2024 Monako GP: 1. antrenmanda Hamilton lider, Piastri 2.!

Türkiye saati ile 14.30'da başlayan birinci antrenman seansını Hamilton zirvede tamamladı. +0.029 saniyelik farkla Piastri onu takip ederken, üçüncü Russell oldu.

Red Bull'un zorluk çektiği antrenman seansında McLaren, Mercedes ve Ferrari oldukça iyi gözüküyordu. Ayrıca antrenman seansında Leclerc'in aracının tabanı zarar gördüğü için kırmızı bayrak çıktı.

Formula 1 tarihinin en ikonik pistlerinden biri olan Monako'da, tarihin en efsane ve ikonik pilotlarından biri olan Senna'nın 30.yıldönümünü anmak adına McLaren takımının özel bir livery ile geldiğini gördük. McLaren aracına, Senna'nın kaskının ikonik renkleri sarı, yeşil ve mavi renkleri hakimdi.

Kendine özgü özellikleriyle öne çıkan Monako'da özellikle özel direksiyon ve arka kanat ayarları dikkat çekti. Red Bull takımı Monako'ya, maksimum yere basma kuvveti (downforce) üreten bir arka kanatla geldi. Red Bull'un, kendine yaklaşan rakiplerine karşı işini şansa bırakmamak için masraftan kaçınmadığı oldukça açıktı.

Yeşil ışığın verilmesi ile birlikte 60 dakikalık ilk antrenman seansı başladı. Kapalı havanın hakim olduğu seansta hava sıcaklığı 19 dereceydi.

Seansa pilotların birçoğu sert hamur lastikler ile başladı ve ilk dakikalarda pistteki trafik yoğunluğu oldukça fazlaydı.

İlk 10 dakikada Ferrari'den Charles Leclerc kendi evinde 1'14.238 ile birinci sırada yer alıyordu. Yaklaşık 2 dakika sonrasında ise takım arkadaşı Carlos Sainz +0.257 saniye geriden gelerek onu takip etti.

Oldukça agresif bir sürüş sergileyen Max Verstappen seansın yaklaşık 13. dakikasında 1'13.974s tur süresi yaparak ilk kez 1'14. altına inen pilot oldu.

Seansta 25 dakika geride kaldığında Leclerc 1'13.132 ile ilk sırada yer alırken, takım arkadşaşı Sainz onu takip etti. Geçtiğimiz hafta sonu antrenmanlarda sürpriz bir performans gösteren Tsunoda ise yine sürpriz bir performans ile 3. sıradaydı.

Seansın yarısında Leclerc zirvedeki yerini korurken orta lastik tercih eden Hamilton +0.165 saniye fark ile onu takip etti. Son dünya şampiyonu Verstappen ise +0.344 saniye fark ile üçüncü sıradaydı. Ayrıca bu anlarda Verstappen aracın kontrolünün bıçak sırtı bir dengede olduğunu belirtti.

35. dakikada Piastri'nin yumuşak lastikler ile 1'12.618 yapmasının hemen ardından yumuşak hamur tercih eden bir diğer pilot olan Russell 1'12.295 ile birinciliği ele geçirdi.

Seansın bitimine 20 dakika kalırken Oscar Piastri attığı 1'12.198s'lik turu ile zirveye yerleşirken Mercedes pilotları Russell ve Hamilton ilk üçü tamamlayan isimlerdi.

Seansın büyük bölümü geride kaldığında çoğu pilot yumuşak hamur tercih ederek hızlı tur denemeleri yaptı.

Seansın 45. dakikasında Zhou'nun duvara temas edip kırdığı ön kanat parçaları Leclerc'in aracının tabanına zarar verdi ve kırmızı bayrak çıktı. Yaklaşık 5 dakika sonra yeşil bayrağın sallanması ile pilotlar tekrar piste çıktı.

Seansın bitimine 5 dakikadan az bir süre kaldığında Hamilton 1'12.169 ile zirvede yer alırken, Piastri ve Russell takipteydi. Perez ise lastiği patladığı için pite dönmek zorunda kaldı.

İlk antrenman seansı bittiğinde ise Lewis Hamilton 1'12.169 ile zirvede yer alırken +0.029 fark ile onu Piastri takip etti. George Russell ve Norris onları takip eden diğer Mercedes ve McLaren pilotlarıydı.

Beşinci sırada orta hamur lastiklerle Ferrari'den Charles Leclerc yer aldı. Aston Martin pilotları Alonso ve Stroll onu takip ederken, Alpine pilotları Tsunoda ve Ricciardo ile Ferrari'den Sainz ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.

Antrenman seansı boyunca zorlanan Red Bull pilotları Verstappen ve Perez ilk 10'un dışındaki ilk isimler olurken Bottas, Magnussen ve Albon ilk 15'i tamamladı.

Seansı son 5 sırada tamamlayan isimler ise sırasıyla Hulkenberg, Sargeant, Ocon, Zhou ve Gasly oldular.