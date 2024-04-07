2024 Japonya GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz yine podyumda!

Bir önceki yarış Avustralya'da kabusu yaşayan Red Bull, güçlü olmasının beklendiği Suzuka'da oldukça güçlü bir yarışı tamamladı.

Max Verstappen, iki kez gridden startın olduğu Japonya'da her iki startta yerini korumasının ardından tüm yarışı kontrol altında götürdü ve pit stoplar haricinde yerini koruyarak Japonya GP'de zafere ulaştı.

Verstappen böylece kariyerinin 57. zaferini kazanırken, Avustralya'nın hemen ardından podyumun zirvesine dönmüş oldu.

Perez'in yarışı başladığı gibi ikinci sırada tamamlamasıyla Red Bull bu sezon 4 yarışta 3. kez duble yapmış oldu. Bu, Red Bull'un 31. duble sonucuydu.

Podyumun son basamağı için yarış boyunca farklı isimler ön plana çıktı. Yarışın başında 3. sırada olan isim McLaren'dan Lando Norris olurken, ilk pitlerden sonra Charles Leclerc bu pozisyonu ele geçirdi. Yarışın sonunda ise geç pit stop yapan Carlos Sainz, pist üstünde yaptığı geçişlerin ardından 3. sıraya yükseldi ve podyumu tamamlayan isim oldu. Sainz böylece bu sezon çıktığı 3 yarışı da podyumda ve takım arkadaşı Leclerc'in önünde tamamlamış oldu.

Yarış raporu

Suzuka'da gerçekleştirilen yarış öncesinde, hafta sonunda yağmurun kendisini göstermesi bekleniyordu. Ancak ne sıralamalarda, ne de yarışta yağmur yoktu. Özellikle yarış, hafta sonunun en sıcak seansı oldu.

Max Verstappen'in pole pozisyonundan, Red Bull'un ise ilk çizgiden başladığı yarışta hava sıcaklığı 22, pist sıcaklığı ise 40 dereceydi.

Kıvrımlı Suzuka'da, çok fazla viraj olması ve kirli hava nedeniyle geçişin zor olması nedeniyle birçok pilot yarışa yumaşak lastiklerle başladı. 5. sıradaki Alonso, 12, sıradaki Hulkenberg, onu takip eden Bottas, Albon, Stroll, Gasly ve 19. sıradan başlayan Sargeant yarışa yumuşak, diğer isimler orta lastiklerle başladılar.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından yarış, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte başladı.

Startla birlikte Verstappen çok iyi bir kalkışla yerini korurken onu takım arkadaşı Perez takip etti. Yumuşak lastikle başlayan Alonso bir sıra kazansa da yarış çok geçmeden kırmızı bayrakla durduruldu çünkü Williams'ta Albon ile RB'den Ricciardo bariyerlere girmişti. Ricciardo aracından hemen inerken, Albon'un inmesi biraz zaman aldı. Tekrar görüntülerinde, Albon'un 3. virajı dönerken Ricciardo'nun dışında kaldığı, Ricciardo'nun onu görmeyerek bir miktar dışarı açıldığı ve o esnada temas olduğu göründü.

RB F1 Team VCARB 01 pilotu Daniel Ricciardo ve Williams FW46 pilotu Alex Albon'un araçları açılış turunda kaza yaptıktan sonra lastik bariyerinde Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Startın ardından Alonso, yumuşak lastikleri değerlendirerek pozisyon kazanamasa da arka taraflarda pozisyon kazanan ve kaybeden isimler vardı. Kırmızı bayrak çıkmadan önce pilotlar ilk sektör çizgisini geçtiği için, yeniden startta kırmızı bayrak öncesindeki sıralama geçerli oldu. Bu, yeniden startta dizilimin; Verstappen, Perez, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell, Hulkenberg, Bottas, Tsunoda, Ocon, Gasly, Stroll, Magnussen, Sargeant, Zhou şeklinde olacağı manasına geliyordu.

Kazaya karışan araçların yerinden kaldırılıp, bariyerlerin tamir edilip pistin temizlenmesinin ardından yarış start prosedürü Türkiye saatiyle 08:32'de yeniden başlatıldı. Pit yolundan güvenlik aracı arkasında piste çıkan araçlar gridde yeniden dizildiler ve bir kez daha gridden start izledik.

İkinci startta lastik stratejilerinde bazı değişiklikler oldu. Alonso, Hulkenberg, Bottas, Tsunoda, Stroll ve Zhou'da yumuşak, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly ve Sargeant'da sert lastikler, diğerlerinde ise orta lastikler vardı. Ricciardo ve Tsunoda'nın yarış dışı kalmasıyla yeniden startta 18 sürücü vardı.

