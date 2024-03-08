2024 Suudi Arabistan GP sıralamalar: Verstappen pole'de, Leclerc son anda 2. oldu!

Formula 1'de yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından pist dışında oldukça hareketli birkaç günü geride bıraktık. Pist dışındaki gerilim, dün itibariyle yerini Cidde'deki pist üstü çalışmalara bıraktı.

Ramazan ayı nedeniyle Suudi Arabistan GP hafta sonu da bir gün önce başladı ve sıralamalar, normalin aksine Cuma akşamı gerçekleştirildi.

Türkiye saati ile 20:00'da başlayan sıralamalarda hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 32 derece civarındaydı.

Antrenmanlarda Red Bull'un ön plana çıktığı Cidde'de sıralamalarda da değişen olmadı. Son 3 sezonun Dünya Şampiyonu Max Verstappen, sezonun 2. yarışı için de pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Verstappen, son seansta attığı 1:27.472'lik derecesiyle sıralamaların en hızlı ismi oldu ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'da da pole pozisyonunu kazandı. Verstappen böylece kariyerinin 34. pole pozisyonunu kazanırken Red Bull 97. pole pozisyonunu kazandı.

Ferrari, sıralamaların son bölümünde Red Bull kadar hızlı değildi ancak Charles Leclerc, Verstappen'in 0.319 sn gerisinde ikinci olarak ilk çizgide olmayı hak etti. Verstappen ve Leclerc, böylece art arda 4. kez yarışa ilk çizgiden başlayacaklar.

Sıralamaların son bölümünde hızlanan Sergio Perez, son turunda derecesini geliştiremedi ve Leclerc'in 0.016 sn gerisinde 3. oldu.

Sezonun 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP, Cumartesi akşam 20:00'da başlayacak.

3. Seans - Verstappen kanatlandı ancak Leclerc ikinciliği kaptı!

İkinci seansta Red Bull, Ferrari ve Aston Martin'in birbirlerine çok yakın dereceler elde etmesinin ardından 3. seansa büyük heyecanla girildi.

Seansın başlamasıyla birlikte pilotlar hızlı bir şekilde piste çıktılar. İlk haklarda Leclerc, Verstappen, Alonso, Perez ve Piastri'de yeni lastikler, Russell, Norris, Tsunoda, Hamilton ve Stroll'de ise daha önce kullanılmış yumuşak lastikler vardı.

Son bölümde atılan ilk hızlı turların ardından en iyi derece, 1:27.472 ile Verstappen'e aitken onu 0.3 sn geride takım arkadaşı Perez takip ediyordu. Bu bölümde Red Bull'un attığı adım, rakiplerinden daha büyük oldu.

İlk hakların ardından Alonso, en hızlı turun 0.5 sn gerisinde 3. olurken 4. sıradaki Leclerc 0.8 sn daha yavaştı. Onun arkasında sırasıyla Russell, Piastri, Norris, Stroll, Hamilton ve Tsunoda yer aldılar.

Son bölümdeki son turlarda tüm pilotlar temiz yumuşak lastiklere sahipti. Red Bull pilotları ilk haklarında diğerlerinden bariz bir şekilde daha hızlılardı ancak ikinci turlarında derecelerini geliştiremediler.

Red Bull pilotlarının turlarını iyileştiremediği yerde diğer isimler bunu değerlendirmeye çalıştılar. Leclerc, ikinci hakkında 1:27.791 elde ederek Perez'i geride bıraktı ve 2. sırayı ele geçirdi.

Günün hızlı takımlarından Aston Martin'de Alonso, Verstappen'in pole derecesine yakın bir turla geliyordu ancak son sektörde biraz yavaş kalınca dördüncülükten daha öteye gidemedi.

McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris 5. ve 6. sıraları alırken onları Mercedes'ten George Russell ve Lewis Hamilton takip ettiler. Mercedes, sıralamalarda pole pozisyonunun 0.8 sn gerisinde kalmış oldu.

Visa CashApp RB ile son bölüme geçen Yuki Tsunoda 9. olurken son seansta pozisyonunu geliştiremeyen isim Lance Stroll oldu.

