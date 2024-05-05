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Formula 1 Miami GP
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2024 Miami GP öncesi: Yarış gridi

2024 Miami Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sırada başlayacak, startta yannda Charles Leclerc olacak.

Ezel Tan
Top three qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

7

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

9

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(VCARB)

11

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

13

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

15

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Stake)

17

  Logan Sargeant
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

19

  Zhou Guanyu
(Stake)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo (P) +3
 (VCARB)

 

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