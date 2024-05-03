2024 Miami GP 1. antrenman seansı: Verstappen sorunlara rağmen lider, Piastri 2.!

Sprint hafta sonu olması nedeniyle Cuma günkü ilk ve tek antrenman seansı sorun yaşamasına rağmen Verstappen ve Red Bull liderliğinde tamamlandı.

Güneşli Miami sabahında hava sıcaklığı 29, pist sıcaklığı ise 51 derece civarındaydı. Mercedes, McLaren ve Aston Martin'in güncellemelerle geldiği Miami'de Ferrari ve RB araçlarında özel renk düzenleri bulunuyor.

Türkiye saati ile 19:30'da başlayan seans ilk 6 dk tamamlanırken Ferrari'den Charles Leclerc'in 16. virajdaki spinine şahit oldu. Yavaş virajda aracının arkasını kaybeden Leclerc, bariyerlerden uzak durmayı başarsa da ısınan debriyaj nedeniyle aracını geri vitese takamadı ve bunun sonucunda seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc aracından inerken, Ferrari aracı bariyerlerin arkasına alındı ve yaklaşık 10 dk sonra seans yeşil bayraklarla yeniden başlatıldı. Özellikle 16. viraj bölgesinde çok sayıda ismin lastikleri kilitlediği görüldü. Seansın başlamasının ardından Logan Sargeant lastiklerini kilitlerken, Max Verstappen bir virajda genişe açıldı. Pilotların büyük ölçüde uzun sürüşleri yaptığı dönemde Verstappen, bu sefer de spin attı. Verstappen aracından pek memnun olmadığını dile getirdi. Seansın devamında Hamilton, Tsunoda ve Albon gibi pist dışına çıkan başka isimler de vardı.

Seans ilerlerken Verstappen, Sergio Perez, Carlos Sainz gibi isimler liderliğe yükseldiler. Son 15 dakikaya kadar pilotlar genelde orta ve sert lastiklerle çalışırken son bölümde yumuşak lastiklerle sürüşler başladı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yumuşak lastiklerle ilk turların ardından Sainz, ilk sıradaki yerini pekiştirmişti ancak devamında Mercedes'te George Russell Sainz'ı geçerek ilk sıraya, Lewis Hamilton ise Sainz'ın gerisinde 3. sıraya yükseldi. Onu Tsunoda, Gasly, Hulkenberg ve Magnussen takip ediyordu.

Son 3 dakikaya girerken Perez, 1:28.868 ile Russell'ı geçerek ilk sıraya yükselirken takım arkadaşı Verstappen o bölümde 2.2 sn geride 19. sıradaydı. Denge konusunda sorunlar yaşayan ve önceki hızlı turunda lastiklerini aşırı ısıttığı için sorun yaşayan Verstappen çok geriye düşmüştü.

Ancak Verstappen, yumuşak lastiklerle son anda elde ettiği 1:28.595'lik derecesiyle en hızlı turu atmayı başardı. Verstappen'in 0.105 sn gerisinde Piastri 2. olurken, onu seansın güçlü isimlerinden Sainz takip etti. Leclerc'in yaşadığı sorunun ardından Ferrari ile çalışan tek isim olan Sainz, 0.116 sn geride 3. oldu.

Mercedes'te Russell 0.189 sn geride 4. olurken onu Aston Martin'den Lance Stroll takip etti. Stroll'ün takım arkadaşı Fernando Alonso, tüm antrenmanlar boyunca uzun sürüşlere odaklandı ve 19. sırada seansı tamamladı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull'un ikinci pilotu Perez, seansı ilk sırada tamamlayan takım arkadaşının 0.27 sn gerisinde 6. olurken onu Hamilton ve Tsunoda takip ettiler.

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly, hafifleyen araçlarıyla 9. ve 10. olarak güçlü bir antrenman geçirirken onları Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg takip ettiler.

Alex Albon seansı 14, Guanyu Zhou 15, Lando Norris 16. sıralarda tamamladılar. Norris, seansın başında direksiyonda sorun yaşadığı için zaman kaybetti. Onu Bottas ve Sargeant takip ettiler.

Leclerc, seansın başında yaşadığı sorunun ardından çok kritik olan antrenman seansının tamamını kaçırmış oldu.

Hafta sonunun sıradaki seansı, bu gece 23:30'da başlayacak olan Sprint sıralama seansı olacak.