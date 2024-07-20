2024 Macaristan GP 3. antrenman seansı: Norris yine lider, McLaren 1-2!

Hungaroring'de gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde son antrenman seansı yine 60 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Yine sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansın ilk dakikalarında piste çıkan çok fazla isim yoktu.

Seans ilerledikçe sürücüler yavaş yavaş piste çıktılar ve ilk gerçek zaman turları gelmeye başladı.

İkinci antrenman seansı nispeten olaylı geçse de, son antrenman seansında sadece bir olay vardı. Lewis Hamilton, bitime yaklaşık 6 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı fakat aracını bir yere çarpmadan yola devam etti.

McLaren pilotu Lando Norris son bölümde kaydettiği 1:16.098'lik turuyla zaman tablosunda en tepeye çıktı ve son anlara kadar yerini korudu.

Son saniyelerde Norris'i geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz pilot seansı lider tamamladı.

McLaren'ın güçlü göründüğü seansta Oscar Piastri, Norris'in sadece 0.044 saniye gerisinde ikinci olarak McLaren'a 1-2'yi getirmiş oldu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son bölümde yeni bir en hızlı tur denemesine rağmen 0.281 saniye geride üçüncü oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'te George Russell, 0.466 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Carlos Sainz 0.541 saniye geride beşinci oldu.

Daniel Ricciardo, altıncı olarak bu hafta sonu sergilediği güçlü performansı devam ettirirken, onu Alex Albon, Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda takip etti.

İlk onu tamamlayan isim 0.688 saniye geride kalan Lewis Hamilton oldu.

İkinci antrenman seansında kaza yapan Charles Leclerc, 3. antrenman seansında 0.7 saniye geride 11. oldu.

Sauber'de Valtteri Bottas 12. olurken, cuma günü "bu yılki en iyi cuma gününü" geçirdiğini söyleyen Sergio Perez 13. oldu.

14. olan Lance Stroll'ü, Logan Sargeant, Zho Guuanyu ve Kevin Magnussen takip etti.

Fernando Alonso temsili bir tur atmadığı seansı 19. bitirirken, Esteban Ocon 20. oldu.

Seans sonucu: