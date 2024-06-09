Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
İstatistikler
Formula 1 Kanada GP

2024 Kanada GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com olarak 2024 Kanada GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ezel Tan
Detail on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull

Max Verstappen

11-0

(9-0 sprint sıralama olmadan)

 Sergio Pérez
1 Bahrain  Bahreyn

5

(+0"358 Q3)
1 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

3

(+0"335 Q3)
1 Australia  Avustralya

3

(+0"359 Q3)
1 Japan Japonya

2

(+0"066 Q3)
4 China  Çin (sprint)

6

(+0"347 SQ3)
1 China  Çin

2

(+0"322 Q3)
1 United States  Miami (sprint)

3

(+0"235 SQ3)
1 United States  Miami

4

(+0"219 Q3)
1 Italy  Emilia Romagna

11

(+0"530 Q1)
6 Monaco  Monako

16

(+0"349 Q1)
2 Canada  Kanada

16

(+0"966 Q1)

Mercedes

Lewis Hamilton

2-9

(1-8 sprint sıralama olmadan)

 George Russell

9

(+0"225 Q3)

 Bahrain Bahreyn 3

8

(+0"144 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 7

11

(+0"059 Q2)

 Australia Avustralya 7

7

 Japan Japonya

9

(+0"242 Q3)

2

 China Çin (sprint)

11

(+0"058 SQ2)

18

(+0"489 Q1)

 China Çin

8

12

(+0"028 SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

8

(+0"040 Q3)

 United States Miami

7

8

(+0"270 Q3)

 Italy Emilia Romagna

6

7

(+0"078 Q3)

 Monaco Monako

5

7

(+0"280 Q3)

 Canada Kanada

1

Ferrari

Charles Leclerc

7-3

(6-2 sprint sıralama olmadan)

 Carlos Sainz
2 Bahrain Bahreyn

4

(+0"100 Q3)

5

(+0"250 Q3)

 Australia Avustralya

2

8

(+0"104s Q3)

 Japan Japonya

4

7

(+0"352 SQ3)

 China Çin (sprint)

5

6

 China Çin

7

(+0"008 Q3)

2

 United States Miami (sprint)

5

(+0"354 SQ3)

2

 United States Miami

3

(+0"073 Q3)

4

 Italy Emilia Romagna

5

(+0"263 Q3)

1

 Monaco Monako

3

(+0"248 Q3)

11

 Canada Kanada

12

(+0"069 Q2)
Charles Leclerc 1-0 oliver bearman
2 Saudi Arabia Suudi Arabistan

11

(+0"530 Q2)

McLaren

Lando Norris

7-4

(6-3 sprint sıralama olmadan)

 Oscar Piastri
7 Bahrain Bahreyn

8

(+0"069 Q3)

6

(+0"043 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

4

 Australia Avustralya

6

(+0"257 Q3)

3

 Japan Japonya

6

(+0"271 Q3)

1

 China Çin (sprint)

8

(+3"050 SQ3, vites kutusu)

4

 China Çin

5

(+0"108 Q3)

9

(+0"311 SQ3)

 United States Miami (sprint)

6

5

 United States Miami

6

(+0"081 Q3)

3

(+0"017 Q3)

 Italy Emilia Romagna

2

4

(+0"118 Q3)

 Monaco Monako

2

3

 Canada Kanada

4

(+0"082 Q3)

Aston Martin

Fernando Alonso

6-5

(5-4 sprint sıralama olmadan)

 Lance Stroll
6 Bahrain Bahreyn

12

(+0"399 Q2)
4 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

(+0"726 Q3)

10

(+0"480 Q3)

 Australia Avustralya

9

5

 Japan Japonya

16

(+0"770 Q1)

3

 China Çin (sprint)

15

(+0"558 SQ2)

3

 China Çin

11

(+0"186 Q2)

8

(+0"044 SQ3)

 United States Miami (sprint)

7

15

(+0"205 Q2)

 United States Miami

11

19

(+0"459 Q1)

 Italy Emilia Romagna

13

14

(+0"291 Q1)

 Monaco Monako

13

6

 Canada Kanada

9

(+0"473 Q3)

