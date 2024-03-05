Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

2024 Suudi Arabistan GP Yarış Programı: Cidde yarışı da Cumartesi yapılacak

2024 Formula 1 sezonunun 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP, bu hafta sonu Cidde'de gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan GP, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda diye merak edenler için 2024 Suudi Arabistan GP yarış programını sizler için hazırladık.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Andy Hone / Motorsport Images

2024 Formula 1 sezonu, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn GP ile başlamıştı. Max Verstappen'in kazandığı, Red Bull'un domine ettiği yarış, Suudi Arabistan GP yarış hafta sonunun bir gün önce başlaması nedeniyle bir gün önce başlamış, yarış Cumartesi akşam düzenlenmişti.

2024 Suudi Arabistan GP, ramazan ayının başlangıcı nedeniyle bir gün önce yani 9 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan GP Cumartesi akşamı yapılacağı için, dolayısıyla sıralamalar ve antrenmanlar da bir gün önce başlayacak.

Bu, Suudi Arabistan GP 1. ve 2. antrenman seanslarının 7 Mart Perşembe, 3. antrenman ve sıralamaların ise 8 Mart Cuma yapılacağı manasına geliyor.

Suudi Arabistan GP ve bundan sonraki tüm yarışlar beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.

Bu hafta sonu Suudi Arabistan'da destek yarışı olarak Formula 2 yarışları gerçekleştirilecek.

Formula 1 dışında MotoGP'de sezonun ilk yarış hafta sonu Katar'da gerçekleştirilirken, IndyCar ve NASCAR yarışları da olacak.

HAFTA SONU PROGRAMI

ETKİNLİK TARİH
FORMULA 1
SUUDİ ARABİSTAN GP
09 MAR
20:00
07 MAR
16:30
07 MAR
20:00
08 MAR
16:30
08 MAR
20:00
09 MAR
20:00
FIA F2
CİDDE
08 MAR
18:10
07 MAR
12:55
07 MAR
18:00
08 MAR
18:10
09 MAR
16:25
NASCAR XFINITY
PHOENİX
09 * MAR
03:00
NASCAR CUP
PHOENİX
10 * MAR
03:00
MOTO2
LUSAİL
10 MAR
18:15
08 MAR
14:50
08 MAR
19:05
09 MAR
13:15
09 MAR
17:45
09 MAR
18:10
10 MAR
18:15
MOTO3
LUSAİL
10 MAR
17:00
08 MAR
14:00
08 MAR
18:15
09 MAR
12:30
09 MAR
16:50
09 MAR
17:15
10 MAR
17:00
INDYCAR
ST. PETERSBURG
10 MAR
19:15
08 MAR
22:45
09 MAR
17:35
09 MAR
22:00
10 MAR
16:10
10 MAR
19:15
SUPER FORMULA
SUZUKA
10 * MAR
03:00
MOTOGP
KATAR GP
10 MAR
20:00
08 MAR
15:45
08 MAR
20:00
09 MAR
14:00
09 MAR
14:40
09 MAR
15:05
09 MAR
19:00
10 MAR
15:40
10 MAR
20:00

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bottas, Bahreyn GP'de neden 52 saniyelik bir pit stop yaptı?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!

FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!

Formula 1
Suudi Arabistan GP

FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında! FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!

Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."

Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."

Formula 1
Bahreyn GP

Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..." Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."

Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"

Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık" Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"

Son Haberler

Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"

Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"

WEC WEC
Losail

Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu" Lapierre: "Schumacher'in tutumu ilk günden itibaren olumlu"

Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak

Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak

Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü

Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü Krack, Stroll'un Bahreyn GP'de dikkat çekmeyen ama puan aldıran sürüşünü övdü

Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı

Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı

F1 Formula 1

Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı Suudi Arabistan, F1'e ev sahipliği yapacak yeni Qiddiya pistini tanıttı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye