2024 Suudi Arabistan GP Yarış Programı: Cidde yarışı da Cumartesi yapılacak
2024 Formula 1 sezonunun 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP, bu hafta sonu Cidde'de gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan GP, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda diye merak edenler için 2024 Suudi Arabistan GP yarış programını sizler için hazırladık.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Andy Hone / Motorsport Images
2024 Formula 1 sezonu, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn GP ile başlamıştı. Max Verstappen'in kazandığı, Red Bull'un domine ettiği yarış, Suudi Arabistan GP yarış hafta sonunun bir gün önce başlaması nedeniyle bir gün önce başlamış, yarış Cumartesi akşam düzenlenmişti.
2024 Suudi Arabistan GP, ramazan ayının başlangıcı nedeniyle bir gün önce yani 9 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan GP Cumartesi akşamı yapılacağı için, dolayısıyla sıralamalar ve antrenmanlar da bir gün önce başlayacak.
Bu, Suudi Arabistan GP 1. ve 2. antrenman seanslarının 7 Mart Perşembe, 3. antrenman ve sıralamaların ise 8 Mart Cuma yapılacağı manasına geliyor.
Suudi Arabistan GP ve bundan sonraki tüm yarışlar beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.
Bu hafta sonu Suudi Arabistan'da destek yarışı olarak Formula 2 yarışları gerçekleştirilecek.
Formula 1 dışında MotoGP'de sezonun ilk yarış hafta sonu Katar'da gerçekleştirilirken, IndyCar ve NASCAR yarışları da olacak.
HAFTA SONU PROGRAMI
|ETKİNLİK
|TARİH
|
09 MAR
20:00
|
07 MAR
16:30
|
07 MAR
20:00
|
08 MAR
16:30
|
08 MAR
20:00
|
09 MAR
20:00
|
08 MAR
18:10
|
07 MAR
12:55
|
07 MAR
18:00
|
08 MAR
18:10
|
09 MAR
16:25
|
09 * MAR
03:00
|
10 * MAR
03:00
|
10 MAR
18:15
|
08 MAR
14:50
|
08 MAR
19:05
|
09 MAR
13:15
|
09 MAR
17:45
|
09 MAR
18:10
|
10 MAR
18:15
|
10 MAR
17:00
|
08 MAR
14:00
|
08 MAR
18:15
|
09 MAR
12:30
|
09 MAR
16:50
|
09 MAR
17:15
|
10 MAR
17:00
|
10 MAR
19:15
|
08 MAR
22:45
|
09 MAR
17:35
|
09 MAR
22:00
|
10 MAR
16:10
|
10 MAR
19:15
|
10 * MAR
03:00
|
10 MAR
20:00
|
08 MAR
15:45
|
08 MAR
20:00
|
09 MAR
14:00
|
09 MAR
14:40
|
09 MAR
15:05
|
09 MAR
19:00
|
10 MAR
15:40
|
10 MAR
20:00
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