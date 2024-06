2024 Kanada GP: Heyecan dolu yarışı Verstappen kazandı, Ferrari hafta sonunu puansız kapattı!

Kanada Grand Prix'si öncesinde pisti vuran yağmur nedeniyle piste çıkış turları zaten ıslak zeminde geçmişti ve yarışın başlangıcında yağmur etkisini arttırmaya başladı.

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg yarışa mavi logolu yağmur lastiğiyle başlarken, diğer sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğini tercih ettiler.

Sauber pilotları ise yarış öncesinde araçta bazı değişiklikler yaptıkları için yarışa pit yolundan başlamak durumunda kaldılar.

Yarış yağmura rağmen güvenlik aracı arkasında ya da hareketli şekilde değil, gridden durarak başladı.

Yarışa iyi başlayan George Russell, ilk virajı lider dönmeyi başarırken ilk dört isimde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Fernando Alonso, Daniel Ricciardo'yu geçerek beşinci sıraya çıkarken, Lewis Hamilton da altıncı sıraya çıktı.

George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images