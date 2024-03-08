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Formula 1 Suudi Arabistan GP
Antrenman raporu

2024 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı: Zhou kaza yaptı, Verstappen yine zirvede!

2024 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen zirvede tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde yapılan son antrenman seansında hava, önceki günlerle benzer şekilde çok sıcaktı.

Seans öncesinde Carlos Sainz'ın apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağı açıklanmıştı. İspanyol pilot bundan ötürü seansta yer almadı ve Ferrari'deki koltuğunu F2 yıldızı Oliver Bearman aldı.

Seans içerisinde Logan Sargeant aracının sol ön tarafını duvara vurdu ve süspansiyonu kırdı. Fakat seans içerisindeki en büyük olay bu değildi.

Bu yıl koltuğunu korumak adına kritik bir yıl geçiren Sauber pilotu Zhou Guanyu, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu ve sürücüler son 5 dakikaya kadar piste çıkamadı.

Zaman tablosunda ise genel olarak Red Bull pilotları zirvedeydi; Max Verstappen 1:28.893 ile ilk yarım saatin lideriydi.

Hollandalı pilot daha sonra bu turu 1:28.412'ye çekti ve liderliğini iyice pekiştirdi.

Bitime kısa bir süre kala seansın tekrar başlamasıyla tüm sürücüler yeni zaman turları kaydettiler fakat ön tarafta durum değişmedi.

Sonuç olarak Verstappen, seansı lider tamamlayan isim olurken, Charles Leclerc son denemesinde 0.196 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı. Ferrari pilotu böylece, sıralama turlarında pole pozisyonu için çekişeceğinin sinyallerini verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bugün yeni ayarlar deneyen Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 0.494 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamanı yaparken, onu Mercedes'ten George Russell ve McLaren'dan Lando Norris takip etti.

Perşembe gününün en hızlısı olan Fernando Alonso ise, takım arkadaşı Lance Stroll'ün önünde altıncı oldu.

McLaren'dan Oscar Piastri'nin sekizinci olduğu seansta, Lewis Hamilton ve çaylak Bearman 10. oldu. Bu da genç sürücünün ilk seansta takım arkadaşının sadece 0.7 saniye ardında kaldığı anlamına geliyor.

Haas, perşembe gününe oranla daha iyi göründüğü seansta Kevin Magnussen'le 11., Nico Hulkenberg'le ise 15. oldu. Bu ikilinin arasında Pierre Gasly , Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon yer aldı.

Son beş sırada ise Daniel Ricciardo, Alex Albon, Valtteri Bottas, Zhou ve Sargeant yer aldı.

Seans içerisinde Zhou dışındaki tüm pilotlar en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetti.

Sıralama turları bugün TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 13

1'28.412

   251.395
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 16

+0.196

1'28.608

 0.196 250.839
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 13

+0.494

1'28.906

 0.298 249.998
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.552

1'28.964

 0.058 249.835
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 11

+0.559

1'28.971

 0.007 249.816
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 14

+0.626

1'29.038

 0.067 249.628
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 14

+0.715

1'29.127

 0.089 249.378
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.801

1'29.213

 0.086 249.138
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 19

+0.856

1'29.268

 0.055 248.985
10 United Kingdom O. Bearman Ferrari 38 Ferrari Ferrari 22

+0.894

1'29.306

 0.038 248.879
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 12

+1.073

1'29.485

 0.179 248.381
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 13

+1.134

1'29.546

 0.061 248.212
13 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 18

+1.160

1'29.572

 0.026 248.140
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 13

+1.163

1'29.575

 0.003 248.131
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 11

+1.263

1'29.675

 0.100 247.855
16 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 15

+1.328

1'29.740

 0.065 247.675
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+1.396

1'29.808

 0.068 247.487
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 21

+1.671

1'30.083

 0.275 246.732
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 12

+2.327

1'30.739

 0.656 244.948
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 2

 

    
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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