5 kırmızı ışığın ikinci kez sönmesiyle Japonya GP yeniden başladı ve Verstappen, bir kez daha pole pozisyonundan başlayıp ilk viraja lider girdi. Bu sefer sorunsuz bir ilk tur olurken ilk 6 sırada değişiklik olmadı. Leclerc, Hamilton'ı geçerek 7. sıraya Ocon ise 13. sıradan 11. sıraya yükselerek harika bir iş çıkardı. Yeniden startta bir ara sıralamada hata vardı, Tsunoda son sıraya düşmüş gibi görünüyordu ancak o esnada aslında 9. sıradaydı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, sahanın geri kalanı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

4. turda, yeniden startta ilk virajda hata yaparak 10. sıraya gerileyen Russell, Tsunoda'yı geçerek tekrar 9. sıraya yükseldi ve 5. turda DRS'nin açılmasına izin verildi.

2. startla birlikte pist üstünde her üç lastiği kullanan pilot olduğu için stratejik açıdan büyük çeşitlilik vardı, bu da DRS'nin yardımıyla çok sayıda geçiş olacağı manasına geliyordu.

İkinci startta yumuşak lastiklerle başlayan isimlerden bazıları - Bottas, Tsunoda, Hulkenberg, Zhou - ilginç bir şekilde çok erken pite geldiler.

İlk 10 tur tamamlanırken sıralama Verstappen, Perez, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Leclerc, Hamilton, Russell ve Stroll ilk 10'u oluşturuyordu. Pite gelen isimlerden Bottas 15. sıradayken onu Tsunoda, Hulkenberg ve Zhou takip ediyorlardı. Bu bölümde Verstappen 2.8 sn, Perez, 2.8 sn fark açarken, Norris'in arkasındaki Sainz 1 saniye geriden takip ediyordu. Yarışın bu bölümünde Ferrari pilotları önlerindeki McLaren pilotlarını yakın takip ediyordu. 5. sıradaki Alonso ise Sainz'ın 3.5 sn gerisine düşmüştü.

Yarışın 11. turunda Hamilton'a telsizden, orta lastiklere sahip pilotlarda aşınma seviyesinin yüksek olduğu bildirilirken, aynı turda Sargeant, Gasly'i geçerek 13. sıraya yükseldi.

3. sıradaki Norris, 12. turda pite gelerek ön bölümde ilk pit yapan isim oldu. Sert lastikleri takan Norris, yarışa Stroll'ün 5 sn gerisinde 10. sırada döndü. Aynı turda Sauber, Zhou'yu çok erken bir şekilde 2. kez pite aldı ve Zhou son sırada yarışa geri döndü.

McLaren'ın diğer pilotu Piastri, 13. turda pite geldi ve Sargeant'ın arkasında 12. sırada piste döndü. Aynı tur içerisinde Hamilton, kendisini yaklaşık 0.8 sn geriden takip eden Russell'ın geçmesine izin verip vermemesi gerektiğini sordu ve çok geçmeden Hamilton, Russell'ın geçmesine izin verdi. O esnada Hamilton, önündeki Alonso'nun yaklaşık 3 sn gerisine düşmüştü ve muhtemelen Russell'ın daha iyi tempoya sahip olduğunu düşündü.

13. tura kadar 2 defa pite gelen Zhou, o turun sonunda pite gelerek yarışa veda etti.

14. turda, yumuşak lastiklerle başlayan Alonso pite geldi. Alonso, Norris'in gerisinde yarışa geri döndü.

15. turda Sargeant, sorun yaşayan Alpine pilotu Ocon'u geçerek 11. sıraya yükseldi.

Lastik seçimlerindeki farklılıklar nedeniyle stratejiler daha yarışın başından çeşitlendi. 16. turda 2. sıradaki Perez ile 3. sıradaki Sainz pite geldiler. Bu iki isim, erken pit yapan Norris'in gerisinde yarışa döndüler. Norris, pit stoptan önce Norris'in önündeyken, pitten sonra 2.8 sn gerisinde döndü.

17. tura girerken yarış lideri Verstappen pite geldi ve Leclerc ile Russell'ın gerisinde yarışa döndü. O esnada Norris, hemen arkasında Hamilton'a atak yaparak bir sıra daha kazandı. Verstappen bir tur daha pite gelmeseydi muhtemelen pitten sonra Norris'in gerisine düşecekti. Aynı tur içerisinde Perez de pite gelmeyen Hamilton'u 130R'a girişte geçti.

Bu bölümde yeni lastiklere sahip isimler, henüz pite gelmeyen isimlere bol bol atak yapıyordu. 18. tur itibariyle Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen, Sargeant ve Ocon, henüz pite gelmemişti.

19. turda Hamilton, lastiklerinin bitmeye başladığını ve hatta sağ ön lastiğinin tamamen bittiğini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

21. turun başlamasıyla birlikte yeni lastiklere sahip Verstappen, henüz pite gelmeyen Leclerc'i geçerek yeniden liderliği ele geçirdi. Leclerc, orta lastiklerle henüz pite gelmemişti ve stratejik açıdan ilerleyen turlar için önemli avantaj sağladı. Aynı tur içerisinde Sainz, bir süredir takip ettiği Russell'ı sonunda geçerek 5. sıraya yükseldi ancak o arada Perez'le fark 7 saniyeye yaklaştı.

22. turda Alonso, pite gelmeyen Mercedes pilotlarından Hamilton'ı geçerek 7. sıraya yükseldi. O esnada 1.8 sn önünde Russell vardı. Aynı turun sonunda Perez, Norris'i geçerek 3. sıraya yükseldi.

23. turda Mercedes'te Russell ilk ve muhtemelen tek pit stopunu yaptı ve yarışa Piastri'nin arkasında 9. sırada döndü.

23. turda ilginç bir şekilde Tsunoda, Stroll, Magnussen, Bottas ve Sargeant aynı anda pitten çıktılar.

Leclerc, 26. turda Degner 2'de hafif bir şekilde dışarı çıkınca Perez'e geçildi. Norris da Leclerc'in hemen arkasına gelmişti ki McLaren Norris'e pit çağrısında bulundu. Aynı turun sonunda Leclerc ve Norris arka arkaya pite geldiler ve aynı şekilde yarışa döndüler. Bu iki isim pitten çıkarken Mercedes'ten Russell ikisinin arasına girmeyi başardı. McLaren, Russell'a geçilmemek için Norris'i erken pite çağırdı ancak bu hamle boşa çıkmış oldu.

Norris, 28. turda Russell'ı geçerek pozisyonunu geri kazandı ancak Leclerc 1.5 sn fark açmıştı. Yarışın bu bölümünde, ilk pitinin ardından sert lastiklere geçen Leclerc ve ikinci pitini erken yapan Norris'in öndekilerle sahip olduğu fark büyük önem taşıyordu. Öndeki isimler, bir kez daha pite gelecekse bu isimleri takip etmek zorundaydı. 29. turda lider Verstappen ile 6. sıradaki Leclerc arasında 33.5, Norris ile 35 sn fark vardı. Verstappen'in 10 sn gerisinde ise Perez bulunuyordu.

Leclerc ve Norris'in hedefi haline gelen Piastri, 32. turun sonunda pite geldi ve Mercedes pilotlarının arkasında 9. sırada geri döndü. 33. turun başlamasıyla arka taraflarda puan mücadelesi veren Tsunoda, birkaç virajda agresif bir şekilde zorlamasının ardından Hulkenberg'i geçerek 10. sıraya yükseldi.

33. turun sonunda Perez ve Alonso pite gelerek son pitlerini yaptılar. Perez, Norris'in hemen arkasında 5. sırada dönerken Alonso, Mercedes pilotlarının arkasında 8. sırada döndü.

34. turun sonunda yarış lideri Verstappen pite geldi ve henüz pite gelmeyen Sainz'ın arkasında 2. sırada geri döndü.

35. turda Perez, Norris'i geçerek 4. sıraya yükseldi ve podyum mücadelesinde kaybettiği bir sırayı geri kazandı. Aynı turda Sainz, yakında pite gelmesi gerektiğini yoksa çok fazla zaman kaybedeceğini yarış mühendisine söylerken, kendisine yeni bir set orta lastiğinin olduğu hatırlatıldı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Perez, 36. turda Leclerc'i pist üstünde geçerek kaybettiği bir sırayı daha geri almış oldu. Bu, Sainz'ın pite geldikten sonra Red Bull pilotlarının yeniden 1-2 olacağı manasına geliyordu. O turun sonunda Sainz, pite geldi ve Red Bull'lar yeniden ilk iki sıraya yükseldi. Sainz, yarışın başında Verstappen, Perez ve Norris'in arkasında 4. sıradaydı ancak pit stoplar tamamlandıktan sonra Mercedes pilotlarının arkasında 7. sıraya düşmüştü...

