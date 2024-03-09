2024 Suudi Arabistan GP öncesi: Yarış gridi
2024 Suudi Arabistan Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.
Top three Qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
Mark Sutton / Motorsport Images
|
2
|
|1
|
Max Verstappen
|
4
|
Fernando Alonso
|3
|
Sergio Pérez
|
6
|
|5
|
Oscar Piastri
|
8
|
|7
|
George Russell
|
10
|
Lance Stroll
|9
|
Yuki Tsunoda
|
12
|
|11
|
Oliver Bearman
|
14
|
Daniel Ricciardo
|13
|
Kevin Magnussen
|
16
|
Valtteri Bottas
|15
|
Nico Hülkenberg
|
18
|
|17
|
Esteban Ocon
|
20
|
Zhou Guanyu
|19
|
Logan Sargeant
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