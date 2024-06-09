2024 Kanada GP: Heyecan dolu yarışı Verstappen kazandı, Ferrari hafta sonunu puansız kapattı!

Kanada Grand Prix'si öncesinde pisti vuran yağmur nedeniyle piste çıkış turları zaten ıslak zeminde geçmişti ve yarışın başlangıcında yağmur etkisini arttırmaya başladı.

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg yarışa mavi logolu yağmur lastiğiyle başlarken, diğer sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğini tercih ettiler.

Sauber pilotları ise yarış öncesinde araçta bazı değişiklikler yaptıkları için yarışa pit yolundan başlamak durumunda kaldılar.

Yarış yağmura rağmen güvenlik aracı arkasında ya da hareketli şekilde değil, gridden durarak başladı.

Yarışa iyi başlayan George Russell, ilk virajı lider dönmeyi başarırken ilk dört isimde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Fernando Alonso, Daniel Ricciardo'yu geçerek beşinci sıraya çıkarken, Lewis Hamilton da altıncı sıraya çıktı.

George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk turlarda yağmur lastiklerini kullanan Haas pilotları avantajlıydı ve Kevin Magnussen peş peşe ataklar yaparak beşinci sıraya kadar çıktı.

Dördüncü tura girerken Magnussen, Oscar Piastri'yi de geçerek dördüncü sıraya kadar çıktı. Hulkenberg ise sekizinci sırayı aldı.

İlk altı turun ardından yağmurun hafiflemesiyle geçiş lastikleri avantajlı hale gelmeye başladı ve sekizinci turda Magnussen pite geldi.

Böylelikle yeni sıralama Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Alonso ve Hamilton şeklinde oldu.

Verstappen ilk turlarda Russell ile aynı tempoyu tutturamasa da 10. tur itibariyle farkı 1 saniyeye indirdi ve atak yapacak mesafeye geldi.

Verstappen, uzun süre zorlamasına rağmen Russell'ı geçmeyi başaramadı ve bu mücadeleden faydalanan Lando Norris ise arayı kapatarak Verstappen'in ardına geldi.

Bu noktada pist iyice kurumaya başlamıştı ve yarış kontrol 19. tur itibariyle DRS kullanımını serbest hale getirdi.

Birkaç turluk kovalamacanın ardından Norris, Verstappen'i son şikan öncesinde geçerek ikinciliği eline geçirmeyi başardı.

Norris, ikinciliği almasının ardından Russell ile arayı kapattı ve tıpkı Verstappen'e yaptığı gibi son viraj öncesinde İngiliz pilotun yanına gelerek liderliği eline geçirmeyi başardı.

Russell, Norris'in yanında kalmaya çalışırken pist dışına uçunca, Verstappen'in de gerisine düştü.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Böylelikle yeni sıralama Norris, Verstappen, Russell, Piastri, Alonso ve Hamilton oldu.

Yarışın 25. turunda Williams pilotu Logan Sargeant spin atarak yolun üzerinde kaldı ve güvenlik aracına sebep oldu. Bu da kartların yeniden dağıtılması anlamına geliyordu.

Verstappen, Russell ve Piastri, durumundan faydalanarak hemen pite daldılar ve yeni set geçiş lastiklerine geçtiler fakat Norris bu üçlüyle aynı tur pite giremediği için önemli miktarda zaman kaybetti.

Hamilton iyi pit stopun ardından Alonso'yu pit yolunda geçmeyi başardı ve beşinci sırayı aldı.

Sonuç olarak güvenlik aracı periyodunun adından yeni sıralama Verstappen, Russell, Norris, Piastri ve Hamilton şeklinde oldu.

Arka tarafta Ferrari pilotu Charles Leclerc güç ünitesinde yaşadığı sorun nedeniyle önemli miktarda vakit kaybettiği yarışta, kuru zemin lastiklerine geçen ilk isim oldu ve en geriye düştü.

Verstappen, yarışın yeniden başlamasının ardından farkı 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başarırken, Russell da Norris ile aynı farkı açtı.

Leclerc ise kuru zemin lastik kumarının tutmamasının ardından pite gelerek yeniden geçiş lastiklerine geçti.

Yarış yeniden başladığında DRS kapalı olduğu için sürücüler birbirlerini geçmekte zorlandılar.

Bu süreçte Verstappen farkı 3 saniyenin üzerine çıkarırken, 40. tur itibariyle yarış kontrol tekrar DRS'yi aktif etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kaybedecek fazla bir şeyi olmayan Pierre Gasly, 41. turda pite gelerek sert hamurlara geçti ve önemli bir zar attı.

Aynı dakikalarda Russell, Norris, Piastri ve Hamilton'dan oluşan dörtlü grupta herkes birbirinin DRS mesafesindeydi.

Ön grupta Hamilton, Gasly'nin iyi turlar çıkarması sonrası kuru zemin lastiğine geçen ilk isim oldu. Sonrasında Piastri, Alonso, Tsunoda ve Stroll'ün de aralarında bulunduğu pek çok isim pite gelmeyi seçti.

Bu isimlerin pite girmesinin ardından Red Bull da karşı hamle olarak Verstappen'i pite aldı; Russell da Hollandalı pilotla beraber pite girerken girerken, Norris pistte kalmayı seçti.

Pit stopların ardından Verstappen ve Russell yarışa Piastri ve Hamilton'ın önünde döndü. Norris ise pist üstünde kalmaya devam etti.

Norris pist üstünde kaldığı süre zarfında çok iyi turlar çıkardı ve yarışa da Verstappen'in önünde dönmeyi başardı fakat pit çıkışı çok ıslaktı ve Norris başlangıçta biraz patinaja kalınca Verstappen'in gerisine düştü.

Yine de İngiliz pilot, pist üstünde fazladan geçirdiği birkaç tur sayesinde Russell'ı geride bıraktı.

Sonuç olarak pit stopların ardından yeni sıralama Verstappen, Norris, Russell, Piastri ve Hamilton oldu.

Fakat Russell, Norris'in arayı açmasına izin vermeyerek İngiliz pilotu baskı altına almaya başladı ve rakibini geçerek ikinciliğin yeni sahibi oldu.

Pole man George Russell, Mercedes F1 W15, heads to the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu anlarda kilit noktalardan birisi Verstappen, Norris ve Piastri'nin orta, Russell'ın ise sert hamurda olmasıydı.

Russell, Verstappen ile arayı kapatmaya çalışırken lastiklerini kilitledi ve pist dışına çıktı. Bu da Norris'in ikinciliği geri alması anlamına geliyordu.

Yarışın 54. turuna girilirken Carlos Sainz ve Williams pilotu Alex Albon arasında temas yaşandı ve bu temas sonrası Albon bariyerlere çarptı.

Tekrarlarda Sainz'ın kendi başına spin attığı ve ardından Albon'a çarparak Taylandlı sürücünün hasar görmesine yol açtığı görüldü

Bundan bir tur önce de Sergio Perez de spin atarak aracına hasar vermişti ve o da yarışa veda etti. Böylelikle iki tur içerisinde üç sürücü yarış dışı kalmış oldu.

Yaşananlar sonrası piste güvenlik aracı girdi ve pistteki araçları kaldırmaya yönelik çalışmalar başladı.

Bu süreçte hem Russell hem de Hamilton pite gelerek yeni set hamurlara geçtiler. Russell yeni set orta, Hamilton ise sert lastik taktı.

Pistin temizlenmesinin ardından bitime 12 tur kala yarış tekrar başladı ve gözler ön taraftaki mücadeledeydi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, on a Reconnaissance Lap Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Verstappen yarışı yeniden başlamasının ardından farkı hemen 1 saniyenin üzerine çıkardı ve arayı açmaya başladı. Norris, Piastri, Russell ve Hamilton'ın tamamı DRS mesafesindeydi.

Russell, turlar ilerledikçe Piastri'yi baskı altına almaya başladı ve 63. turda ilk atak denemesini yaptı fakat McLaren pilotu yerini korudu.

Bir tur sonra Russell, Piastri'ye karşı tekrar hamle yaptı fakat ikili temas yaşadı. Bu temasın ardından Russell pist dışına uçarken, Piastri yola devam etti. Hamilton, bu ikili arasındaki momentum kaybından faydalanarak takım arkadaşını geride bıraktı ve dördüncülüğü aldı.

Hamilton, dördüncülüğü gele geçirmesinin ardından Piastri'ye baskı kurarak Avustralyalı pilotu geride bırakmayı başardı.

Böylelikle yeni sıralama Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri ve Russell oldu. Hamilton, Piastri'yi geçmesinin ardından Norris'le arayı kapatmaya çalıştı. Russell'ın hedefinde ise bir kez daha Piastri vardı.

Russell, iyi bir hamle yaparak Piastri'yi geride bıraktı ve böylelikle dördüncülüğe yükseldi.

İngiliz pilot, dördüncülüğü almasının ardından Hamilton'ın peşine takıldı ve daha sert lastiklere sahip olan takım arkadaşını bitime iki tur kala geçti.

Ön tarafta Verstappen, yarışı kalan kısmında hatasız bir sürüş çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki altıncı galibiyetini elde etti.

Verstappen bu sonuçla kariyerinin 60. zaferini alırken, şampiyona için çok değerli puanlar kazanmış oldu.

Norris, dördüncü sıradan başladığı yarışta, güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle liderliği kaybetse de, iyi bir sürüşle damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Üçüncülük, yarışa pole pozisyonundan başlayan ve bir noktada beşinciliğe kadar gerileyen Russell'ın olurken, Hamilton güçlü bir yarış çıkarmasının ardından dördüncü oldu.

Mercedes böylelikle bu yıl ilk kez podyuma çıkarken, Hamilton yarışın en hızlı turunu atmasının ardından 1 puanı cebine koydu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri, son bölümde tempo kaybı yaşamasının ardından beşinci olurken, yarışın ilk bölümünde Hamilton'a karşı iyi savunma yapan Fernando Alonso altıncı oldu.

Lance Stroll'ün yedinci olduğu yarışta, hatalı start nedeniyle ceza alan Daniel Ricciardo sekizinci, iyi bir yarış çıkaran Pierre Gasly dokuzuncu ve Esteban Ocon 10. oldu.

Haas pilotları, oynadıkları yağmur lastiği kumarına rağmen yarışı 11. ve 12. sıralarda tamamladılar.

Finiş gören son isimler Valtteri Bottas, bitime iki tur kala spin atan ve geriye düşen Yuki Tsunoda ve Zhou Guanyu oldu.

Sainz, Albon ile yaşadığı temas sonrası yarış dışı kalırken, Charles Leclerc de güç ünitesindeki sorun nedeniyle yarışı erken bırakmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla Verstappen puanını 194 yaparken, Leclerc 138 puanda kaldı. Norris artık 131 puanla üçüncü, Sainz 108 puanla dördüncü ve Perez 107 puanla beşinci sırada.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 301 puana çıkarken, Ferrari 252, McLaren ise 212 puana sahip.

Formula 1'de sezonun bir sonraki durağı 23 Haziran'da İspanya olacak.

Yarış sonucu: