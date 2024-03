2024 Suudi Arabistan GP: Verstappen yine kazandı, Red Bull yine duble yaptı, podyumu Leclerc tamamladı

Red Bull Racing'in pist dışında yaşananlarla hafta sonuna damgasını vurduğu Cidde'de kazanan isim Verstappen oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından erken pit stop nedeniyle kısa süreliğine liderliği kaybetse de, sonra yeniden ele geçirdi ve adeta pazar gezisine çıkmış bir şekilde zafere ulaştı.

Verstappen, Suudi Arabistan GP zaferi ile kariyerinin 56. zaferini kazanırken bu sezonki 2., art arda ise 9. yarış zaferini aldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan ancak çok geçmeden 2. sıraya yükselen Sergio Perez, pit stoplarda Fernando Alonso'nun önüne güvensiz bir şekilde çıkarıldığı için 5 sn zaman cezası alsa da, yarışın sonunda yerini korumayı başardı ve ikinci sırada damalı bayrağı gördü. Perez böylece kariyerinin 37. podyumunu alırken sezona art arda çifte duble ile başlayan Red Bull, kariyerinin 30. duble sonucunu almış oldu.

Suudi Arabistan'da Red Bull pilotlarının yanında podyumu tamamlayan isim Ferrari'den Charles Leclerc oldu. Leclerc, yarış boyunca arkasındaki isimlerden daha güçlü olsa da Red Bull pilotlarının performansına cevap veremedi ve üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Carlos Sainz'ın yerine Ferrari ile Formula 1'deki ilk yarışına çıkan Oliver Bearman ile Sauber'den Valtteri Bottas yarışa yumuşak lastiklerle başlarken, diğer tüm pilotlarda orta lastikler vardı. Hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı 32 derece civarındaydı. Alpine'den Pierre Gasly, formasyon turunda vites kutusunda sorun yaşadığını söyledi.

2024 Suudi Arabistan GP'nin başlamasıyla Max Verstappen rahat bir şekilde ilk sıradaki yerini korurken, ikinci sıradan başlayan Charles Leclerc Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez'in baskısı altına girdi. Perez öne geçecek gibi görünüyordu ancak Leclerc birkaç viraj sonra yerini korumayı başardı.

McLaren'de Fernando Alonso startta yerini korusa da 2. tur başladığında McLaren'dan Oscar Piastri'ye geçilerek 5. sıraya geriledi. Cadde pisti olmasına ve arkalarda yoğun mücadele olmasına rağmen ilk turda herhangi bir kaza olmadı. Vites kutusu sorunu yaşadığını bildiren Gasly, ilk turun sonunda pite gelerek yarışa veda etti.

İlk turun tamamlanmasıyla birlikte Piastri dışında Lance Stroll Tsunoda'yı, Kevin Magnussen Alex Albon'u, Nico Hulkenberg Daniel Ricciardo'yu geçerek birer sıra yükseldiler.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images