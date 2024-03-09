2024 Suudi Arabistan GP: Verstappen yine kazandı, Red Bull yine duble yaptı, podyumu Leclerc tamamladı

Red Bull Racing'in pist dışında yaşananlarla hafta sonuna damgasını vurduğu Cidde'de kazanan isim Verstappen oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından erken pit stop nedeniyle kısa süreliğine liderliği kaybetse de, sonra yeniden ele geçirdi ve adeta pazar gezisine çıkmış bir şekilde zafere ulaştı.

Verstappen, Suudi Arabistan GP zaferi ile kariyerinin 56. zaferini kazanırken bu sezonki 2., art arda ise 9. yarış zaferini aldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan ancak çok geçmeden 2. sıraya yükselen Sergio Perez, pit stoplarda Fernando Alonso'nun önüne güvensiz bir şekilde çıkarıldığı için 5 sn zaman cezası alsa da, yarışın sonunda yerini korumayı başardı ve ikinci sırada damalı bayrağı gördü. Perez böylece kariyerinin 37. podyumunu alırken sezona art arda çifte duble ile başlayan Red Bull, kariyerinin 30. duble sonucunu almış oldu.

Suudi Arabistan'da Red Bull pilotlarının yanında podyumu tamamlayan isim Ferrari'den Charles Leclerc oldu. Leclerc, yarış boyunca arkasındaki isimlerden daha güçlü olsa da Red Bull pilotlarının performansına cevap veremedi ve üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Yarış Raporu

Carlos Sainz'ın yerine Ferrari ile Formula 1'deki ilk yarışına çıkan Oliver Bearman ile Sauber'den Valtteri Bottas yarışa yumuşak lastiklerle başlarken, diğer tüm pilotlarda orta lastikler vardı. Hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı 32 derece civarındaydı. Alpine'den Pierre Gasly, formasyon turunda vites kutusunda sorun yaşadığını söyledi.

2024 Suudi Arabistan GP'nin başlamasıyla Max Verstappen rahat bir şekilde ilk sıradaki yerini korurken, ikinci sıradan başlayan Charles Leclerc Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez'in baskısı altına girdi. Perez öne geçecek gibi görünüyordu ancak Leclerc birkaç viraj sonra yerini korumayı başardı.

McLaren'de Fernando Alonso startta yerini korusa da 2. tur başladığında McLaren'dan Oscar Piastri'ye geçilerek 5. sıraya geriledi. Cadde pisti olmasına ve arkalarda yoğun mücadele olmasına rağmen ilk turda herhangi bir kaza olmadı. Vites kutusu sorunu yaşadığını bildiren Gasly, ilk turun sonunda pite gelerek yarışa veda etti.

İlk turun tamamlanmasıyla birlikte Piastri dışında Lance Stroll Tsunoda'yı, Kevin Magnussen Alex Albon'u, Nico Hulkenberg Daniel Ricciardo'yu geçerek birer sıra yükseldiler.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bearman, ilk F1 startında ilk turda olaylardan uzak durdu ve ilk turlarda başladığı gibi 11. sıradaydı.

Start tekrarı görüntülerinde, 6. sıradan başlayan Lando Norris'in 5 kırmızı ışık sönmeden hareket ettiği görüntülendi.

Perez, yarışın dördüncü turunda Leclerc'i geçerek 2. sıraya yükseldi ve Red Bull böylece yarışta ilk iki sırayı ele geçirmiş oldu. Perez ikinci sıraya yükseldiğinde, lider takım arkadaşı Verstappen 2.4 sn fark açmıştı. Perez, hızlı bir şekilde Leclerc'in DRS aralığından kaçmayı başardı.

Yarışın 6. turundayken Aston Martin'den Lance Stroll'ün kazası sonrasında sarı bayraklar sallandı ve arkasındaki sürücüler birer sıra yükseldiler. 22. virajda olan kazada pist üstünde kalan parçalar ve Stroll'ün aracının bariyerlere girmesinin ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Stroll'ün iç taraftaki bariyerlere vurup sol ön süspansiyonu kırmasının ardından soldaki bariyerlere vurduğu görüldü.

Güvenlik aracının yarışa girmesinin ardından lider Verstappen dahil çoğu isim pite gelirken Norris, Hamilton, Hulkenberg ve Zhou pite gelmeyen dört isimdi. Diğer tüm isimler sert lastik için pite geldiler. Pit stoplarda Leclerc'in arkadan gelen araçların geçmesine izin verdiği için zaman kaybettiği görüldü.

Pit stoplar tamamlandığında Norris ilk sıraya yükselirken Verstappen onun arkasına geldi. Verstappen'in arkasında sıralama Hamilton, Perez, Leclerc, Piastri, Alonso, Hulkenberg, Russell, Zhou, Tsunoda, Bearman, Magnussen, Albon, Ocon, Bottas, Sargeant ve Ricciardo şeklindeydi.İlk yarış Bahreyn'de tüm pilotlar yarışı tamamlarken bu yarışta daha ilk turlarda iki sürücü yarışa veda etmiş oldu.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pistin temizlenmesiyle yarış 10. turda yeniden başladı. Norris, güvenlik aracının ardından liderliğini korurken Verstappen, Hamilton ve Perez takibe başladılar. Onların arkasında Leclerc, Piastri'nin önünde kalmayı başardı.

Norris, yeniden startta henüz eskimemiş olan orta lastikleriyle, arkasındaki sert lastikli Verstappen'e karşı avantajlıydı ve yerini korudu.

Arka tarafta Albon ve Magnussen arasında bir mücadele vardı ve temas yaşandı. Aynı dakikalarda Bearman'ın Tsunoda'yı geçerek 11. sıraya yükseldiği ekranlara yansıdı.

Yarışın 12. turundayken ekranlara Perez'in pit stopta Alonso'nun önüne güvensiz bir şekilde çıkarıldığı, Norris'in ise starttaki sorun nedeniyle not edildiği bilgisi verildi.

Verstappen, lastiklerini ısıtmasının ardından 13. turda henüz pite gelmeyen Norris'i geçerek yeniden liderliğe yükselmiş oldu. Aynı turda Perez de Hamilton'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Böylece pite gelmeyen isimler yavaş yavaş pozisyon kaybetmeye başladılar.

Yarışın 14. turunda Bearman, Zhou'yu geçerek 10. sıraya, yani puan kazanabileceği pozisyona gelmiş oldu.

Podyum mücadelesinin içinde yer alan Leclerc, 15. turda Hamilton'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu bölümde yarışın başında erken kalktığı nedeniyle inceleme altında olan Norris'e herhangi bir ceza verilmediği bilgisi verildi. Norris, 5 kırmızı ışık sönmeden önce grid kutusunda hafif hareket etmişti ancak sonrasında durdu ve yavaş bir kalkış yaptı. Hakemler bu olaya ceza vermediler.

Verstappen, Norris'i geçip liderliğe yükselmesinin ardından kısa sürede farkı 3 sn'ye çıkardı.

Yarıişn 16. turundayken Perez'e pit stoptan güvensiz bir şekilde çıkarıldığı gerekçesiyle 5 sn, Magnussen'e ise Albon'la olan mücadelede kazaya sebep olması nedeniyle 10 sn zaman cezası verildi.

17. turun ilk virajında Piastri, Hamilton'ı geçmeye çalışırken pist dışına taştı. McLaren pilotu virajı kesmesinin ardından Hamilton'a yerini geri verdi.

18. turun başında Perez, pite gelmeyen Norris'i geçerek ikinci sıraya yükselirken bu bölümde Verstappen farkı 5 sn'nin üzerine çekmiş oldu.

Yarışın 20. turunda Verstappen, arkasındaki Perez ile 6 sn fark açarken onları Norris, Leclerc, Hamilton, Piastri, Alonso, Russell, Hulkenberg ve Bearman takip ediyorlardı. Bearman, yarışın bu bölümünde Hulkenberg'den daha hızlı görünüyordu ancak hemen geçemedi.

Bearman, 21. turdayken Hulkenberg'i geçerek 9. sıraya yükseldi! Bu bölümde 5.6 sn önünde Russell vardı. Aynı tur içerisinde Magnussen'in Tsunoda'yı pist dışından geçtiği gerekçesiyle inceleme altında olduğu duyuruldu.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışın 22. turunda Magnussen'e 4. virajda pist dışına çıkarak avantaj sağladığı ve bu şekilde Tsunoda'yı geçtiği gerekçesiyle 10 sn zaman cezası verildiği duyuruldu. Böylece Magnussen'in cezası toplam 20 sn'ye çıktı.

Piastri, 18. turdaki ilk denemesinin ardından Hamilton'a karşı yakın takibi sürdürdü ancak bir türlü geçme şansını yakalayamadı. Yarışın bu bölümünde henüz pite gelmeyen isimlerden Norris 3., Hamilton 5. Hulkenberg 10., Zhou ise 11. sıralardaydı. Tek pit stop yapacak bu isimler bu bölümde beklenenden daha az pozisyon kaybetmişlerdi.

Pite gelmeyen Norris'in güçlü performansı, pite gelen ve arkasında kalan Leclerc için kötü haberdi. Bu bölümde ikinci sıradaki Perez ile 4. sıradaki Leclerc arasındaki fark 7.5 sn civarındaydı.

Yarışın 25. turu civarında 12. sıradaki Magnussen ile arkasındaki Tsunoda, Ocon, Albon, Sargeant arasında çok yakın bir mücadele vardı. Bu 5 sürücü, sadece 2 sn içerisinde mücadeleyi sürdürüyordu ve önündeki isimler henüz pite gelmediği için aslında puan mücadelesi veriyorlardı.

Leclerc, 27. turda Norris'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi ancak bu bölümde Perez onunla 8 sn'lik fark açmıştı. Verstappen ise Perez'in 7 sn önündeydi.

29. turun sonunda Magnussen'in blokaj hatası yapmasının ardından Tsunoda geçme fırsatı yakaladı ve ilk viraja önde girecek gibiydi. Ancak Magnussen zorlamaya devam etti ve geç frenle ilk viraja Tsunoda'nın yanında girdi. Magnussen'in virajdaki karşı atağının ardından Tsunoda bir miktar zaman kaybetti ve arkasındaki Ocon'a da geçildi.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

30. turda lider Verstappen ile ikinci sıradaki Perez arasındaki fark 7.5 sn'yken 3. sıraya yükselen Leclerc, Perez ile farkı kapatamadı. Bu bölümde fark 9 sn olmuştu. Norris ise geçildikten sonra Leclerc'in 4 sn gerisine düştü.

Magnussen'in başını çektiği DRS treni, yarışın en arkasındaki isimlerin lehine oldu. Bu sayede en gerideki Ricciardo ve Bottas da bu gruba dahil oldular ve 33. turda 12. sıradaki Magnussen'le 18. sıradaki Bottas arasında sadece 3.5 sn fark vardı. Magnussen'in mücadelesi aynı zamanda önünde bulunan ve henüz pite gelmeyen Hulkenberg ve Zhou için de iyi haberdi çünkü bu isimlerle pite gelenler arasındaki fark olması gerektiği gibi kapanmıyordu.

34. turda Albon, önündeki Tsunoda'yı geçerek 14. sıraya yükselirken henüz pite gelmeyen isimlerden Hulkenberg pite geldi ve Haas pilotu, daha önce söylediğim gibi takım arkadaşı Magnussen'in önünde dönerek puan için büyük avantaj yakaladı.

Hamilton'ı bir türlü geçemeyen Piastri, sonunda 35. turda atağını yaptı ve öne geçti ancak ilk virajda frenlemeyi kaçırarak dışarı çıktı ve bir daha Hamilton'ın gerisine düştü.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, yarışa başladığı orta lastiklerle 37. turun sonunda pite geldi ve yumuşak lastiklerle Bearman'ın arkasında 9. sırada mücadeleye geri döndü. Hamilton yeni lastikleriyle lider Verstappen'in 50, önündeki Bearman'ın 8 sn gerisindeydi.

