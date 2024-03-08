2024 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı: Zhou kaza yaptı, Verstappen yine zirvede!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde yapılan son antrenman seansında hava, önceki günlerle benzer şekilde çok sıcaktı.

Seans öncesinde Carlos Sainz'ın apandisit nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağı açıklanmıştı. İspanyol pilot bundan ötürü seansta yer almadı ve Ferrari'deki koltuğunu F2 yıldızı Oliver Bearman aldı.

Seans içerisinde Logan Sargeant aracının sol ön tarafını duvara vurdu ve süspansiyonu kırdı. Fakat seans içerisindeki en büyük olay bu değildi.

Bu yıl koltuğunu korumak adına kritik bir yıl geçiren Sauber pilotu Zhou Guanyu, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu ve sürücüler son 5 dakikaya kadar piste çıkamadı.

Zaman tablosunda ise genel olarak Red Bull pilotları zirvedeydi; Max Verstappen 1:28.893 ile ilk yarım saatin lideriydi.

Hollandalı pilot daha sonra bu turu 1:28.412'ye çekti ve liderliğini iyice pekiştirdi.

Bitime kısa bir süre kala seansın tekrar başlamasıyla tüm sürücüler yeni zaman turları kaydettiler fakat ön tarafta durum değişmedi.

Sonuç olarak Verstappen, seansı lider tamamlayan isim olurken, Charles Leclerc son denemesinde 0.196 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı. Ferrari pilotu böylece, sıralama turlarında pole pozisyonu için çekişeceğinin sinyallerini verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bugün yeni ayarlar deneyen Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 0.494 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamanı yaparken, onu Mercedes'ten George Russell ve McLaren'dan Lando Norris takip etti.

Perşembe gününün en hızlısı olan Fernando Alonso ise, takım arkadaşı Lance Stroll'ün önünde altıncı oldu.

McLaren'dan Oscar Piastri'nin sekizinci olduğu seansta, Lewis Hamilton ve çaylak Bearman 10. oldu. Bu da genç sürücünün ilk seansta takım arkadaşının sadece 0.7 saniye ardında kaldığı anlamına geliyor.

Haas, perşembe gününe oranla daha iyi göründüğü seansta Kevin Magnussen'le 11., Nico Hulkenberg'le ise 15. oldu. Bu ikilinin arasında Pierre Gasly , Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon yer aldı.

Son beş sırada ise Daniel Ricciardo, Alex Albon, Valtteri Bottas, Zhou ve Sargeant yer aldı.

Seans içerisinde Zhou dışındaki tüm pilotlar en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetti.

Sıralama turları bugün TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: