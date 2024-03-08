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Formula 1 Suudi Arabistan GP
Analiz

2024 Suudi Arabistan GP: Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Red Bull yine lider, Mercedes 2.

2024 Suudi Arabistan GP öncesinde Perşembe günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında yapılan yarış simülasyonlarında Red Bull yine güçlü görünürken, arkasında Mercedes'in lider olduğu, oldukça yakın bir grup vardı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
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Bahreyn'i Red Bull'un domine etmesinin ardından, tamamen farklı bir düzene sahip Cidde'de takımların ne durumda olacağı merak konusuydu.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2. antrenmanlardaki tek turlarda Aston Martin ve Fernando Alonso zirvede yer alsa da, uzun sürüşlerde beklendiği gibi farklı bir görüntü ortaya çıktı.

McLaren'da Lando Norris, Ferrari'de ise Charles Leclerc yumuşak lastiklerle uzun sürüş denemesi yaparken, pilotlar genel olarak orta lastiklerle uzun sürüşler yaptılar. 

Red Bull'da Verstappen, 1:34'lük ortalamasıyla en hızlı isim olmayı başarırken takım arkadaşı Sergio Perez daha uzun süre pistte kaldı ve 3. en hızlı isimdi. Onlara en yakın isimler Mercedes pilotları olsa da, Red Bull arkasındaki sürücülerin ortalamalarının birbirine daha yakın olduğu görüldü.

Görüntüleyemeyenler için uzun stint ortalamaları >>

 

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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