Alpine

Pierre Gasly

4-7

(3-6 sprint sıralama olmadan)

 Esteban Ocon

20

(+0"155 Q1)

 Bahrain Bahreyn 19

18

(+0"004 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 17

17

(+0"365 Q1)

 Australia Avustralya 15

17

(+0"308 Q1)

 Japan Japonya 15

16

 China Çin (sprint)

17

(+0"088 SQ1)

15

(+0"240 Q2)

 China Çin 13

16

(+0"312 SQ1)

 United States Miami (sprint) 13

12

 United States Miami

13

(+0"047 Q2)

15

(+0"475 Q2)

 Italy Emilia Romagna

12

10

 Monaco Monako

11

(+0"389 Q2)

15

 Canada Kanada

18

(+0"146 Q1)

Williams

Alexander Albon

9-1

(8-0 sprint sıralama olmadan)

 Logan Sargeant
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0"373 Q1)
12 Saudi Arabia Suudi Arabistan

19

(+0"419 Q1)
12 Australia Avustralya

Katılmadı
14 Japan Japonya

19

(+0"176 Q1)
18 China Çin (sprint)

20

(+0"111 SQ1)
14 China Çin

20

(+0"974 Q1)

20

(+0"307 SQ1)

 United States Miami (sprint)

19
14 United States Miami

17

(+0"144 Q1)
14 Italy Emilia Romagna

20

Tur zamanı yok
9 Monaco Monako

15

(+0"397 Q1)
10 Canada Kanada

13

(+0"251 Q2)

VCARB

Yuki Tsunoda

7-4

(7-2 sprint sıralama olmadan)

 Daniel Ricciardo
11 Bahrain Bahreyn

14

(+0"149 Q2)
9 Saudi Arabia Suudi Arabistan

14

(+0"461 Q2)
8 Australia Avustralya

18

(+1"297 Q1)
10 Japan Japonya

11

(+0"055 Q2)

19

(+0"571 SQ1)

 China Çin (sprint)

14

19

(+0"303 Q1)

 China Çin

12

15

Tur zamanı yok

 United States Miami (sprint)

4

10

 United States Miami

18

(+0"293 Q1)

7

 Italy Emilia Romagna

9

(+0"209 Q3)

8

 Monaco Monako

12

(+0"376 Q2)

8

(+0"236 Q3)

 Canada Kanada

5

Stake

Valtteri Bottas

10-1

(9-0 sprint sıralama olmadan)

 Zhou Guanyu
16 Bahrain Bahreyn

17

(+0"001 Q1)
16 Saudi Arabia Suudi Arabistan

Tur zamanı yok
13 Australia Avustralya

20

(+0"848 Q1)
13 Japan Japonya

20

(+0"541 Q1)
9 China Çin (sprint)

10

(+2"493 SQ3)
10 China Çin

16

(+0"336 Q1)

18

(+0"093 SQ1)

 United States Miami (sprint)

17
16 United States Miami

20

(+0"361 Q1)
16 Italy Emilia Romagna

17

(+0"208 Q1)
17 Monaco Monako

18

(+0"516 Q1)
17 Canada Kanada

20

(+0"926 Q1)

Haas

Nico Hülkenberg

6-4

(5-3 sprint sıralama olmadan)

 Kevin magnussen
10 Bahrain Bahreyn

15

(+0"678 Q2)

15

(Q2 zamanı yok, teknik sorun)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

13

16

(+0"267 Q1)

 Australia Avustralya

14

12

 Japan Japonya

18

(+0"310 Q1)

13

(+0"005 SQ2)

 China Çin (sprint)

12

9

 China Çin

17

(+0"448 Q1)

10

 United States Miami (sprint)

14

(+0"284 SQ2)

9

 United States Miami

19

(+0"236 Q1)

10

 Italy Emilia Romagna

18

(+1"013 Q1)

Diskalifiye

 Monaco Monako

Diskalifiye

19

(+0"761 Q1)

 Canada Kanada

14

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Kanada GP öncesi: Yarış gridi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Formula 1
Kanada GP
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Son Haberler

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

F1 Formula 1
Kanada GP
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye