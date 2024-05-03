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Formula 1 Miami GP
Antrenman raporu

2024 Miami GP 1. antrenman seansı: Verstappen sorunlara rağmen lider, Piastri 2.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 6. yarışı olan Miami GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı isim Max Verstappen olurken, onu McLaren'dan Oscar Piastri takip etti.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sprint hafta sonu olması nedeniyle Cuma günkü ilk ve tek antrenman seansı sorun yaşamasına rağmen Verstappen ve Red Bull liderliğinde tamamlandı.

Güneşli Miami sabahında hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 51 derece civarındaydı. Mercedes, McLaren ve Aston Martin'in güncellemelerle geldiği Miami'de Ferrari ve RB araçlarında özel renk düzenleri bulunuyor.

Türkiye saati ile 19:30'da başlayan seans ilk 6 dk tamamlanırken Ferrari'den Charles Leclerc'in 16. virajdaki spinine şahit oldu. Yavaş virajda aracının arkasını kaybeden Leclerc, bariyerlerden uzak durmayı başarsa da ısınan debriyaj nedeniyle aracını geri vitese takamadı ve bunun sonucunda seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the garage

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc aracından inerken, Ferrari aracı bariyerlerin arkasına alındı ve yaklaşık 10 dk sonra seans yeşil bayraklarla yeniden başlatıldı. Özellikle 16. viraj bölgesinde çok sayıda ismin lastikleri kilitlediği görüldü. Seansın başlamasının ardından Logan Sargeant lastiklerini kilitlerken, Max Verstappen bir virajda genişe açıldı. Pilotların büyük ölçüde uzun sürüşleri yaptığı dönemde Verstappen, bu sefer de spin attı.  Verstappen aracından pek memnun olmadığını dile getirdi. Seansın devamında Hamilton, Tsunoda ve Albon gibi pist dışına çıkan başka isimler de vardı.

Seans ilerlerken Verstappen, Sergio Perez, Carlos Sainz gibi isimler liderliğe yükseldiler. Son 15 dakikaya kadar pilotlar genelde orta ve sert lastiklerle çalışırken son bölümde yumuşak lastiklerle sürüşler başladı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yumuşak lastiklerle ilk turların ardından Sainz, ilk sıradaki yerini pekiştirmişti ancak devamında Mercedes'te George Russell Sainz'ı geçerek ilk sıraya, Lewis Hamilton ise Sainz'ın gerisinde 3. sıraya yükseldi. Onu Tsunoda, Gasly, Hulkenberg ve Magnussen takip ediyordu.

Son 3 dakikaya girerken Perez, 1:28.868 ile Russell'ı geçerek ilk sıraya yükselirken takım arkadaşı Verstappen o bölümde 2.2 sn geride 19. sıradaydı. Denge konusunda sorunlar yaşayan ve önceki hızlı turunda lastiklerini aşırı ısıttığı için sorun yaşayan Verstappen çok geriye düşmüştü.

Ancak Verstappen, yumuşak lastiklerle son anda elde ettiği 1:28.595'lik derecesiyle en hızlı turu atmayı başardı. Verstappen'in 0.105 sn gerisinde Piastri 2. olurken, onu seansın güçlü isimlerinden Sainz takip etti. Leclerc'in yaşadığı sorunun ardından Ferrari ile çalışan tek isim olan Sainz, 0.116 sn geride 3. oldu.

Mercedes'te Russell 0.189 sn geride 4. olurken onu Aston Martin'den Lance Stroll takip etti. Stroll'ün takım arkadaşı Fernando Alonso, tüm antrenmanlar boyunca uzun sürüşlere odaklandı ve 19. sırada seansı tamamladı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull'un ikinci pilotu Perez, seansı ilk sırada tamamlayan takım arkadaşının 0.27 sn gerisinde 6. olurken onu Hamilton ve Tsunoda takip ettiler.

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly, hafifleyen araçlarıyla 9. ve 10. olarak güçlü bir antrenman geçirirken onları Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg takip ettiler.

Alex Albon seansı 14, Guanyu Zhou 15, Lando Norris 16. sıralarda tamamladılar. Norris, seansın başında direksiyonda sorun yaşadığı için zaman kaybetti. Onu Bottas ve Sargeant takip ettiler.

Leclerc, seansın başında yaşadığı sorunun ardından çok kritik olan antrenman seansının tamamını kaçırmış oldu.

Hafta sonunun sıradaki seansı, bu gece 23:30'da başlayacak olan Sprint sıralama seansı olacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 25

1'28.595

   219.913
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.105

1'28.700

 0.105 219.652
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24

+0.384

1'28.979

 0.279 218.964
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.189

1'28.784

   219.444
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.273

1'28.868

 0.084 219.237
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24

+0.417

1'29.012

 0.144 218.882
7 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 25

+0.461

1'29.056

 0.044 218.774
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 23

+0.568

1'29.163

 0.107 218.512
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 27

+0.580

1'29.175

 0.012 218.482
11 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 27

+0.583

1'29.178

 0.003 218.475
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 26

+0.594

1'29.189

 0.011 218.448
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 25

+0.719

1'29.314

 0.125 218.142
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+0.798

1'29.393

 0.079 217.949
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25

+0.825

1'29.420

 0.027 217.884
15 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 21

+0.900

1'29.495

 0.075 217.701
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 23

+1.041

1'29.636

 0.141 217.359
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 23

+1.296

1'29.891

 0.255 216.742
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 24

+2.554

1'31.149

 1.258 213.751
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 22

+1.428

1'30.023

   216.424
20 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+3.504

1'32.099

 2.076 211.546
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