37. tur itibariyle pit stoplar tamamlandığında ilk 10'da sıralama Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Sainz, Alonso, Piastri ve Tsunoda şeklindeydi. O turun sonunda Russell bir kez daha pite gelerek orta lastikleri takarken Sainz Hamilton'ı geçerek 5. sıraya yükseldi. Russell yarışa 9. sırada döndü.

Mercedes, 40. turda Hamilton'ı pite aldı. Hamilton yarışa Russell'ın arkasında 9. sırada döndü.

Sainz, pite geç girmesinin ardından yeni set orta lastikleriyle önündeki Norris ve Leclerc ile farkı kapatıyordu ve 41. turda kendisine podyum mücadelesinde olduğu söylendi. O bölümde Norris'le fark 2.5 sn, Leclerc'le fark 4 sn civarındaydı.

42. turda sarı bayraklar sallanmaya başladı. Bir süre sonra Sargeant'ın Degner 2'de pist dışına çıktığı ve geri dönmeye çalıştığı ekranlara yansıdı. İlginç bir şekilde Sargeant, bariyerlere vurmadan durup yola devam edebildi.

43. turda Norris, lastiklerini kilitledi ve kaybettiği zamanla birlikte Sainz'ın daha erken avı haline dönüştü. Sainz 44. turda Norris'i geçerek 4. sıraya yükseldi. O esnada Sainz'ın 2 sn önünde takım arkadaşı Leclerc vardı.

Sainz, çok hızlı bir şekilde Leclerc'le de farkı kapattı ve 46. turda takım arkadaşını geçerek 3. sıraya yükseldi. Sainz böylece, ikinci pit stopunu geç yapmasının ardından daha yeni lastiklerle önündeki isimleri geçerek podyumu garantilemiş oldu.

Yarışın son bölümünde arka taraflarda Stroll ve Hulkenberg'in daha yeni lastiklerle yükselişini gördük. 35. turda 13 ve 15. sıralarda olan bu isimler yarış sonunda 11 ve 12. sıralara yükseldiler ancak önlerindeki Tsunoda, yarış sonuna kadar yerini koruyacak farkı açmıştı.

Diğer taraftan son turlarda 7. sıradaki Piastri ve 8. sıradaki Russell arasında çok yakın mücadele oldu. Russell, daha yeni lastiklerle zorlarken Piastri yerini kolay kolay vermek istemedi. Piastri'ye önündeki Alonso'nun DRS'si yardımcı oluyordu.

Ancak Russell, son tura çok daha yakın bir şekilde başladı ve ilk viraja gelmeden Piastri'yi geçerek 7. sıraya yükseldi. Bu iki isim arasındaki mücadele nihayete ererken pistin çok daha ilerisinde olan Verstappen damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon 3. yarış zaferini elde etmiş oldu.

Perez yarışı 2. sırada tamamlarken Sainz 3. olarak bu sene katıldığı tüm yarışları podyumda ve takım arkadaşının önünde tamamlama istatistiğini sürdürdü.

Leclerc, ilk pitlerdeki geç pit stratejisi sayesinde podyuma çıkacak gibi duruyordu ancak 2. pit stoplarda aynı stratejiyi takım arkadaşı yapınca ona geçilmekten kurtulamadı.

Norris, yarışın başında 3. olsa da, erken pit aralığına girmesinin ardından yarış sonunda Ferrari pilotlarına geçilerek 5. sırada yarışı tamamladı.

Güncellemeyle hızlanan Aston Martin'de Fernando Alonso 6. olurken onu son turda Piastri'yi geçen Russell takip etti. Mercedes ile istediği gibi bir performans sergileyemeyen Hamilton 9. olurken yarışın son puanı kendi evinde yarışan Yuki Tsunoda'nın oldu. Tsunoda, erken pitle yarışın başında gerilese de, yarışın sonunda 10. sırayı almayı başardı.

Hulkenberg, yarışın sonunda Stroll'ü geçerek 11. olurken Stroll, ilk 5 sıradaki takım adına yarışıp puan alamayan tek isimdi.

Yarışı tamamlayabilen diğer isimler Magnussen, Bottas, Ocon, Gasly ve Sargeant oldular. Alpine'ler ikinci startta iyi pozisyondaydı ancak yarış ilerledikçe gerilemekten kurtulamadılar.

Sezonun 5. yarışı olan Çin GP, iki hafta sonra gerçekleştirilecek.