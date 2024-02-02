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2024 sezonunun ardından kontratı bitecek isimler

2024 Formula 1 sezonunun ardından pek çok pilotun kontratı sona eriyor ve Lewis Hamilton'ın Mercedes koltuğu için pek çok aday var.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso'nun önünde, Aston Martin AMR23

Lewis Hamilton, 2025 için Ferrari'ye imza atarak 2013'ten bu yana ilk kez Mercedes koltuklarından birisini boşa çıkarmış oldu. Alman üretici son iki yılda geride kalsa da, genel olarak son 10 yılın en iyi takımlarından birisi ve bundan ötürü koltuğa epey ilgi mevcut.

Sergio Perez'in Red Bull koltuğu da 2024 için ilgi duyulan seçeneklerden birisi olacak. Koltuk için Carlos Sainz, Alex Albon, Daniel Ricciardo ve Perez gibi dört önemli aday mevcut.

Pierre Gasly ve Esteban Ocon, 2024 sezonunun ardından boşa çıkacak. Bu da Alpine'in yeni bir sürücü kadrosu oluşturabileceği anlamına geliyor.

Williams, Haas Visa Cash App ve Stake F1 Team sürücülerinin kontratları da 2024 sezonunun ardından sona erecek. Buna Aston Martin pilotlarını da örnek verebiliriz. Lance Stroll iyi bir yıl geçiremezse koltuksuz kalabilir.

Kısacası 6 takımdan 10 sürücüye ek olarak Mercedes ve Red Bull'da en az bir boş koltuk olacak.

2024 F1 sezonunun ardından biten kontratlar:

Coureur Team Kontrat sonu
Sergio Pérez Red Bull Racing 2024
Carlos Sainz Ferrari 2024
Fernando Alonso Aston Martin 2024
Esteban Ocon Alpine 2024
Pierre Gasly Alpine 2024
Alexander Albon Williams 2024
Logan Sargeant Williams 2024
Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 2024
Daniel Ricciardo  Visa Cash App RB 2024
Zhou Guanyu Stake F1 Team 2024
Valtteri Bottas Stake F1 Team 2024
Nico Hülkenberg Haas 2024
Kevin Magnussen Haas 2024
George Russell Mercedes 2025
Lewis Hamilton Mercedes 2025
Charles Leclerc Ferrari 2026*
Oscar Piastri McLaren 2026
Lando Norris McLaren 2027*
Max Verstappen Red Bull Racing 2028
Lance Stroll Aston Martin Belirsiz
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