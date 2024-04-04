2024 Japonya GP Yarış Programı

Avustralya GP hafta sonu Türkiye saatiyle çok erken saatlerde gerçekleştirilmişti. Takvimin sıradaki iki yarışı olan Japonya ve Çin GP'leri, Uzak Doğu yarışı olduğu için benzer şekilde seanslar Avustralya kadar erken olmasa da, yine de erken saatlerde başlayacak.

Japonya GP hafta sonu, 5 Nisan Cuma sabahı 05:30'daki 1. antrenman seansı ile başlayacak. 2. antrenman seansı aynı gün 9'da başlayacak. 6 Nisan Cumartesi günü 05:30'da Japonya GP 3. antrenman seansı, 9:00'da ise sıralama seansı başlayacak. Japonya GP hafta sonunda yarış ise 7 Nisan Pazar sabahı Türkiye saati ile 08:00'da başlayacak.

2024 Japonya GP ve bundan sonraki tüm yarışlar beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.

Bu hafta sonu Japonya'da Formula 2, Formula 3 ya da F1 Academy yarışları olmayacak.