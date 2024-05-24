2024 Monako GP: 2. antrenmanda Leclerc lider, Hamilton 2.!

Türkiye saati ile 18.00'de başlayan ikinci antrenman seansını Charles Leclerc zirvede tamamladı. Lewis Hamilton onu takip ederken, üçüncü Fernando Alonso oldu.

Yeşil ışığın verilmesi ile birlikte 60 dakikalık ikinci antrenman seansı başladı ve hava sıcaklığı 20 dereceydi.

Seansın ilk bölümünde pilotların birçoğu orta hamur lastikleri tercih ederken, bazı pilotlar sert hamur lastikler ile piste çıkmayı tercih ettiler. Sert hamur tercih eden pilotlardan biri ise son şampiyon Verstappen'di.

Seansın ilk 5 dakikası geride kaldığında ilk seansın lideri Hamilton orta hamur lastiklerle 1'14.080s'lik derecesiyle liderliğe yerleşti ancak yaklaşık 1 dakika sonra Verstappen sert hamur lastikler ile 1'13.775s'lik derece yaparak Hamilton'ın üstünde liderliğe oturdu.

10. dakikaya gelindiğinde bütün pilotlar pistteydi ve 4 pilot haricinde bütün pilotlar orta hamur lastik tercih ettiler. Leclerc bu dakikalarda birinciliği ele geçirdiğinde onu Hamilton ve Verstappen takip ediyordu. Yaklaşık 3 dakika sonra ise Leclerc 1'12.260s'lik derecesiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca 1'13'ün altına inen ilk pilot Leclerc oldu.

Seansın 20 dakikası geride kaldığında performansını bir kez daha geliştiren Leclerc 3 sektörü de elinde bulundurduğu turda 1'11.573 ile birinci sırada yer alırken, +0.957 saniye farkla Hamilton ve +1.150 saniye farkla Verstappen onu takip ediyordu. İlk antrenman seansında lastiği patlayan Perez ise 12. sıradaydı.

25. dakikadan itibaren pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıkmaya başladı. Yumuşak lastik tercih eden pilotlardan Leclerc de 1'11.278s'lik tur süresiyle derecesini bir kez daha geliştirdi ve zirvede kalmaya devam etti. İlk antrenman seansında oldukça zorluk çektiği görülen Verstappen ise ikinci sıradaydı. Ancak çok geçmeden Alonso ikinciliği ondan aldı.

Seansın sonlarında ise pilotlar daha çok yarış simülasyonuna benzer tempolarda tur attı.

Charles Leclerc 1'11.278s'lik derecesiyle antrenman seansını zirvede tamamlarken, ilk seansın birincisi Hamilton 1'11.466 ile onu takip etti. Aston Martin pilotu Alonso ise ilk üçü tamamladı.

Son şampiyon Verstappen dördüncü olurken onu McLaren'dan Norris ve Ferrari'den Sainz takip etti.

7.sırayı Stroll alırken Perez, Albon ve Russell ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Alpine pilotu Tsunoda ilk 10'un dışındaki ilk isim olurken, Piastri, Magnussen, Ocon ve Hulkenberg ilk 15'i tamamladı.

Son 5 ise sırasıyla Ricciardo, Gasly, Sargeant, Bottas ve Zhou'dan oluştu.