2. Seans - Verstappen lider ancak rekabet kızıştı, Bearman 11. oldu

Sıralamalarda ikinci seans, başlamasından sonra çok uzun sürmedi. Pilotlar hemen piste çıktılar ve hızlı turlar için çalışmalara başladılar ancak henüz Russell, Norris, Hamilton ve Piastri zaman turu attığında, seansın bitmesine yaklaşık 11 dk varken Nico Hulkenberg'n güç kaybıyla pistte durmasının ardından önce sarı bayrak sallandı, ardından kırmızı bayrakla çalışmalar durduruldu.

Hulkenberg'in aracının hızlı bir şekilde bariyerlerin arkasına alınmasının ardından seans 20:34'te yeniden başladı. O esnada henüz 11 pilotun derecesi olmadığı için, çoğu pilot zaman kaybetmeden piste yöneldi.

İkinci seanstaki ilk haklar oldukça mücadele doluydu. Verstappen 1:28.078 ile en hızlı isim olsa da, Alonso sadece 0.044 sn arkasında 2., Leclerc ise 0.101 sn geride 3.'ydü. Onları Perez, Stroll, Russell, Norris, Tsunoda, Hamlton ve Piastri takip ederken elenme potasında olan isimler Magnussen, Ricciardo, Albon, Bearman ve Hulkenberg'di.

İlk hızlı tur denemesinde hata yapan Bearman, sonrasında 1:28.915 elde ederek 11. sıraya yükselse de elenme potasında yer alıyordu.

Seansın son bölümünde gelen hızlı turlarda Verstappen, 1:28.033'le derecesini çok az da olsa geliştirdi ve liderliğini korudu. Leclerc ikinci sıraya yükselirken son hak için piste çıkmayan Alonso 3. sırada kaldı. Bu dönemde Alonso, pole pozisyonu için mücadele edebilecek gibi duruyordu.

Alonso'yu Piastri, Russell, Perez, Norris, Tsunoda, Stroll ve Hamilton takip ettiler. Hamilton, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan'da da pek istediği gibi değildi ancak yine de 10. olarak son bölüme geçmeyi başardı.

Ferrari'de Sainz'ın yerine sıralamalara çıkan Bearman, ufak tefek hatalarına rağmen bariyerlerden uzak kalarak tur zamanını iyileştirmeye devam etti ancak Hamilton'ın kıl payı farkla arkasında kalarak 11. oldu ve ikinci bölümde elendi.

İkinci bölümde elenen diğer isimler Albon, Magnussen, Ricciardo ve Hulkenberg oldular.

1. Seans - Verstappen lider, Stroll ikinci

Cidde'de hafta sonunun en zorlu seansı sıralamaların ilk seansıydı. Dar ve kör virajlar nedeniyle 20 aracın aynı anda piste rekabetçi turlar için çıkması pilotlar için zorlayıcı etmenlerden birisiydi ve zaman zaman birbirlerini engelleyen isimler olduğunu gördük.

Seansın başlamasıyla birlikte, Carlos Sainz'ın yerini dolduran Oliver Bearman dahil çoğu sürücü doğrudan piste çıktı. Seansın ilerledikçe dereceler gelişirken, tüm sürücüler turunu tamamladığında lider 1:28.491 ile Max Verstappen'di. Son 5 dakikaya girildiğinde çaylak Bearman, liderin sadece 0.493 sn gerisinde 8. sıradaydı.

İlk seansın son bölümünde pilotlar yeni lastiklerle bir kez daha denemek için piste çıktılar. Diğerlerinin yeniden piste çıktığı dönemde Leclerc, 7 turluk lastikleriyle 1:28.318'lik derecesiyle ilk sıraya yükseldi.

Yeni lastiklerle atılan son turların ardından Verstappen 1:28.171'lik derecesiyle en hızlı isim olurken sürpriz bir şekilde Aston Martin'den Lance Stroll, Verstappen'in 0.079 sn gerisinde ikinci oldu.

Leclerc, seansın sonunda 3. sıraya geriledi ancak rakiplerinin aksine bir set yumuşak lastik saklamayı başardı. Sergio Perez, Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris, Oliver Bearman ve Yuki Tsunoda ilk 10'u tamamladılar.

İlk seansta elenen isimler Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly ile Williams'tan Logan Sargeant oldular. 3. antrenmanda kaza yapan Zhou, son anda piste çıktı ancak hızlı tur atamadı. Kalan 19 pilot, 1.3 sn içerisinde 1. seansı tamamladı.

Sadece bir antrenman deneyimiyle sıralamalara çıkan Bearman, delta süresine uymadığı gerekçesiyle hakemler tarafından sıralamalardan sonra görüşmeye çağrıldı.