2024 Macaristan GP 3. antrenman seansı: Norris yine lider, McLaren 1-2!
2024 Macaristan Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Hungaroring'de gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde son antrenman seansı yine 60 dakika üzerinden gerçekleştirildi.
Yine sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansın ilk dakikalarında piste çıkan çok fazla isim yoktu.
Seans ilerledikçe sürücüler yavaş yavaş piste çıktılar ve ilk gerçek zaman turları gelmeye başladı.
İkinci antrenman seansı nispeten olaylı geçse de, son antrenman seansında sadece bir olay vardı. Lewis Hamilton, bitime yaklaşık 6 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı fakat aracını bir yere çarpmadan yola devam etti.
McLaren pilotu Lando Norris son bölümde kaydettiği 1:16.098'lik turuyla zaman tablosunda en tepeye çıktı ve son anlara kadar yerini korudu.
Son saniyelerde Norris'i geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz pilot seansı lider tamamladı.
McLaren'ın güçlü göründüğü seansta Oscar Piastri, Norris'in sadece 0.044 saniye gerisinde ikinci olarak McLaren'a 1-2'yi getirmiş oldu.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son bölümde yeni bir en hızlı tur denemesine rağmen 0.281 saniye geride üçüncü oldu.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes'te George Russell, 0.466 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Carlos Sainz 0.541 saniye geride beşinci oldu.
Daniel Ricciardo, altıncı olarak bu hafta sonu sergilediği güçlü performansı devam ettirirken, onu Alex Albon, Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda takip etti.
İlk onu tamamlayan isim 0.688 saniye geride kalan Lewis Hamilton oldu.
İkinci antrenman seansında kaza yapan Charles Leclerc, 3. antrenman seansında 0.7 saniye geride 11. oldu.
Sauber'de Valtteri Bottas 12. olurken, cuma günü "bu yılki en iyi cuma gününü" geçirdiğini söyleyen Sergio Perez 13. oldu.
14. olan Lance Stroll'ü, Logan Sargeant, Zho Guuanyu ve Kevin Magnussen takip etti.
Fernando Alonso temsili bir tur atmadığı seansı 19. bitirirken, Esteban Ocon 20. oldu.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|17
|
1'16.098
|207.253
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.044
1'16.142
|0.044
|207.134
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.281
1'16.379
|0.237
|206.491
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.466
1'16.564
|0.185
|205.992
|5
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.541
1'16.639
|0.075
|205.790
|6
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.554
1'16.652
|0.013
|205.755
|7
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|16
|
+0.563
1'16.661
|0.009
|205.731
|8
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|15
|
+0.598
1'16.696
|0.035
|205.637
|9
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|16
|
+0.646
1'16.744
|0.048
|205.509
|10
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.688
1'16.786
|0.042
|205.396
|11
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.705
1'16.803
|0.017
|205.351
|12
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|20
|
+0.706
1'16.804
|0.001
|205.348
|13
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+0.856
1'16.954
|0.150
|204.948
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|
+0.903
1'17.001
|0.047
|204.823
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|
+0.987
1'17.085
|0.084
|204.600
|16
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|15
|
+1.070
1'17.168
|0.083
|204.380
|17
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|15
|
+1.193
1'17.291
|0.123
|204.054
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|15
|
+1.401
1'17.499
|0.208
|203.507
|19
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.409
1'17.507
|0.008
|203.486
|20
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|16
|
+1.477
1'17.575
|0.068
|203.307
|Tüm sonuçları görüntüle
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar