi Arabistan'da destek yarışı olarak Formula 2 yarışları gerçekleştirilecek.

Formula 1 dışında MotoGP'de sezonun ilk yarış hafta sonu Katar'da gerçekleştirilirken, IndyCar ve NASCAR yarışları da olacak.

HAFTA SONU PROGRAMI