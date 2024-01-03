2024 Formula 1 sezonuna dair beş cesur tahmin

Kış tatilinin hemen ardından takımlar, yeni sezona hazırlanmak için işlerinin başına döndüler fakat sezonun başlamasına neredeyse 2 ay var ve bu süre zarfında yeni sezona dair tahminler yapılıyor.

Şampiyonanın resmi web sitesinin gazetecileri de kendi tahminlerini paylaştılar.

1. NORRIS SEZON SONUNDA İLK ÜÇTE YER ALACAK

Bir yıl önce Lando için yapılan benzer bir tahminde 2023'te kazanacağı öngörülmüştü, ancak Norris geçen sezon yedi kez podyuma çıkmasına ve altısında ikinci olmasına rağmen zafere ulaşamadı.

Yine de Norris, Max Verstappen'e meydan okumayı başaran birkaç kişiden biriydi. Sezon boyunca hatalardan kaçınamasa da, sezonun en iyi çaylağı olarak kabul edilen Oscar Piastri'nin oldukça önünde yer aldı. McLaren, büyük ölçüde Norris'in katkısı sayesinde şampiyonada 4. sıraya yükselmeyi başardı.

Görünüşe göre takım, araç gelişiminde doğru yönü buldu ve 2024'te sezon başından itibaren güçlü olma ihtimalleri çok yüksek.

Lando hatalardan kaçınabilir ve istikrarlı bir şekilde iyi performans göstermeye devam ederse, sezon sonunda ilk üçte yer alacağına dair iyi bir ihtimal var.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren Sprint race pole



2. HAMILTON PODYUMUN ZIRVESINE GERI DÖNECEK

Lewis Hamilton bir önceki sezonu pilotlar şampiyonasını 3. sırada tamamladı ve üst üste ikinci yılında yarış kazanamamış olsa da, W14'ten en iyi şekilde faydalanmayı başardı.

Sezonun çoğu yarışında iyi bir performans sergileyen Hamilton'ın hâlâ zaferler için mücadele edebileceğine şüphe yok. Mercedes yeterince iyi bir araç üretebilirse, İngiliz pilot iyi bir yaklaşım bulabilir ve 104. zaferini kazanabilir.

Yine de kendisinin ve takımının, şampiyonluk için verilen mücadelede Red Bull Racing'i mağlup etmesi pek olası görünmüyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, is congratulated on arrival in Parc Ferme after the Sprint



3. ASTON MARTIN İLK GRAND PRİX ZAFERİNİ ALACAK

Fernando Alonso'nun Monako'da galibiyet için gayet iyi bir şansı vardı fakat belli sebeplerden ötürü ikinci oldu. Yıl boyunca üç kez ikinci olan Alonso, 33. zaferini kazanmaya hevesli. Kendisinin mükemmel sürdüğüne şüphe yok ve tek soru 2024'te Aston Martin'in ne kadar hızlı olacağı.

Alonso - başarılı olmak için her fırsatı nasıl kullanacağını bilen yarışçılardan biri ve önümüzdeki sezon bu tür fırsatlara sahip olma ihtimali çok yüksek. Yine de bu, AMR24'ün ne kadar iyi olacağına bağlı.

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, with his trophy

4. WILLIAMS SÜRÜCÜSÜ PODYUMDA OLACAK

James Vowles önderliğindeki ilk yılında Williams, krizden çıkmayı başardı. Bunda, çok iyi bir sürüş sergileyen ve bazen kimsenin kendisinden beklemediği sonuçlar alan Alex Albon'un da payı var.

Williams'ın sezon boyunca elde ettiği 28 puanın 27'sini kazandı ve takımın şampiyonayı yedinci bitirmesindeki en büyük pay ona aitti.

Kanada yarışından bu yana takımın, aracı geliştirmediğini ve yeni sezona hazırlandığını düşünürsek, Williams'ın sonuçları epey etkileyiciydi. Albon'un en iyi sonuçları Montreal ve Monza'daki 7. sıra olduğu olduğu düşünüldüğünde, 2024'te daha iyisini yapması ve podyuma çıkması gayet olası.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing

5. ALPHATAURI SEZONU 5. SIRADA BITIREBILECEK

Franz Tost 18 yıllık süre zarfının ardından İtalyan ekipten ayrıldı. Her yıl kendileri için net bir hedef belirledi; şampiyonayı beşinci bitirmek. Fakat bu süre zarfında hiç 6. sıradan öteye gidemediler.

Ancak görünen o ki takım şu anda iyi durumda ve önümüzdeki yıl uzun süredir Ferrari'nin sportif direktörü olarak çalışan Laurent Mekies tarafından yönetilecek. Eğer yeni sezona, geçen yılın sonunda bıraktıkları yerden başlayabilirlerse en güçlü beş takım arasına girebilirler.

Bu da Tost'u evinde bile olsa mutlu eden bir sonuç olacaktır.