2024 Suudi Arabistan GP: Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Red Bull yine lider, Mercedes 2.

Bahreyn'i Red Bull'un domine etmesinin ardından, tamamen farklı bir düzene sahip Cidde'de takımların ne durumda olacağı merak konusuydu.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2. antrenmanlardaki tek turlarda Aston Martin ve Fernando Alonso zirvede yer alsa da, uzun sürüşlerde beklendiği gibi farklı bir görüntü ortaya çıktı.

McLaren'da Lando Norris, Ferrari'de ise Charles Leclerc yumuşak lastiklerle uzun sürüş denemesi yaparken, pilotlar genel olarak orta lastiklerle uzun sürüşler yaptılar.

Red Bull'da Verstappen, 1:34'lük ortalamasıyla en hızlı isim olmayı başarırken takım arkadaşı Sergio Perez daha uzun süre pistte kaldı ve 3. en hızlı isimdi. Onlara en yakın isimler Mercedes pilotları olsa da, Red Bull arkasındaki sürücülerin ortalamalarının birbirine daha yakın olduğu görüldü.

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