2024 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Serinin 13. ayağı olan Macaristan Grand Prix'si hafta sonu 19-21 Temmuz'da gerçekleşecek.

Yarış, 4,381 km'lik meşhur Hungaroring pistinde 70 tur olarak koşulacak.

Hungaroring track view Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta Mercedes'in zafere uzanmasıyla öndeki dört takım arasındaki rekabet gittikçe yakınlaşıyor. Bakalım rekabetin zirvesinde bu hafta bizi neler bekliyor?

Hafta sonu programı:

19 Temmuz Cuma

1. Antrenman Seansı: 14:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

2. Antrenman Seansı: 18:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )



20 Temmuz Cumartesi

3. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

Sıralama Seansı: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )



21 Temmuz Pazar

Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )



beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.