2024 Formula 1 sezonuna dair beş cesur tahmin

Kış tatilinin hemen ardından takımlar, yeni sezona hazırlanmak için işlerinin başına döndüler fakat sezonun başlamasına neredeyse 2 ay var ve bu süre zarfında yeni sezona dair tahminler yapılıyor.

Şampiyonanın resmi web sitesinin gazetecileri de kendi tahminlerini paylaştılar.

Bir yıl önce Lando için yapılan benzer bir tahminde 2023'te kazanacağı öngörülmüştü, ancak Norris geçen sezon yedi kez podyuma çıkmasına ve altısında ikinci olmasına rağmen zafere ulaşamadı.

Yine de Norris, Max Verstappen'e meydan okumayı başaran birkaç kişiden biriydi. Sezon boyunca hatalardan kaçınamasa da, sezonun en iyi çaylağı olarak kabul edilen Oscar Piastri'nin oldukça önünde yer aldı. McLaren, büyük ölçüde Norris'in katkısı sayesinde şampiyonada 4. sıraya yükselmeyi başardı.

Görünüşe göre takım, araç gelişiminde doğru yönü buldu ve 2024'te sezon başından itibaren güçlü olma ihtimalleri çok yüksek.

Lando hatalardan kaçınabilir ve istikrarlı bir şekilde iyi performans göstermeye devam ederse, sezon sonunda ilk üçte yer alacağına dair iyi bir ihtimal var.

Lewis Hamilton bir önceki sezonu pilotlar şampiyonasını 3. sırada tamamladı ve üst üste ikinci yılında yarış kazanamamış olsa da, W14'ten en iyi şekilde faydalanmayı başardı.

Sezonun çoğu yarışında iyi bir performans sergileyen Hamilton'ın hâlâ zaferler için mücadele edebileceğine şüphe yok. Mercedes yeterince iyi bir araç üretebilirse, İngiliz pilot iyi bir yaklaşım bulabilir ve 104. zaferini kazanabilir.

Yine de kendisinin ve takımının, şampiyonluk için verilen mücadelede Red Bull Racing'i mağlup etmesi pek olası görünmüyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, is congratulated on arrival in Parc Ferme after the Sprint