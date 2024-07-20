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Antrenman raporu
Formula 1 Macaristan GP

2024 Macaristan GP 3. antrenman seansı: Norris yine lider, McLaren 1-2!

2024 Macaristan Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hungaroring'de gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde son antrenman seansı yine 60 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Yine sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansın ilk dakikalarında piste çıkan çok fazla isim yoktu.

Seans ilerledikçe sürücüler yavaş yavaş piste çıktılar ve ilk gerçek zaman turları gelmeye başladı. 

İkinci antrenman seansı nispeten olaylı geçse de, son antrenman seansında sadece bir olay vardı. Lewis Hamilton, bitime yaklaşık 6 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı fakat aracını bir yere çarpmadan yola devam etti.

McLaren pilotu Lando Norris son bölümde kaydettiği 1:16.098'lik turuyla zaman tablosunda en tepeye çıktı ve son anlara kadar yerini korudu.

Son saniyelerde Norris'i geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz pilot seansı lider tamamladı.

McLaren'ın güçlü göründüğü seansta Oscar Piastri, Norris'in sadece 0.044 saniye gerisinde ikinci olarak McLaren'a 1-2'yi getirmiş oldu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son bölümde yeni bir en hızlı tur denemesine rağmen 0.281 saniye geride üçüncü oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'te George Russell, 0.466 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Carlos Sainz 0.541 saniye geride beşinci oldu.

Daniel Ricciardo, altıncı olarak bu hafta sonu sergilediği güçlü performansı devam ettirirken, onu Alex Albon, Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda takip etti.

İlk onu tamamlayan isim 0.688 saniye geride kalan Lewis Hamilton oldu.

İkinci antrenman seansında kaza yapan Charles Leclerc, 3. antrenman seansında 0.7 saniye geride 11. oldu.

Sauber'de Valtteri Bottas 12. olurken, cuma günü "bu yılki en iyi cuma gününü" geçirdiğini söyleyen Sergio Perez 13. oldu.

14. olan Lance Stroll'ü, Logan Sargeant, Zho Guuanyu ve Kevin Magnussen takip etti.

Fernando Alonso temsili bir tur atmadığı seansı 19. bitirirken, Esteban Ocon 20. oldu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 17

1'16.098

   207.253
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.044

1'16.142

 0.044 207.134
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.281

1'16.379

 0.237 206.491
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.466

1'16.564

 0.185 205.992
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 16

+0.541

1'16.639

 0.075 205.790
6 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 15

+0.554

1'16.652

 0.013 205.755
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 16

+0.563

1'16.661

 0.009 205.731
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 15

+0.598

1'16.696

 0.035 205.637
9 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 16

+0.646

1'16.744

 0.048 205.509
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 14

+0.688

1'16.786

 0.042 205.396
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.705

1'16.803

 0.017 205.351
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 20

+0.706

1'16.804

 0.001 205.348
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 25

+0.856

1'16.954

 0.150 204.948
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21

+0.903

1'17.001

 0.047 204.823
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.987

1'17.085

 0.084 204.600
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 15

+1.070

1'17.168

 0.083 204.380
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 15

+1.193

1'17.291

 0.123 204.054
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+1.401

1'17.499

 0.208 203.507
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 17

+1.409

1'17.507

 0.008 203.486
20 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 16

+1.477

1'17.575

 0.068 203.307
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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