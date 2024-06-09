2024 Kanada GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Motorsport.com olarak 2024 Kanada GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Red Bull
|Max Verstappen
|
11-0
(9-0 sprint sıralama olmadan)
|Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|
5
(+0"358 Q3)
|1
|Suudi Arabistan
|
3
(+0"335 Q3)
|1
|Avustralya
|
3
(+0"359 Q3)
|1
|Japonya
|
2
(+0"066 Q3)
|4
|Çin (sprint)
|
6
(+0"347 SQ3)
|1
|Çin
|
2
(+0"322 Q3)
|1
|Miami (sprint)
|
3
(+0"235 SQ3)
|1
|Miami
|
4
(+0"219 Q3)
|1
|Emilia Romagna
|
11
(+0"530 Q1)
|6
|Monako
|
16
(+0"349 Q1)
|2
|Kanada
|
16
(+0"966 Q1)
Mercedes
|Lewis Hamilton
|
2-9
(1-8 sprint sıralama olmadan)
|George Russell
|
9
(+0"225 Q3)
|Bahreyn
|3
|
8
(+0"144 Q3)
|Suudi Arabistan
|7
|
11
(+0"059 Q2)
|Avustralya
|7
|
7
|Japonya
|
9
(+0"242 Q3)
|
2
|Çin (sprint)
|
11
(+0"058 SQ2)
|
18
(+0"489 Q1)
|Çin
|
8
|
12
(+0"028 SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
8
(+0"040 Q3)
|Miami
|
7
|
8
(+0"270 Q3)
|Emilia Romagna
|
6
|
7
(+0"078 Q3)
|Monako
|
5
|
7
(+0"280 Q3)
|Kanada
|
1
Ferrari
|Charles Leclerc
|
7-3
(6-2 sprint sıralama olmadan)
|Carlos Sainz
|2
|Bahreyn
|
4
(+0"100 Q3)
|
5
(+0"250 Q3)
|Avustralya
|
2
|
8
(+0"104s Q3)
|Japonya
|
4
|
7
(+0"352 SQ3)
|Çin (sprint)
|
5
|
6
|Çin
|
7
(+0"008 Q3)
|
2
|Miami (sprint)
|
5
(+0"354 SQ3)
|
2
|Miami
|
3
(+0"073 Q3)
|
4
|Emilia Romagna
|
5
(+0"263 Q3)
|
1
|Monako
|
3
(+0"248 Q3)
|
11
|Kanada
|
12
(+0"069 Q2)
|Charles Leclerc
|1-0
|oliver bearman
|2
|Suudi Arabistan
|
11
(+0"530 Q2)
McLaren
|Lando Norris
|
7-4
(6-3 sprint sıralama olmadan)
|Oscar Piastri
|7
|Bahreyn
|
8
(+0"069 Q3)
|
6
(+0"043 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
4
|Avustralya
|
6
(+0"257 Q3)
|
3
|Japonya
|
6
(+0"271 Q3)
|
1
|Çin (sprint)
|
8
(+3"050 SQ3, vites kutusu)
|
4
|Çin
|
5
(+0"108 Q3)
|
9
(+0"311 SQ3)
|Miami (sprint)
|
6
|
5
|Miami
|
6
(+0"081 Q3)
|
3
(+0"017 Q3)
|Emilia Romagna
|
2
|
4
(+0"118 Q3)
|Monako
|
2
|
3
|Kanada
|
4
(+0"082 Q3)
Aston Martin
|Fernando Alonso
|
6-5
(5-4 sprint sıralama olmadan)
|Lance Stroll
|6
|Bahreyn
|
12
(+0"399 Q2)
|4
|Suudi Arabistan
|
10
(+0"726 Q3)
|
10
(+0"480 Q3)
|Avustralya
|
9
|
5
|Japonya
|
16
(+0"770 Q1)
|
3
|Çin (sprint)
|
15
(+0"558 SQ2)
|
3
|Çin
|
11
(+0"186 Q2)
|
8
(+0"044 SQ3)
|Miami (sprint)
|
7
|
15
(+0"205 Q2)
|Miami
|
11
|
19
(+0"459 Q1)
|Emilia Romagna
|
13
|
14
(+0"291 Q1)
|Monako
|
13
|
6
|Kanada
|
9
(+0"473 Q3)
Alpine
|Pierre Gasly
|
4-7
(3-6 sprint sıralama olmadan)
|Esteban Ocon
|
20
(+0"155 Q1)
|Bahreyn
|19
|
18
(+0"004 Q1)
|Suudi Arabistan
|17
|
17
(+0"365 Q1)
|Avustralya
|15
|
17
(+0"308 Q1)
|Japonya
|15
|
16
|Çin (sprint)
|
17
(+0"088 SQ1)
|
15
(+0"240 Q2)
|Çin
|13
|
16
(+0"312 SQ1)
|Miami (sprint)
|13
|
12
|Miami
|
13
(+0"047 Q2)
|
15
(+0"475 Q2)
|Emilia Romagna
|
12
|
10
|Monako
|
11
(+0"389 Q2)
|
15
|Kanada
|
18
(+0"146 Q1)
Williams
|Alexander Albon
|
9-1
(8-0 sprint sıralama olmadan)
|Logan Sargeant
|13
|Bahreyn
|
18
(+0"373 Q1)
|12
|Suudi Arabistan
|
19
(+0"419 Q1)
|12
|Avustralya
|
Katılmadı
|14
|Japonya
|
19
(+0"176 Q1)
|18
|Çin (sprint)
|
20
(+0"111 SQ1)
|14
|Çin
|
20
(+0"974 Q1)
|
20
(+0"307 SQ1)
|Miami (sprint)
|
19
|14
|Miami
|
17
(+0"144 Q1)
|14
|Emilia Romagna
|
20
Tur zamanı yok
|9
|Monako
|
15
(+0"397 Q1)
|10
|Kanada
|
13
(+0"251 Q2)
VCARB
|Yuki Tsunoda
|
7-4
(7-2 sprint sıralama olmadan)
|Daniel Ricciardo
|11
|Bahreyn
|
14
(+0"149 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
14
(+0"461 Q2)
|8
|Avustralya
|
18
(+1"297 Q1)
|10
|Japonya
|
11
(+0"055 Q2)
|
19
(+0"571 SQ1)
|Çin (sprint)
|
14
|
19
(+0"303 Q1)
|Çin
|
12
|
15
Tur zamanı yok
|Miami (sprint)
|
4
|
10
|Miami
|
18
(+0"293 Q1)
|
7
|Emilia Romagna
|
9
(+0"209 Q3)
|
8
|Monako
|
12
(+0"376 Q2)
|
8
(+0"236 Q3)
|Kanada
|
5
Stake
|Valtteri Bottas
|
10-1
(9-0 sprint sıralama olmadan)
|Zhou Guanyu
|16
|Bahreyn
|
17
(+0"001 Q1)
|16
|Suudi Arabistan
|
Tur zamanı yok
|13
|Avustralya
|
20
(+0"848 Q1)
|13
|Japonya
|
20
(+0"541 Q1)
|9
|Çin (sprint)
|
10
(+2"493 SQ3)
|10
|Çin
|
16
(+0"336 Q1)
|
18
(+0"093 SQ1)
|Miami (sprint)
|
17
|16
|Miami
|
20
(+0"361 Q1)
|16
|Emilia Romagna
|
17
(+0"208 Q1)
|17
|Monako
|
18
(+0"516 Q1)
|17
|Kanada
|
20
(+0"926 Q1)
Haas
|Nico Hülkenberg
|
6-4
(5-3 sprint sıralama olmadan)
|Kevin magnussen
|10
|Bahreyn
|
15
(+0"678 Q2)
|
15
(Q2 zamanı yok, teknik sorun)
|Suudi Arabistan
|
13
|
16
(+0"267 Q1)
|Avustralya
|
14
|
12
|Japonya
|
18
(+0"310 Q1)
|
13
(+0"005 SQ2)
|Çin (sprint)
|
12
|
9
|Çin
|
17
(+0"448 Q1)
|
10
|Miami (sprint)
|
14
(+0"284 SQ2)
|
9
|Miami
|
19
(+0"236 Q1)
|
10
|Emilia Romagna
|
18
(+1"013 Q1)
|
Diskalifiye
|Monako
|
Diskalifiye
|
19
(+0"761 Q1)
|Kanada
|
14
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