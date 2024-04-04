2024 Japonya GP Yarış Programı
2024 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Japonya GP, bu hafta sonu Suzuka'da gerçekleştirilecek. Japonya GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda diye merak edenler için 2024 Japonya GP yarış programını sizler için hazırladık.
Zak Mauger / Motorsport Images
Avustralya GP hafta sonu Türkiye saatiyle çok erken saatlerde gerçekleştirilmişti. Takvimin sıradaki iki yarışı olan Japonya ve Çin GP'leri, Uzak Doğu yarışı olduğu için benzer şekilde seanslar Avustralya kadar erken olmasa da, yine de erken saatlerde başlayacak.
Japonya GP hafta sonu, 5 Nisan Cuma sabahı 05:30'daki 1. antrenman seansı ile başlayacak. 2. antrenman seansı aynı gün 9'da başlayacak. 6 Nisan Cumartesi günü 05:30'da Japonya GP 3. antrenman seansı, 9:00'da ise sıralama seansı başlayacak. Japonya GP hafta sonunda yarış ise 7 Nisan Pazar sabahı Türkiye saati ile 08:00'da başlayacak.
2024 Japonya GP ve bundan sonraki tüm yarışlar beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.
Bu hafta sonu Japonya'da Formula 2, Formula 3 ya da F1 Academy yarışları olmayacak.
|
07 NİS
08:00
|
05 NİS
05:30
|
05 NİS
09:00
|
06 NİS
05:30
|
06 NİS
09:00
|
07 NİS
08:00
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar