2024 Miami GP: McLaren pilotu Lando Noris, F1'deki ilk zaferini kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, yarışın başında yerini korusa da arkasındaki pilotlarla çok fazla fark açamadı.

28. turda Logan Sargeant ve Kevin Magnussen arasında yaşanan kazanın ardından güvenlik aracı yarışa dahil olunca, o ana kadar pite gelmeyen ve yarış liderliğine yükselen Lando Norris, güvenlik aracı sayesinde serbest bir pit stop yapma fırsatı yakaladı.

Norris, güvenlik aracı periyodunda yaptığı pit stopla liderliği ele geçirdi ve yeniden startta yerini korumasının ardından kalan bölümde rahat bir şekilde fark açmayı başardı.

Norris, yarışın kalan bölümünde bir hata yapmadı ve 57 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. Norris Miami GP zaferiyle Formula 1 kariyerindeki ilk galibiyetini almış oldu. Norris, 110. yarışında ilk zaferini alırken, F1 tarihinde kazanmayı başaran 114. pilot oldu.

Şampiyona lideri Verstappen, aracın dengesi açısından çok rahat bir yarış geçiremese de 2. olarak kaybı minimum seviyede tuttu.

Miami'de podyumu tamamlayan isim, Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti.

Sergio Perez, galibiyet mücadelesinin 15 sn gerisinde 5. olurken onu Mercedes'ten Lewis Hamilton takip etti. Hamilton, yarışın ikinci yarısında Perez'i DRS aralığında takip etse de geçiş için yeterli güce sahip değildi.

Yuki Tsunoda, 7. olarak RB adına güçlü puanlar kazanırken onu Mercedes'ten George Russell takip etti.

Dokuzunculuk için verilen kıyasıya mücadelede kazanan isim Fernando Alonso olurken son puan Esteban Ocon'un oldu. Böylece Alpine, bu sezon ilk puanını Ocon ile aldı.

Puanı kaçıran ilk isim 11. sıradaki Nico Hulkenberg olurken onu takip eden isimler Gasly, Piastri, Zhou, Ricciardo, Bottas, Stroll, Magnussen ve Albon oldular. Stroll, Albon ile mücadelesinde pist dışına çıktığı için yarıştan sonra 10 sn zaman cezası aldı.

Yarışı tamamlayamayan tek isim, Sargeant oldu.

Formula 1'de sıradaki yarış 19 Mayıs'ta düzenlenecek olan Emilia Romagna (Imola) GP olacak.

Yarış raporu

Yarış başlangıcında Miami'de Cumartesi günküne benzer şartlar vardı. Gökyüzü parçalı bulutluyken yağmur beklentisi hiç yoktu. Diğer taraftan hava sıcaklığı 28, pist sıcaklığı ise 46 derece civarındaydı.

Yarışın ilk bölümü için 8. sıradaki Hamilton, 15. sıradaki Alonso, 18. sıradaki Magnussen ve 20. sıradan başlayan Ricciardo sert, 16. sıradan başlayan Bottas yumuşak, diğer pilotlarda ise orta lastikler vardı. Normal şartlarda stratejik açıdan beklenti tek pit stop olacağı yönündeydi.

Formasyon turunun tamamlanmasıyla birlikte Max Verstappen'in liderliğinde Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda gridde ilk 10'u tamamladılar.

5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle Miami GP başladı. Verstappen güçlü bir kalkışla ilk sıradaki yerini korurken 3. sıradan başlayan Sainz, normal şartlarda Leclerc'i geçmişti ancak Perez'in ilk viraja füze gibi girmesi bu bölümü karıştırdı. Perez'in araya girmesiyle Ferrari pilotları momentum kaybettiler ve Leclerc yeniden öne geçerken onun arkasına McLaren'dan Piastri geldi. Piastri, çok iyi kalkışla startta 3 sıra kazandı.

İlk tur içerisinde Alpine pilotları arasında çok yakın mücadele olsa da herhangi bir kaza olmadı ve tüm pilotlar yoluna devam ediyordu. 2. turda Hamilton, Hulkenberg'i zorlasa da geçmeyi başaramadı.

3. turda sıralama Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Norris, Hulkenberg, Hamilton, Tsunoda, Russell, Stroll, Gasly, Alonso, Albon, Ocon, Sargeant, Zhou, Bottas, Magnussen ve Ricciardo şeklindeydi.

İlk turlarda Verstappen çok rahat bir şekilde liderliğini korurken Leclerc onun performansına ayak uyduramadı. Leclerc'in arkasında yakın takipte olan Piastri, 4. turda Leclerc'i geçerek 2. sıraya yükseldi.

5. tura girildiğinde ilk turun kaybeden isimlerinden olan Russell, Tsunoda'yı geçerek 9. sıraya yükseldi.

Yarışın 6. turunda start tekrarı ekranlara geldi. Leclerc'in startta yavaş kalırken Perez'in iç tarafta lastiklerini kilitlediği ve neredeyse takım arkadaşı Verstappen'e vurduğu görüldü. Diğer taraftan Perez'in hatalı start nedeniyle not edildiği bilgisi ekranlara yansıdı.

7. turda Sainz, telsizden "performansının iyi olduğunu" hissettiğini söyleyerek, takımına Leclerc'in kendisine yol vermesini istediği işaretini verdi. Aynı tur içerisinde Hamilton, Hulkenberg'i geçerek 7. sıraya yükseldi. Hamilton'ın frenlemedeki hatası sonucu Hulkenberg yerini geri aldı ancak ikili arasındaki mücadele devam etti.

Yarışın 10. turunda Verstappen, 2.7 sn farkla liderliğini korurken, 2. sıradaki Piastri bu bölümde Leclerc'le farkı henüz DRS farkı üzerine taşıyamamıştı. 5. sıradaki Perez, 4. sıradaki Sainz'ı 1.7, 6. sıradaki Norris de Perez'i 1.7 sn farkla takip ediyordu. İlk 10'u tamamlayan isimler Hulkenberg, Hamilton, Russell ve Tsunoda'ydı.

Hamilton, 10. turun 11. virajında bir kez daha Hulkenberg'i geçerek 7. sıraya yükseldi ve bu sefer yerini korumayı başardı. Aynı tur içerisinde Russell da Hulkenberg'e atak yapmaya çalıştı ancak o an başaramadı. Bu bölümde 7. sıradaki Hamilton'dan 14. sıradaki Ocon'a kadar herkes DRS aralığındaydı.

11. tura girerken yarışın ilk pit stopu Williams pilotu Alex Albon'dan geldi. Sert lastiklere geçen Albon, son sıraya düştü.

12. tura girerken Stroll, Sargeant ve Bottas da pite geldiler. Stroll, Albon'un önünde dönerken Sargeant ve Bottas arkasına düştüler.

12. turda Russell, Hulkenberg'i geçerek 8. sıraya yükseldi. Hulkenberg, 13. tura girerken pite girerken Gasly de onun arkasında pite geldi. Bu iki isim Stroll'ün önünde 15 ve 16. sıralarda geri döndüler. Hulkenberg'in önü pitten sonra boş olduğu için Haas pilotu rakiplerine karşı bir avantaj sağlamış oldu.

Pit stoplar yaklaşırken 6. sıradaki Norris, önündeki Perez'le farkı kapattı ve 14. turda geçiş için zorlamaya başladı.

15. turda Leclerc'e pit stop açısından McLaren'in tersini yapması söylendi ancak her iki takımdan pite gelen olmadı. O tur içerisinde ilk önce Verstappen en hızlı turu atsa da çok geçmeden Leclerc en hızlı turu almayı başardı.

Orta bölümde gelen birkaç pit stopun ardından bir süre pite gelen olmadı. 17. tura kadar pite gelen isimler Hulkenberg, Gasly, Stroll, Albon, Sargeant ve Bottas'tı.

18. tura girerken Perez, ön tarafta pite gelen ilk isim oldu ve böylece Norris'in önü açılmış oldu. 1.9 sn ile oldukça hızlı bir pit stop geçiren Perez, sert lastiklerle Ocon'un 1.6 sn gerisinde 10. sırada mücadeleye döndü.

19. turda Norris'e Perez'e karşı hamle yapmaktansa önündeki Sainz'ı hedeflemeleri gerektiği söylenirken, aynı turun sonunda Leclerc pite geldi. Leclerc, Hamilton ile Russell'ın arasında 6. sırada dönerken Norris yarışın en hızlı turunu atarak Sainz ile arasındaki farkı bir miktar kapattı.

Perez, 20. turda Ocon'u geçerek 9. sıraya yükseldi. O bölümde pite gelmeyenlerin turları, Perez'in turundan daha hızlıydı.

Leclerc, 21. turda Hamilton'ı geçerek 5. sıraya yükselirken o esnada önündeki Norris'le farkı 12.4 sn'ydi.

Yarış lideri Verstappen, 22. turda 15. virajı kesti ve şikan içerisinde yer alan kukayı kopardı. Verstappen telsizden ön kanadında bir hasar olup olmadığını sordu ancak sorunsuz bir şekilde yola devam etti.

Verstappen'in vurduğu parça pist üstünde kalınca yarış yönetimi sanal güvenlik aracını devreye soktu ve bu, pite gelmeyenler için büyük bir fırsat oldu. Arka tarafta Ocon, Alonso ve Magnussen pite geldiler. Ancak bu karar, pilotlar büyük ölçüde ilk sektördeyken verildiği için ön taraftakiler bu fırsatı kullanamadılar. Yarış hızlı bir şekilde normale dönerken Verstappen 24. tura girerken pite geldi.

Verstappen, Leclerc'in 3.3 sn önünde 4. sırada mücadeleye dönerken Piastri yarışın liderliğine yükseldi. 24. turdayken Norris, önündeki Sainz ile farkı 2.7 sn'ye kadar düşürmüştü. McLaren pilotları oldukça güçlü bir tempo tutturmuşlardı.

25. tura girerken Russell pite girerken Ocon'un arkasında 12. sırada mücadeleye geri döndü. Hulkenberg, 25. turda Ocon'a, 26. turda ise Alonso'ya geçildi. 26. turda Russell ise Ocon'u geçerek 11. sıraya yükseldi.

Hamilton, 26. tur içerisinde telsizden Verstappen'in kopardığı kuka nedeniyle virajı tam olarak göremediğini söyledi. Hamilton o turun sonunda pite geldi ve 9. sırada, Ricciardo'nun hemen önünde mücadeleye döndü.

27. turun sonunda yarış lideri Piastri ve arkasındaki Sainz peş peşe pite geldiler. İkili Leclerc'in arkasında piste döndüler.

28. turda Verstappen, yol tutuşunun kötü olduğunu söylerken ekranlara sarı bayrak bilgisi geldi. Magnussen ve Sargeant'ın pist üstünde durdukları görüldü. Magnussen yola devam ederken Sargeant orada kaldı ve güvenlik aracı kararı çıktı.

Bu bölümde lider Norris pite gelmezken Perez, Tsunoda, Zhou, Ricciardo, Hulkenberg, Stroll pite geldiler.

Tekrar görüntülerinde Magnussen ve Sargeant'ın ilk virajda başlayan mücadelelerinde birbirlerine takıldıkları ve bunun sonucunda kaza yaptıkları görüldü.

Norris, 30. tura girerken pite geldi ve güvenlik aracı sayesinde yarış liderliğine yükseldi! Güvenlik aracı ilk başta Verstappen'i arkasına almıştı ancak bunun yanlış olduğu anlaşılınca, arkasındaki araçların geçmesine izin verdi.

Magnussen, Sargeant ile olayında kazaya sebebiyet verdiği için 10 sn zaman cezası aldı.

31. tur itibariyle tüm pilotlar planlı pit stoplarını tamamladılar. Sıralama Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Tsunoda, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Gasly, Albon, Zhou, Ricciardo, Hulkenberg, Stroll, Bottas ve Magnussen şeklindeydi. O esnada yarış dışı kalan tek isim Sargeant'tı.

32. turun sonunda güvenlik aracının pistten çıkmasıyla yarış Norris'in liderliğinde yeniden başladı. Norris, çok iyi bir kalkış yapamasa da yerini korumayı başardı. Norris, hızlı bir şekilde Verstappen ile farkı DRS aralığının üzerine taşırken Leclerc, Verstappen'i zorlamaya başladı. Arka tarafta Ricciardo Hulkenberg'i geçse de Hulkenberg yerini geri aldı.

34. turda DRS açılırken Norris DRS aralığının dışındaydı. Onların arkasında Sainz, Piastri'yi zorlasa da Piastri yerini korumayı başardı. Ancak bu bölümde Piastri'nin sınırları zorladığı görüldü.

35. turda Hamilton, zor bir bölümde Tsunoda'yı geçerek 7. sıraya yükseldi.

36. tur içerisinde Sainz, telsizden "Ona (Piastri) söyleyin bana yerini geri versin yoksa ceza alacak" diyerek dostane bir uyarıda bulundu. Aynı tur içerisinde Sainz, bir kez daha zorlasa da Piastri geçit vermedi.

37. turda Piastri ve Sainz olayında herhangi bir inceleme olmadığı bilgisi ekranlara yansıdı.

Turlar ilerlerken Norris liderliğini adım adım sağlamlaştırmaya başladı. 38. turda en hızlı zamanı elde eden Norris, şampiyona lideri Verstappen'le farkı 2.2 sn'ye çıkardı ve böylece ilk Formula 1 zaferi için gerekli farkı açmaya başladı.

38. tur içerisinde Sainz'a geride 20 turun olduğu ve yarışına odaklanması gerektiği söylendi. Sainz çok yakın takip etse de Piastri'yi henüz geçme fırsatı bulamadı.

40. turda lider Norris, en yakın rakibi Verstappen'le farkı 2.7 saniyeye çıkardı. Bu bölümde Verstappen, aracının felaket durumda olduğunu ve istediği gibi döndüremediğini söyledi. Leclerc de önündeki Verstappen'in 2 sn gerisine düşmüştü.

40. tur içerisinde Sainz, Piastri'ye atak yaptı ve ikili arasında temas oldu. Piastri karşı atak yaptı ancak pist dışına taştı ve Perez'in hamlesi haline geldi. Piastri bu bölümde Perez ve Hamilton'a geçilirken, ön kanat hasarı nedeniyle pite çağrıldı. Piastri için çok iyi giden yarış, son sıraya gerilemesiyle sonuçlandı.

Sainz ilk başta aracında sorun olmadığını söylese de sonrasında bir kaybın olduğunu bildirdi.

Magnussen, Sargeant kazası nedeniyle 10 sn zaman cezası almıştı. Bu cezayı doğru bir şekilde çekmediği için olay yeniden inceleme altına alındı.

45. tura gelindiğinde lider Norris, Verstappen'le farkı 4 sn'ye çıkararak büyük avantaj sağlarken Leclerc, Verstappen'in 2.2 sn arkasında takibi sürdürüyordu. Puan potasında yer alan isimler Sainz, Perez, Hamilton, Tsunoda, Russell, Ocon ve Alonso'ydu.

45. tur içerisinde Stroll, Ricciardo'yu geçerek 15. sıraya yükseldi. Yarışın bu bölümünde mücadele daha çok puan potasının dışındaydı.

Bu bölümde en yakın mücadele 9. sıradaki Ocon ile 10. sıradaki Alonso arasındaydı. İkili birkaç tur mücadele ederken Ocon, adeta Alonso'ya geçit vermedi. Ancak Alonso, 48. turda oldukça agresif bir hamleyle geçerek 9. sıraya yükseldi.

50. tura gelindiğinde Norris ile Verstappen arasındaki fark 5.7 saniyeye yükselmişti. McLaren pilotu, adım adım F1'deki ilk zaferine doğru gidiyordu.

Arka tarafta ise Hamilton, uzun zamandır 5. sıradaki Perez'i zorluyordu ancak DRS desteğine rağmen Perez'e gerçekçi bir atak yapamadı.

Piastri, 51. turda Ricciardo'yu geçmek için zorlasa da atağını tamamlayamadı. Telsizden Piastri'ye Norris'in yarış lideri olduğu ve güvenlik aracının yarışa dahil olmasını istemedikleri yönünde bir mesaj geldi.

52. turda Stroll, Albon'u geçerek 13. sıraya yükselirken, momentum kaybeden Albon Zhou'ya da geçildi. Son 5 tura girilirken arka tarafta yoğun bir mücadele söz konusuydu. Stroll'ün arkasında 6 araçlık bir DRS treni vardı.

54. turda bu bölümde Ricciardo'ya karşı savunma yapan Albon lastiklerini kilitledi ve pist dışına taştı.

56. turda, Albon'u geçerken pist sınırlarının dışına taşan Stroll'ün olayının inceleme altında olduğu bilgisi ekranlara yansıdı.

Lando Norris, 57 turluk yarışın sonunda sallanan damalı bayrağı ilk sırada görerek Miami GP'de zafere ulaştı ve 110. F1 yarışında ilk zaferini kazandı!

Verstappen dahil birçok pilot, Norris'i pist üstünde kutlayarak pite doğru ilerlediler.

Şampiyona lideri Verstappen, bu sezon tamamladığı tüm yarışları kazansa da ilk defa birisine geçilmiş oldu.

Leclerc, 3. olarak podyumu tamamlarken onu takım arkadaşı Sainz takip etti.

Perez, ilk virajdaki aksiyonunun ardından oldukça sakin bir yarışın ardından 5. olurken onu, bir ara daha fazla güç isteyen Hamilton takip etti.

Tsunoda, 7. olarak en iyi sonuçlarından birisini alırken puan alan son isimler sırasıyla Russell, Alonso ve Ocon oldular.