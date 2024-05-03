2024 Miami GP: Sprint yarışı için pole pozisyonu Verstappen'in, Leclerc 2.!

2024 sezonunda gerçekleştirilecek 6 sprint yarışından 2.si, son yarış Çin GP'nin ardından bu hafta sonu Miami'de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bugünkü ilk antrenman seansından sonra 2. antrenmanın yerine sprint sıralama gerçekleştirildi ve Cumartesi 19:00'da başlayacak olan Sprint yarışının dizilimi belli oldu.

Antrenman seansında hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 51 derecenin üzerindeydi. Sprint sıralamada gökyüzü biraz daha fazla bulutluydu. Hava sıcaklığı 28, pist sıcaklığı ise 48 derece civarındaydı.

Sprint sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan isim 1:27.641 ile Max Verstappen olurken Ferrari'den Charles Leclerc 0.1 sn geride 2., Red Bull'dan Sergio Perez 3. oldu.

Miami'de Sprint yarışı Cumartesi akşam 19:00'da başlarken, sıralama 23:00'da başlayacak.

SQ1 - Norris lider, McLaren 1-2!

Sprint sıralama formatı bildiğiniz üzere normal sıralamalara benziyor ancak normale göre daha kısa seanslar oluyor. 12 dakika süren 1. seansın başlamasıyla piste hemen çıkan isim Ferrari'den Charles Leclerc oldu. İlk seansın başındaki spini nedeniyle seansın neredeyse tamamını kaybeden Leclerc, kaybettiği zamanı bir miktar telafi edebilmek için erkenden piste çıktı.

Leclerc, henüz ilk hızlı turunda 7. virajda biraz dışarı açıldı ve neredeyse yine spin atacaktı ancak bu sefer aracını yolda tutmayı başardı ve o turunu bırakıp yeniden hazırlık turuna başladı.

Orta lastiklerle ilk turların atılmasının ardından Max Verstappen 1:28.601 ile ilk sıraya yükselirken onun sadece 0.068 sn arkasında McLaren'dan Oscar Piastri, 0.080 sn arkasında ise Sergio Perez yer alıyordu. 4. sıradaki Lance Stroll 0.35 sn geride kalırken onun arkasında George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris ve Charles Leclerc yer alıyordu. Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz bu bölümde 18. sıradaydı ve Bottas, Sargeant, Hulkenberg ve Albon ile elenme potasındaydı.

Diğerlerinden farklı bir aralıkta turlayan Leclerc, son 3 dakikaya girerken attığı 1:28.654'lük derecesiyle 3. sıraya yükseldi.

Bu bölümde ilk viraja girerken direksiyonda bir şeyler ayarlamaya çalışan Valtteri Bottas ile McLaren pilotu Oscar Piastri arasında çok ciddi bir yakınlaşma oldu ve kaza kıl payı engellendi. Bu olay inceleme altına alındı.

Birinci seansın sonunda en hızlı isim, McLaren'dan Lando Norris oldu! McLaren'ın getirdiği 10 güncellemenin tamamını aracına alan Norris, 1:27.939'luk derecesiyle sprint sıralamaların ilk seansında en hızlı isim olurken onu güncellemelerin yarısını alan takım arkadaşı Piastri takip etti. McLaren böylece ilk bölümde iki araçla birden zirvede yer aldı.

İlk antrenmanda tamamen uzun sürüşlere odaklanan Fernando Alonso bu seansta 3. olurken, ikinci kez hızlı tur atmayan Verstappen 4. sıraya geriledi. Onun hemen arkasında şaşırtıcı bir şekilde Kevin Magnussen kendisine yer buldu.

İlk bölümde elenen isimler Alpine'den Pierre Gasly ile birlikte Sauber ve Williams pilotları oldular.

SQ2: Norris yine lider, Mercedes'ler elendi!

10 dakikalık ikinci seansın başlamasıyla birlikte pilotlar doğrudan piste yönelirken, pit yoluna çıkarken yavaşlayan Esteban Ocon'un ardında yoğun bir trafik oluştu. İlk iki dakika içerisinde Verstappen ve Tsunoda haricinde tüm pilotlar piste çıktılar. İlk turlar ilk 4 dakika tamamlanırken gelmeye başlarken ilginç bir şekilde Verstappen ve Tsunoda hâlâ piste çıkmamıştı.

Bu bölümdeki ilk turların ardından Norris, 1:27.597 ile ilk sırayı alırken onu Perez, Leclerc, Ricciardo, Piastri, Alonso, Sainz, Stroll, Hulkenberg ve Russell takip ediyordu. Son 4 dakikaya girerken elenme bölümünde henüz piste yeni çıkan Verstappen ve Tsunoda ile birlikte Hamilton, Ocon ve Magnussen vardı.

Tek hızlı tur için piste çıkan ikiliden Tsunoda 15. sırada kalırken, Verstappen 4. sıraya yükselmeyi başardı. Verstappen'in 4. sıraya yükselmesi Russell'ın 11. sıraya gerilediği manasına geliyordu.

Son bölümde Norris haricinde tüm pilotlar yeniden piste çıktılar. Ancak bu bölümde bir değişiklik olmadı ve Norris 2. seansı da zirvede tamamladı.

İkinci bölümde elenen isimler Mercedes pilotları Russell ve Hamilton'la birlikte, Ocon, Magnussen ve Tsunoda oldular.

SQ3: Verstappen pole pozisyonunu kazandı, McLaren hayal kırıklığı yaşadı

Sprint sıralamaların ilk iki seansına McLaren'ın damgasını vurmasının ardından, 3. seansta neler olacağı merak konusuydu. Çin GP hafta sonunda sprint sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Norris, ilk iki seansta yine en hızlı isimdi ve pole pozisyonu mücadelesi verecek gibi duruyordu.

8 dakika sürecek olan seansın başlamasıyla pilotlar bu sefer aceleci davranmadılar. 8 dk içerisinde 2 hızlı tur stinti atılamayacağı için pilotlar, ilk 4 dakikayı pitte bekleyerek geçirdiler. Piste çıkan ilk isim 3 dakika 45 sn varken Hulkenberg oldu. Onu Verstappen, Ricciardo ve Perez takip ettiler ve beklendiği üzere bir anda tüm sürücüler piste çıktı. Hulkenberg ve Stroll'de kullanılmış yumuşak lastikler varken, diğer isimlerde sıfır set yumuşak lastikler vardı.

Tüm pilotların turunu tamamlamasıyla birlikte şampiyona lideri Max Verstappen 1:27.641 ile sprint yarışı için pole pozisyonunu kazanırken onu Charles Leclerc ve Sergio Perez takip ettiler.

Daniel Ricciardo sürpriz bir şekilde 4. olurken onu Ferrari'den Carlos Sainz takip etti.

McLaren pilotları ilk iki seansta çok güçlü turlar atsalar da son bölümde yavaş kaldılar. Piastri 6. olurken ilk iki seansın lideri Norris 0.8 sn geride 9. oldu. Norris'in turunda hata yaparak çok ciddi zaman kaybettiği görüldü.

Stroll, kullanılmış lastiklerle 7. olarak Alonso'yu geçerken Hulkenberg 10. sırada kaldı.

İlginç bir şekilde Sprint sıralamaların son bölümünde pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen pozisyonundan memnun değildi ancak birçok pilot bu bölümde hata yapmaktan kurtulamadı.