38. turun sonunda bir diğer pite gelmeyen isim, Norris pite geldi. Norris, Hamilton gibi yumuşak lastikleri taktı ve Bearman'ın 6 sn arkasında, Hamilton'ın 1.5 sn önünde 8. sıradaydı. Norris ile Hamilton arasında normalde daha fazla fark vardı ancak McLaren ekibi pit stopta zaman kaybettirdi.

Pitten sonra Hamilton, yarışın en hızlı turunu atarken Norris'in hemen arkasına geldi ancak Norris yerini korumayı başardı. Bu iki pilot, yeni set yumuşak lastiklerle hızlıca önündeki isimlerle farkı kapatmaya başladılar ancak gerçek manada yakalayabilecekleri tek isim Bearman gibi görünüyordu.

42. turda, Norris'in pitten sonra Hamilton'ın kendisine yaklaştığı dönemde düzlükte zigzag çizdiği için not edildiği ekranlara yansıdı. Aynı turun sonunda, pite gelmeyen tek isim olan Zhou pite geldi. Zhou'nun stratejisi, kendisinden daha önce pite gelen Hulkenberg'e kıyasla işe yaramadı çünkü pit stopta, daha önce Bottas'ın yaşadığı gibi sorun yaşandı. Bunun sonucunda Zhou yarışa son sırada geri döndü.

Puan potasının hemen dışındaki DRS treninin ortasında kalan Albon, 44. turda Ocon'u geçerek 12. sıraya yükseldi. Aynı dönemde Russell, önündeki Alonso ile farkı kapatırken Hamilton, yarım saniye farkla Norris'i takip ediyordu. 45. turda Norris ve önündeki Bearman ile fark 3 sn civarındaydı.

Ferrari, daha önceki turda Bearman'a Norris'in kendisini 4 tur içerisinde yakalayacağını söylemişti ancak sonrasında Norris'in sorun yaşadığını bildirdiler.

Geç pit stopta sert yerine yumuşak lastiklere geçen Norris ve Hamilton, günün sonunda öndekilerle farkı kapatamadılar ve yerlerine razı oldular.

Yarışın son turunda Daniel Ricciardo, spin attı ancak kaza yapmadan dönmeyi başardı.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, 50 tur süren Suudi Arabistan'da hatasız bir şekilde sürdü ve en yakın rakibinin 8.5 sn farkla önünde kazanmayı başardı!

Perez, 5 sn zaman cezasına sahip olsa da arkasındaki Leclerc ile yeteri kadar farkı açtı ve ikinci sırada yarışı tamamladı.

Cidde'de podyumu tamamlayan Leclerc, yarışın son turunda en hızlı turunu atarak ekstra puanın sahibi oldu.

Oscar Piastri, yarışın başında Alonso'yu geçmesini en iyi şekilde değerlendirdi ve 4. sırada yarışı tamamladı. Alonso, öndekilerle aynı tempoyu tutturamadığını söylese de arkasındaki Russell'a karşı yerini korudu ve 5. oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari ile kariyerinin ilk F1 yarışına çıkan 18 yaşındaki Oliver Bearman, hatasız bir yarış geçirdi ve Russell'ın arkasında 7. olarak önemli puanlar kazandı.

Yarışın başında pite gelmeyen ve oldukça geç pit stopla yumuşak lastiklere geçen Norris ve Hamilton, daha fazla pozisyon kazanamadılar ve 8 ile 9. sıralarda yarışı tamamladılar.

Günün son puanı, takım arkadaşı Magnussen'in arkasındaki isimleri tutmasının yardımıyla Haas'tan Nico Hulkenberg'in oldu.

Magnussen yarışı 11. sırada tamamlasa da 20 sn cezasıyla Albon'un arkasında 12. sıraya geriledi.

13. sıradaki Ocon'un ardında yarışı tamamlayan diğer isimler Tsunoda, Sargeant, Ricciardo, Bottas ve Zhou oldular.

Sezonun 3. yarışı olan Avustralya GP 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

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