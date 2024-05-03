Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP
Sıralama turları raporu

2024 Miami GP: Sprint yarışı için pole pozisyonu Verstappen'in, Leclerc 2.!

2024 Miami GP hafta sonunda gerçekleştirilecek Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2024 sezonunda gerçekleştirilecek 6 sprint yarışından 2.si, son yarış Çin GP'nin ardından bu hafta sonu Miami'de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bugünkü ilk antrenman seansından sonra 2. antrenmanın yerine sprint sıralama gerçekleştirildi ve Cumartesi 19:00'da başlayacak olan Sprint yarışının dizilimi belli oldu.

Antrenman seansında hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 51 derecenin üzerindeydi. Sprint sıralamada gökyüzü biraz daha fazla bulutluydu. Hava sıcaklığı 28, pist sıcaklığı ise 48 derece civarındaydı.

Sprint sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan isim 1:27.641 ile Max Verstappen olurken Ferrari'den Charles Leclerc 0.1 sn geride 2., Red Bull'dan Sergio Perez 3. oldu.

Miami'de Sprint yarışı Cumartesi akşam 19:00'da başlarken, sıralama 23:00'da başlayacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'27.641

   222.306
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.108

1'27.749

 0.108 222.033
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.235

1'27.876

 0.127 221.712
4 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 3

+0.403

1'28.044

 0.168 221.289
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+0.462

1'28.103

 0.059 221.141
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.520

1'28.161

 0.058 220.995
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 3

+0.734

1'28.375

 0.214 220.460
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.778

1'28.419

 0.044 220.350
9 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.831

1'28.472

 0.053 220.218
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 3

+0.835

1'28.476

 0.004 220.208
Tüm sonuçları görüntüle  

 

SQ1 - Norris lider, McLaren 1-2!

Sprint sıralama formatı bildiğiniz üzere normal sıralamalara benziyor ancak normale göre daha kısa seanslar oluyor. 12 dakika süren 1. seansın başlamasıyla piste hemen çıkan isim Ferrari'den Charles Leclerc oldu. İlk seansın başındaki spini nedeniyle seansın neredeyse tamamını kaybeden Leclerc, kaybettiği zamanı bir miktar telafi edebilmek için erkenden piste çıktı.

Leclerc, henüz ilk hızlı turunda 7. virajda biraz dışarı açıldı ve neredeyse yine spin atacaktı ancak bu sefer aracını yolda tutmayı başardı ve o turunu bırakıp yeniden hazırlık turuna başladı.

Orta lastiklerle ilk turların atılmasının ardından Max Verstappen 1:28.601 ile ilk sıraya yükselirken onun sadece 0.068 sn arkasında McLaren'dan Oscar Piastri, 0.080 sn arkasında ise Sergio Perez yer alıyordu. 4. sıradaki Lance Stroll 0.35 sn geride kalırken onun arkasında George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris ve Charles Leclerc yer alıyordu. Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz bu bölümde 18. sıradaydı ve Bottas, Sargeant, Hulkenberg ve Albon ile elenme potasındaydı.

Diğerlerinden farklı bir aralıkta turlayan Leclerc, son 3 dakikaya girerken attığı 1:28.654'lük derecesiyle 3. sıraya yükseldi.

Bu bölümde ilk viraja girerken direksiyonda bir şeyler ayarlamaya çalışan Valtteri Bottas ile McLaren pilotu Oscar Piastri arasında çok ciddi bir yakınlaşma oldu ve kaza kıl payı engellendi. Bu olay inceleme altına alındı.

Birinci seansın sonunda en hızlı isim, McLaren'dan Lando Norris oldu! McLaren'ın getirdiği 10 güncellemenin tamamını aracına alan Norris, 1:27.939'luk derecesiyle sprint sıralamaların ilk seansında en hızlı isim olurken onu güncellemelerin yarısını alan takım arkadaşı Piastri takip etti. McLaren böylece ilk bölümde iki araçla birden zirvede yer aldı.

İlk antrenmanda tamamen uzun sürüşlere odaklanan Fernando Alonso bu seansta 3. olurken, ikinci kez hızlı tur atmayan Verstappen 4. sıraya geriledi. Onun hemen arkasında şaşırtıcı bir şekilde Kevin Magnussen kendisine yer buldu.

İlk bölümde elenen isimler Alpine'den Pierre Gasly ile birlikte Sauber ve Williams pilotları oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'27.939

   221.553
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.117

1'28.056

 0.117 221.259
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.253

1'28.192

 0.136 220.917
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.255

1'28.194

 0.002 220.912
5 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.438

1'28.377

 0.183 220.455
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.448

1'28.387

 0.010 220.430
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 7

+0.496

1'28.435

 0.048 220.310
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.598

1'28.537

 0.102 220.057
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.742

1'28.681

 0.144 219.699
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.748

1'28.687

 0.006 219.684
11 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+0.761

1'28.700

 0.013 219.652
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.797

1'28.736

 0.036 219.563
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.868

1'28.807

 0.071 219.388
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.934

1'28.873

 0.066 219.225
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+1.101

1'29.040

 0.167 218.814
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.246

1'29.185

 0.145 218.458
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 6

+1.328

1'29.267

 0.082 218.257
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 7

+1.421

1'29.360

 0.093 218.030
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

+1.612

1'29.551

 0.191 217.565
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.919

1'29.858

 0.307 216.822
Tüm sonuçları görüntüle  

SQ2: Norris yine lider, Mercedes'ler elendi!

10 dakikalık ikinci seansın başlamasıyla birlikte pilotlar doğrudan piste yönelirken, pit yoluna çıkarken yavaşlayan Esteban Ocon'un ardında yoğun bir trafik oluştu. İlk iki dakika içerisinde Verstappen ve Tsunoda haricinde tüm pilotlar piste çıktılar. İlk turlar ilk 4 dakika tamamlanırken gelmeye başlarken ilginç bir şekilde Verstappen ve Tsunoda hâlâ piste çıkmamıştı.

Bu bölümdeki ilk turların ardından Norris, 1:27.597 ile ilk sırayı alırken onu Perez, Leclerc, Ricciardo, Piastri, Alonso, Sainz, Stroll, Hulkenberg ve Russell takip ediyordu. Son 4 dakikaya girerken elenme bölümünde henüz piste yeni çıkan Verstappen ve Tsunoda ile birlikte Hamilton, Ocon ve Magnussen vardı.

Tek hızlı tur için piste çıkan ikiliden Tsunoda 15. sırada kalırken, Verstappen 4. sıraya yükselmeyi başardı. Verstappen'in 4. sıraya yükselmesi Russell'ın 11. sıraya gerilediği manasına geliyordu.

Son bölümde Norris haricinde tüm pilotlar yeniden piste çıktılar. Ancak bu bölümde bir değişiklik olmadı ve Norris 2. seansı da zirvede tamamladı.

İkinci bölümde elenen isimler Mercedes pilotları Russell ve Hamilton'la birlikte, Ocon, Magnussen ve Tsunoda oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

1'27.597

   222.418
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+0.268

1'27.865

 0.268 221.740
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.380

1'27.977

 0.112 221.457
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

+0.404

1'28.001

 0.024 221.397
5 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 5

+0.525

1'28.122

 0.121 221.093
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.566

1'28.163

 0.041 220.990
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5

+0.592

1'28.189

 0.026 220.925
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.665

1'28.262

 0.073 220.742
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.726

1'28.323

 0.061 220.590
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.733

1'28.330

 0.007 220.572
11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.746

1'28.343

 0.013 220.540
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.774

1'28.371

 0.028 220.470
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.782

1'28.379

 0.008 220.450
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+1.017

1'28.614

 0.235 219.865
15 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 3

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

SQ3: Verstappen pole pozisyonunu kazandı, McLaren hayal kırıklığı yaşadı

Sprint sıralamaların ilk iki seansına McLaren'ın damgasını vurmasının ardından, 3. seansta neler olacağı merak konusuydu. Çin GP hafta sonunda sprint sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Norris, ilk iki seansta yine en hızlı isimdi ve pole pozisyonu mücadelesi verecek gibi duruyordu.

8 dakika sürecek olan seansın başlamasıyla pilotlar bu sefer aceleci davranmadılar. 8 dk içerisinde 2 hızlı tur stinti atılamayacağı için pilotlar, ilk 4 dakikayı pitte bekleyerek geçirdiler. Piste çıkan ilk isim 3 dakika 45 sn varken Hulkenberg oldu. Onu Verstappen, Ricciardo ve Perez takip ettiler ve beklendiği üzere bir anda tüm sürücüler piste çıktı. Hulkenberg ve Stroll'de kullanılmış yumuşak lastikler varken, diğer isimlerde sıfır set yumuşak lastikler vardı.

Tüm pilotların turunu tamamlamasıyla birlikte şampiyona lideri Max Verstappen 1:27.641 ile sprint yarışı için pole pozisyonunu kazanırken onu Charles Leclerc ve Sergio Perez takip ettiler.

Daniel Ricciardo sürpriz bir şekilde 4. olurken onu Ferrari'den Carlos Sainz takip etti.

McLaren pilotları ilk iki seansta çok güçlü turlar atsalar da son bölümde yavaş kaldılar. Piastri 6. olurken ilk iki seansın lideri Norris 0.8 sn geride 9. oldu. Norris'in turunda hata yaparak çok ciddi zaman kaybettiği görüldü.

Stroll, kullanılmış lastiklerle 7. olarak Alonso'yu geçerken Hulkenberg 10. sırada kaldı.

İlginç bir şekilde Sprint sıralamaların son bölümünde pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen pozisyonundan memnun değildi ancak birçok pilot bu bölümde hata yapmaktan kurtulamadı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'27.641

   222.306
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.108

1'27.749

 0.108 222.033
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.235

1'27.876

 0.127 221.712
4 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 3

+0.403

1'28.044

 0.168 221.289
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+0.462

1'28.103

 0.059 221.141
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.520

1'28.161

 0.058 220.995
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 3

+0.734

1'28.375

 0.214 220.460
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.778

1'28.419

 0.044 220.350
9 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.831

1'28.472

 0.053 220.218
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 3

+0.835

1'28.476

 0.004 220.208
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Canlı anlatım: Miami GP Sprint Sıralama Turları
Sonraki haber Verstappen şaşkın: "Nasıl olduysa pole pozisyonunu kazandık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

Formula 1
Miami GP
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı
Norris, "izinsiz bir şekilde pistte yürüdüğü" için para cezası ve kınama aldı

Norris, "izinsiz bir şekilde pistte yürüdüğü" için para cezası ve kınama aldı

Formula 1
Miami GP
Norris, "izinsiz bir şekilde pistte yürüdüğü" için para cezası ve kınama aldı

Son Haberler

Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

F1 Formula 1
Miami GP
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı
Norris, "izinsiz bir şekilde pistte yürüdüğü" için para cezası ve kınama aldı

Norris, "izinsiz bir şekilde pistte yürüdüğü" için para cezası ve kınama aldı

F1 Formula 1
Miami GP
Norris, "izinsiz bir şekilde pistte yürüdüğü" için para cezası ve kınama aldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye