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Antrenman raporu
Formula 1 Macaristan GP

2024 Macaristan GP 2. antrenman seansı: Norris lider, Leclerc kaza yaptı!

2024 Macaristan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Macaristan'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava yine çok sıcaktı ve sürücüler temel olarak seansı yarışa hazırlanmak için kullandılar.

Seansın en büyük olayı Ferrari pilotu Charles Leclerc'in spin atarak aracını bariyerlere çarpması ve seansa erken veda etmesiydi.

Kazada aracın sol tarafı hasar gördüğü için Leclerc yola devam edemedi fakat kendisinin sağlık durumu iyiydi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aynı yerde Sauber pilotu Zhou Guanyu da spin attı fakat aracını toplayarak bir yere çarpmadan seansa devam etti.

Seans içerisinde pist dışına taşan başka isimler de vardı fakat  ekstra bir olay yaşanmadı.

Tüm bunların yaşandığı seansta en hızlı tur McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris'ten geldi. Norris, yumuşak lastiklerle 1:17.788 yaparak seansı zirvede tamamladı ve McLaren'n güçlü olacağının sinyallerini verdi.

Güncellenmiş Red Bull ile genel olarak çok mutlu görünmeyen Max Verstappen, seansı 0.243 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, ilk seansta zirvede yer alırken, ikinci seansta 0.397 saniye geride üçüncü oldu.

Motor kapağı güncellemesini almayan Sergio Perez 0.467 saniye geride dördüncü olarak hafta sonuna umut verici bir başlangıç yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'ten George Russell'ın beşinci olduğu seansta, son yarış Britanya GP'nin galibi Lewis Hamilton 0.575 saniye geride yedinci oldu. Bu iki ismi Haas'tan Kevin Magnussen ayırdı.

İlk onu tamamlayan isimler Macaristan'ı oldukça seven Daniel Ricciardo, bu hafta sonu hızlı görünen Williams'tan Alex Albon ve güncellenmiş AMR24'le 0.7 saniye geride kalan Fernando Alonso tamamladı.

Sauber'in nispeten iyi göründüğü seansta Valtteri Bottas 11. olurken, Logan Sargeant 12. ve en hızlı turunda hata yapan Oscar Piastri 13. oldu.

14. olan Esteban Ocon'u Nico Hulkenberg Pierre Gasly ve Lance Stroll takip etti.

Leclerc kaza nedeniyle derecesini geliştiremedi ve ancak 18. olabildi. Son iki sırada en hızlı tur temposuna odaklanmayan Yuki Tsunoda Zhou Guanyu yer aldı.

3. antrenman seansı yarın TSi 12:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24

1'17.788

   202.751
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 20

+0.243

1'18.031

 0.243 202.119
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23

+0.397

1'18.185

 0.154 201.721
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.467

1'18.255

 0.070 201.541
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.506

1'18.294

 0.039 201.440
6 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 24

+0.527

1'18.315

 0.021 201.386
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 20

+0.575

1'18.363

 0.048 201.263
8 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 20

+0.583

1'18.371

 0.008 201.242
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+0.726

1'18.514

 0.143 200.876
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 23

+0.731

1'18.519

 0.005 200.863
11 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 25

+0.798

1'18.586

 0.067 200.692
12 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 21

+0.823

1'18.611

 0.025 200.628
13 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.830

1'18.618

 0.007 200.610
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 25

+0.966

1'18.754

 0.136 200.264
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 25

+1.003

1'18.791

 0.037 200.170
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 24

+1.100

1'18.888

 0.097 199.923
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25

+1.391

1'19.179

 0.291 199.189
18 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+1.498

1'19.286

 0.107 198.920
19 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 13

+1.818

1'19.606

 0.320 198.120
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 25

+2.279

1'20.067

 0.461 196.980
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George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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