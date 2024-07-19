2024 Macaristan GP 2. antrenman seansı: Norris lider, Leclerc kaza yaptı!

Macaristan'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava yine çok sıcaktı ve sürücüler temel olarak seansı yarışa hazırlanmak için kullandılar.

Seansın en büyük olayı Ferrari pilotu Charles Leclerc'in spin atarak aracını bariyerlere çarpması ve seansa erken veda etmesiydi.

Kazada aracın sol tarafı hasar gördüğü için Leclerc yola devam edemedi fakat kendisinin sağlık durumu iyiydi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aynı yerde Sauber pilotu Zhou Guanyu da spin attı fakat aracını toplayarak bir yere çarpmadan seansa devam etti.

Seans içerisinde pist dışına taşan başka isimler de vardı fakat ekstra bir olay yaşanmadı.

Tüm bunların yaşandığı seansta en hızlı tur McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris'ten geldi. Norris, yumuşak lastiklerle 1:17.788 yaparak seansı zirvede tamamladı ve McLaren'n güçlü olacağının sinyallerini verdi.

Güncellenmiş Red Bull ile genel olarak çok mutlu görünmeyen Max Verstappen, seansı 0.243 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, ilk seansta zirvede yer alırken, ikinci seansta 0.397 saniye geride üçüncü oldu.

Motor kapağı güncellemesini almayan Sergio Perez 0.467 saniye geride dördüncü olarak hafta sonuna umut verici bir başlangıç yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'ten George Russell'ın beşinci olduğu seansta, son yarış Britanya GP'nin galibi Lewis Hamilton 0.575 saniye geride yedinci oldu. Bu iki ismi Haas'tan Kevin Magnussen ayırdı.

İlk onu tamamlayan isimler Macaristan'ı oldukça seven Daniel Ricciardo, bu hafta sonu hızlı görünen Williams'tan Alex Albon ve güncellenmiş AMR24'le 0.7 saniye geride kalan Fernando Alonso tamamladı.

Sauber'in nispeten iyi göründüğü seansta Valtteri Bottas 11. olurken, Logan Sargeant 12. ve en hızlı turunda hata yapan Oscar Piastri 13. oldu.

14. olan Esteban Ocon'u Nico Hulkenberg Pierre Gasly ve Lance Stroll takip etti.

Leclerc kaza nedeniyle derecesini geliştiremedi ve ancak 18. olabildi. Son iki sırada en hızlı tur temposuna odaklanmayan Yuki Tsunoda Zhou Guanyu yer aldı.

3. antrenman seansı yarın TSi 12:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: