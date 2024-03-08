Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP
Sıralama turları raporu

2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Top three Qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Top three Qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1'de yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından pist dışında oldukça hareketli birkaç günü geride bıraktık. Pist dışındaki gerilim, dün itibariyle yerini Cidde'deki pist üstü çalışmalara bıraktı.

Ramazan ayı nedeniyle Suudi Arabistan GP hafta sonu da bir gün önce başladı ve sıralamalar, normalin aksine Cuma akşamı gerçekleştirildi.

Türkiye saati ile 20:00'da başlayan sıralamalarda hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 32 derece civarındaydı.

Antrenmanlarda Red Bull'un ön plana çıktığı Cidde'de sıralamalarda da değişen olmadı. Son 3 sezonun Dünya Şampiyonu Max Verstappen, sezonun 2. yarışı için de pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Verstappen, son seansta attığı 1:27.472'lik derecesiyle sıralamaların en hızlı ismi oldu ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'da da pole pozisyonunu kazandı. Verstappen böylece kariyerinin 34. pole pozisyonunu kazanırken Red Bull 97. pole pozisyonunu kazandı. 

Ferrari, sıralamaların son bölümünde Red Bull kadar hızlı değildi ancak Charles Leclerc, Verstappen'in 0.319 sn gerisinde ikinci olarak ilk çizgide olmayı hak etti. Verstappen ve Leclerc, böylece art arda 4. kez yarışa ilk çizgiden başlayacaklar.

Sıralamaların son bölümünde hızlanan Sergio Perez, son turunda derecesini geliştiremedi ve Leclerc'in 0.016 sn gerisinde 3. oldu.

Sezonun 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP, Cumartesi akşam 20:00'da başlayacak.

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'27.472

 254.097
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.319

1'27.791

 253.174
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.335

1'27.807

 253.127
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.374

1'27.846

 253.015
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.617

1'28.089

 252.317
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.660

1'28.132

 252.194
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.844

1'28.316

 251.669
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.988

1'28.460

 251.259
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull

+1.075

1'28.547

 251.012
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.100

1'28.572

 250.941
11 United Kingdom O. Bearman Ferrari 38 Ferrari Ferrari

+1.170

1'28.642

 250.743
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.508

1'28.980

 249.790
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.548

1'29.020

 249.678
14 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull

+1.553

1'29.025

 249.664
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

 

  
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.707

1'29.179

 249.233
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+2.003

1'29.475

 248.409
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+2.007

1'29.479

 248.397
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+2.054

1'29.526

 248.267
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

 

  
Tüm sonuçları görüntüle  

3. Seans - Verstappen kanatlandı ancak Leclerc ikinciliği kaptı!

İkinci seansta Red Bull, Ferrari ve Aston Martin'in birbirlerine çok yakın dereceler elde etmesinin ardından 3. seansa büyük heyecanla girildi. 

Seansın başlamasıyla birlikte pilotlar hızlı bir şekilde piste çıktılar. İlk haklarda Leclerc, Verstappen, Alonso, Perez ve Piastri'de yeni lastikler, Russell, Norris, Tsunoda, Hamilton ve Stroll'de ise daha önce kullanılmış yumuşak lastikler vardı.

Son bölümde atılan ilk hızlı turların ardından en iyi derece, 1:27.472 ile Verstappen'e aitken onu 0.3 sn geride takım arkadaşı Perez takip ediyordu. Bu bölümde Red Bull'un attığı adım, rakiplerinden daha büyük oldu.

İlk hakların ardından Alonso, en hızlı turun 0.5 sn gerisinde 3. olurken 4. sıradaki Leclerc 0.8 sn daha yavaştı. Onun arkasında sırasıyla Russell, Piastri, Norris, Stroll, Hamilton ve Tsunoda yer aldılar.

Son bölümdeki son turlarda tüm pilotlar temiz yumuşak lastiklere sahipti. Red Bull pilotları ilk haklarında diğerlerinden bariz bir şekilde daha hızlılardı ancak ikinci turlarında derecelerini geliştiremediler.

Red Bull pilotlarının turlarını iyileştiremediği yerde diğer isimler bunu değerlendirmeye çalıştılar. Leclerc, ikinci hakkında 1:27.791 elde ederek Perez'i geride bıraktı ve 2. sırayı ele geçirdi.

Günün hızlı takımlarından Aston Martin'de Alonso, Verstappen'in pole derecesine yakın bir turla geliyordu ancak son sektörde biraz yavaş kalınca dördüncülükten daha öteye gidemedi.

McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris 5. ve 6. sıraları alırken onları Mercedes'ten George Russell ve Lewis Hamilton takip ettiler. Mercedes, sıralamalarda pole pozisyonunun 0.8 sn gerisinde kalmış oldu.

Visa CashApp RB ile son bölüme geçen Yuki Tsunoda 9. olurken son seansta pozisyonunu geliştiremeyen isim Lance Stroll oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'27.472

   254.097
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 7

+0.319

1'27.791

 0.319 253.174
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.335

1'27.807

 0.016 253.127
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.374

1'27.846

 0.039 253.015
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.617

1'28.089

 0.243 252.317
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.660

1'28.132

 0.043 252.194
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.844

1'28.316

 0.184 251.669
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.988

1'28.460

 0.144 251.259
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+1.075

1'28.547

 0.087 251.012
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+1.100

1'28.572

 0.025 250.941
Tüm sonuçları görüntüle  

2. Seans - Verstappen lider ancak rekabet kızıştı, Bearman 11. oldu

Sıralamalarda ikinci seans, başlamasından sonra çok uzun sürmedi. Pilotlar hemen piste çıktılar ve hızlı turlar için çalışmalara başladılar ancak henüz Russell, Norris, Hamilton ve Piastri zaman turu attığında, seansın bitmesine yaklaşık 11 dk varken Nico Hulkenberg'n güç kaybıyla pistte durmasının ardından önce sarı bayrak sallandı, ardından kırmızı bayrakla çalışmalar durduruldu.

Hulkenberg'in aracının hızlı bir şekilde bariyerlerin arkasına alınmasının ardından seans 20:34'te yeniden başladı. O esnada henüz 11 pilotun derecesi olmadığı için, çoğu pilot zaman kaybetmeden piste yöneldi.

İkinci seanstaki ilk haklar oldukça mücadele doluydu. Verstappen 1:28.078 ile en hızlı isim olsa da, Alonso sadece 0.044 sn arkasında 2., Leclerc ise 0.101 sn geride 3.'ydü. Onları Perez, Stroll, Russell, Norris, Tsunoda, Hamlton ve Piastri takip ederken elenme potasında olan isimler Magnussen, Ricciardo,  Albon, Bearman ve Hulkenberg'di. 

İlk hızlı tur denemesinde hata yapan Bearman, sonrasında 1:28.915 elde ederek 11. sıraya yükselse de elenme potasında yer alıyordu. 

Seansın son bölümünde gelen hızlı turlarda Verstappen, 1:28.033'le derecesini çok az da olsa geliştirdi ve liderliğini korudu. Leclerc ikinci sıraya yükselirken son hak için piste çıkmayan Alonso 3. sırada kaldı. Bu dönemde Alonso, pole pozisyonu için mücadele edebilecek gibi duruyordu.

Alonso'yu Piastri, Russell, Perez, Norris, Tsunoda, Stroll ve Hamilton takip ettiler. Hamilton, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan'da da pek istediği gibi değildi ancak yine de 10. olarak son bölüme geçmeyi başardı.

Ferrari'de Sainz'ın yerine sıralamalara çıkan Bearman, ufak tefek hatalarına rağmen bariyerlerden uzak kalarak tur zamanını iyileştirmeye devam etti ancak Hamilton'ın kıl payı farkla arkasında kalarak 11. oldu ve ikinci bölümde elendi.

İkinci bölümde elenen diğer isimler Albon, Magnussen, Ricciardo ve Hulkenberg oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'28.033

   252.478
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.079

1'28.112

 0.079 252.251
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.089

1'28.122

 0.010 252.223
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.310

1'28.343

 0.221 251.592
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.415

1'28.448

 0.105 251.293
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 7

+0.434

1'28.467

 0.019 251.239
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

+0.446

1'28.479

 0.012 251.205
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.531

1'28.564

 0.085 250.964
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5

+0.545

1'28.578

 0.014 250.924
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.573

1'28.606

 0.028 250.845
11 United Kingdom O. Bearman Ferrari 38 Ferrari Ferrari 9

+0.609

1'28.642

 0.036 250.743
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+0.947

1'28.980

 0.338 249.790
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.987

1'29.020

 0.040 249.678
14 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 6

+0.992

1'29.025

 0.005 249.664
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 2

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

1. Seans - Verstappen lider, Stroll ikinci

Cidde'de hafta sonunun en zorlu seansı sıralamaların ilk seansıydı. Dar ve kör virajlar nedeniyle 20 aracın aynı anda piste rekabetçi turlar için çıkması pilotlar için zorlayıcı etmenlerden birisiydi ve zaman zaman birbirlerini engelleyen isimler olduğunu gördük.

Seansın başlamasıyla birlikte, Carlos Sainz'ın yerini dolduran Oliver Bearman dahil çoğu sürücü doğrudan piste çıktı. Seansın ilerledikçe dereceler gelişirken, tüm sürücüler turunu tamamladığında lider 1:28.491 ile Max Verstappen'di. Son 5 dakikaya girildiğinde çaylak Bearman, liderin sadece 0.493 sn gerisinde 8. sıradaydı.

İlk seansın son bölümünde pilotlar yeni lastiklerle bir kez daha denemek için piste çıktılar. Diğerlerinin yeniden piste çıktığı dönemde Leclerc, 7 turluk lastikleriyle 1:28.318'lik derecesiyle ilk sıraya yükseldi. 

Yeni lastiklerle atılan son turların ardından Verstappen 1:28.171'lik derecesiyle en hızlı isim olurken sürpriz bir şekilde Aston Martin'den Lance Stroll, Verstappen'in 0.079 sn gerisinde ikinci oldu.

Leclerc, seansın sonunda 3. sıraya geriledi ancak rakiplerinin aksine bir set yumuşak lastik saklamayı başardı. Sergio Perez, Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris, Oliver Bearman ve Yuki Tsunoda ilk 10'u tamamladılar.

İlk seansta elenen isimler Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly ile Williams'tan Logan Sargeant oldular. 3. antrenmanda kaza yapan Zhou, son anda piste çıktı ancak hızlı tur atamadı. Kalan 19 pilot, 1.3 sn içerisinde 1. seansı tamamladı.

Sadece bir antrenman deneyimiyle sıralamalara çıkan Bearman, delta süresine uymadığı gerekçesiyle hakemler tarafından sıralamalardan sonra görüşmeye çağrıldı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'28.171

   252.082
2 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8

+0.079

1'28.250

 0.079 251.857
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.147

1'28.318

 0.068 251.663
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.467

1'28.638

 0.320 250.754
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8

+0.535

1'28.706

 0.068 250.562
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.578

1'28.749

 0.043 250.441
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.584

1'28.755

 0.006 250.424
8 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

+0.634

1'28.805

 0.050 250.283
9 United Kingdom O. Bearman Ferrari 38 Ferrari Ferrari 9

+0.813

1'28.984

 0.179 249.779
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.817

1'28.988

 0.004 249.768
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.823

1'28.994

 0.006 249.751
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 8

+0.884

1'29.055

 0.061 249.580
13 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 6

+0.894

1'29.065

 0.010 249.552
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 8

+0.898

1'29.069

 0.004 249.541
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+0.936

1'29.107

 0.038 249.434
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+1.008

1'29.179

 0.072 249.233
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 10

+1.304

1'29.475

 0.296 248.409
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+1.308

1'29.479

 0.004 248.397
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 9

+1.355

1'29.526

 0.047 248.267
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 2

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Suudi Arabistan sonrası takımda olmayabilirim"
Sonraki haber Red Bull, Helmut Marko hakkında soruşturma başlattı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Wolff'tan Verstappen'i ikna etme yolunda Marko'nun Mercedes'e geçişine yeşil ışık!

Wolff'tan Verstappen'i ikna etme yolunda Marko'nun Mercedes'e geçişine yeşil ışık!

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Wolff'tan Verstappen'i ikna etme yolunda Marko'nun Mercedes'e geçişine yeşil ışık! Wolff'tan Verstappen'i ikna etme yolunda Marko'nun Mercedes'e geçişine yeşil ışık!
Verstappen, Marko'nun gitmesini istemiyor: "Kararımda etkili olacak"

Verstappen, Marko'nun gitmesini istemiyor: "Kararımda etkili olacak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen, Marko'nun gitmesini istemiyor: "Kararımda etkili olacak" Verstappen, Marko'nun gitmesini istemiyor: "Kararımda etkili olacak"
MotoGP Katar GP: İlk antrenmanın lideri Martin, yıldızı çaylak Acosta!

MotoGP Katar GP: İlk antrenmanın lideri Martin, yıldızı çaylak Acosta!

MotoGP
Katar GP
MotoGP Katar GP: İlk antrenmanın lideri Martin, yıldızı çaylak Acosta! MotoGP Katar GP: İlk antrenmanın lideri Martin, yıldızı çaylak Acosta!

Son Haberler

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

MOT2 Moto2
Lusail
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye