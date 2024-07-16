2024 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı bu hafta sonu (19-21 Temmuz) Macaristan'da gerçekleştirilecek. Peki Macaristan GP’de seanslar kaçta gerçekleşecek ve hangi kanaldan yayınlanacak?
Welcome to Hungaroring
Fotoğraf: Hungaroring
2024 Formula 1 Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Serinin 13. ayağı olan Macaristan Grand Prix'si hafta sonu 19-21 Temmuz'da gerçekleşecek.
Yarış, 4,381 km'lik meşhur Hungaroring pistinde 70 tur olarak koşulacak.
Hungaroring track view
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta Mercedes'in zafere uzanmasıyla öndeki dört takım arasındaki rekabet gittikçe yakınlaşıyor. Bakalım rekabetin zirvesinde bu hafta bizi neler bekliyor?
Hafta sonu programı:
19 Temmuz Cuma
- 1. Antrenman Seansı: 14:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
- 2. Antrenman Seansı: 18:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
20 Temmuz Cumartesi
- 3. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
- Sıralama Seansı: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
21 Temmuz Pazar
- Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
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