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Formula 1 Monako GP

2024 Monako GP: 2. antrenmanda Leclerc lider, Hamilton 2.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Monako GP öncesinde ikinci antrenman seansını Ferrari pilotu Leclerc ilk sırada tamamlarken, onu Mercedes'ten Hamilton takip etti.

Burhan Güneydaş
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Türkiye saati ile 18.00'de başlayan ikinci antrenman seansını Charles Leclerc zirvede tamamladı. Lewis Hamilton onu takip ederken, üçüncü  Fernando Alonso oldu.

Yeşil ışığın verilmesi ile birlikte 60 dakikalık ikinci antrenman seansı başladı ve  hava sıcaklığı 20 dereceydi.

Seansın ilk bölümünde pilotların birçoğu orta hamur lastikleri tercih ederken, bazı pilotlar sert hamur lastikler ile piste çıkmayı tercih ettiler. Sert hamur tercih eden pilotlardan biri ise son şampiyon Verstappen'di.

Seansın ilk 5 dakikası geride kaldığında ilk seansın lideri Hamilton orta hamur lastiklerle 1'14.080s'lik derecesiyle liderliğe yerleşti ancak yaklaşık 1 dakika sonra Verstappen sert hamur lastikler ile 1'13.775s'lik derece yaparak Hamilton'ın üstünde liderliğe oturdu.

10. dakikaya gelindiğinde bütün pilotlar pistteydi ve 4 pilot haricinde bütün pilotlar orta hamur lastik tercih ettiler. Leclerc bu dakikalarda birinciliği ele geçirdiğinde onu Hamilton ve Verstappen takip ediyordu. Yaklaşık 3 dakika sonra ise Leclerc 1'12.260s'lik derecesiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca 1'13'ün altına inen ilk pilot Leclerc oldu.

Seansın 20 dakikası geride kaldığında performansını bir kez daha geliştiren Leclerc 3 sektörü de elinde bulundurduğu turda 1'11.573 ile birinci sırada yer alırken, +0.957 saniye farkla Hamilton ve +1.150 saniye farkla Verstappen onu takip ediyordu. İlk antrenman seansında lastiği patlayan Perez ise 12. sıradaydı.

25. dakikadan itibaren pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıkmaya başladı. Yumuşak lastik tercih eden pilotlardan Leclerc de 1'11.278s'lik tur süresiyle derecesini bir kez daha geliştirdi ve zirvede kalmaya devam etti. İlk antrenman seansında oldukça zorluk çektiği görülen Verstappen ise ikinci sıradaydı. Ancak çok geçmeden Alonso ikinciliği ondan aldı.

Seansın sonlarında ise pilotlar daha çok yarış simülasyonuna benzer tempolarda tur attı.

Charles Leclerc 1'11.278s'lik derecesiyle antrenman seansını zirvede tamamlarken, ilk seansın birincisi Hamilton 1'11.466 ile onu takip etti. Aston Martin pilotu Alonso ise ilk üçü tamamladı.

Son şampiyon Verstappen dördüncü olurken onu McLaren'dan Norris ve Ferrari'den Sainz takip etti.

7.sırayı Stroll alırken Perez, Albon ve Russell ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Alpine pilotu Tsunoda ilk 10'un dışındaki ilk isim olurken, Piastri, Magnussen, Ocon ve Hulkenberg ilk 15'i tamamladı.

Son 5 ise sırasıyla Ricciardo, Gasly, Sargeant, Bottas ve Zhou'dan oluştu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 37

1'11.278

   168.540
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 32

+0.188

1'11.466

 0.188 168.096
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 37

+0.475

1'11.753

 0.287 167.424
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 37

+0.535

1'11.813

 0.060 167.284
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 35

+0.675

1'11.953

 0.140 166.958
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 36

+0.684

1'11.962

 0.009 166.938
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.784

1'12.062

 0.100 166.706
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 31

+0.821

1'12.099

 0.037 166.620
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 38

+0.979

1'12.257

 0.158 166.256
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.982

1'12.260

 0.003 166.249
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 36

+1.071

1'12.349

 0.089 166.045
12 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 35

+1.088

1'12.366

 0.017 166.006
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 31

+1.195

1'12.473

 0.107 165.761
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 34

+1.276

1'12.554

 0.081 165.575
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 34

+1.291

1'12.569

 0.015 165.541
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 37

+1.299

1'12.577

 0.008 165.523
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 35

+1.472

1'12.750

 0.173 165.129
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 36

+1.512

1'12.790

 0.040 165.039
19 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 31

+1.779

1'13.057

 0.267 164.435
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 32

+2.495

1'13.773

 0.716 162.840
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