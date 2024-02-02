2024 sezonunun ardından kontratı bitecek isimler

Lewis Hamilton, 2025 için Ferrari'ye imza atarak 2013'ten bu yana ilk kez Mercedes koltuklarından birisini boşa çıkarmış oldu. Alman üretici son iki yılda geride kalsa da, genel olarak son 10 yılın en iyi takımlarından birisi ve bundan ötürü koltuğa epey ilgi mevcut.

Sergio Perez'in Red Bull koltuğu da 2024 için ilgi duyulan seçeneklerden birisi olacak. Koltuk için Carlos Sainz, Alex Albon, Daniel Ricciardo ve Perez gibi dört önemli aday mevcut.

Pierre Gasly ve Esteban Ocon, 2024 sezonunun ardından boşa çıkacak. Bu da Alpine'in yeni bir sürücü kadrosu oluşturabileceği anlamına geliyor.

Williams, Haas Visa Cash App ve Stake F1 Team sürücülerinin kontratları da 2024 sezonunun ardından sona erecek. Buna Aston Martin pilotlarını da örnek verebiliriz. Lance Stroll iyi bir yıl geçiremezse koltuksuz kalabilir.

Kısacası 6 takımdan 10 sürücüye ek olarak Mercedes ve Red Bull'da en az bir boş koltuk olacak.

2024 F1 sezonunun ardından biten kontratlar: