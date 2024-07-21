Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

2024 Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

2024 Macaristan Grand Prix'sine Lando norris ilk sıradan başlayacak ve startta nında takım arkadaşı Oscar Piastri olacak.

Ezel Tan
Çukur düzlüğünün pist detayı
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, kokpitte
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01
Hayranlar Haas F1 Takımı'ndan Kevin Magnussen ve Haas F1 Takımı'ndan Nico Hulkenberg'i sahnede izliyor
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, kokpitinde
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, garaja geri döndü
Lando Norris, McLaren MCL38
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, kokpitinde
Esteban Ocon, Alpine A524
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, bir hayran etkinliğinde sahnede
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Lewis Hamilton, George Russell Mercedes
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, garajda
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, taraftarlara şapka fırlattı
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, padokta
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı, Flavio Briatore, Yönetici Danışmanı, Alpine F1 ve Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı
Logan Sargeant, Williams FW46
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Lando Norris, McLaren MCL38
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, 3. çeyrekte kaza yaptı
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Kutup adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Parc Ferme'e varıyor
İlk üç sıralama Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, pole man Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
Pole adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, sıralama sonrasında Parc Ferme'de birbirlerini kutluyorlar
Kutup adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Parc Ferme'de
Pole adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Pole pozisyonu pilotu Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Max Verstappen, Red Bull Racing, sıralama basın toplantısında
Kutup adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, hayranları için imza dağıttı
Pole adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, sıralama sonrasında Parc Ferme'ye varıyor
Kutup adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Parc Ferme'ye geldi
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Sıralama Sonrası Parc Ferme'de Konuştular
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, Jo Bauer, FIA ile görüşüyor
McLaren F1 Takımından pole adamı Lando Norris, Parc Ferme'ye varışını kutluyor
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, 3. çeyrekte kaza yaptı
Mohammed Ben Sulayem, Başkan, FIA, Max Verstappen, Red Bull Racing ile birlikte
Görevliler, RB F1 Team VCARB 01 pilotu Yuki Tsunoda'nın hasarlı aracını pistten çıkarıyor
Pole adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Parc Ferme'de birbirlerini tebrik ettiler
Charles Leclerc, Ferrari SF-24 ile birlikte pit şeridindeki mekanikerler
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Logan Sargeant, Williams FW46
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı
Hayranlar
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Dan Fallows, Teknik Direktör, Aston Martin F1 Takımı
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, garajdan ayrılıyor
Red Bull Racing RB20 sürücüsü Sergio Perez'in aracında hasar
Red Bull Racing RB20'den Sergio Perez'in hasarlı aracıyla birlikte görevliler
Görevliler Red Bull Racing RB20 sürücüsü Sergio Perez'in hasarlı aracını kaldırıyor
Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı
Alex Albon, Williams Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
72

1

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

7

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

9

  Daniel Ricciardo
(VCARB)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(VCARB)

11

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Stake)

13

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

15

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

17

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Stake)

19

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alpine: "Pistin kurumayacağını düşünerek büyük hata yaptık"
Sonraki haber Tsunoda: "Kaza yapınca büyük hayal kırıklığı yaşadım"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Son Haberler

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye