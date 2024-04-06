2024 Japonya GP sıralama turları: Verstappen, Perez'in 0.066 saniye önünde pole pozisyonunda!

Max Verstappen, Japonya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve üç bölümün tamamını lider tamamlayarak pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez bu yılki en iyi sıralama seansını geçirerek ikinci olurken, ilk üçü McLaren pilotu Lando Norris tamamladı.

Yarış gridi:

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen ile birlikte, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde Red Bull, Ferrari, McLaren ve Mercedes pilotlarına ek olarak Aston Martin'den Fernando Alonso ile RB'den Yuki Tsunoda piste çıktı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:28.240'lık turuyla zaman tablosunun zirvesinde yer alıyordu.

İkinci denemelerde Verstappen en hızlı dereceyi 1:28.197'ye çekti ve Sergio Perez'in sadece 0.066 saniye önünde pole pozisyonunu aldı.

Perez, son turda mor sektörle gelmesine rağmen Verstappen'in sadece 0.066 saniye gerisinde ikinci olurken, ilk üçü yüksek hızlı bölümlerde güçlü olması beklenen Lando Norris tamamladı.

Carlos Sainz'ın 0.4 saniye geride dördüncü olduğu seansta, Fernando Alonso güncellenmiş Aston Martin'iyle beşinci oldu.

Oscar Piastri'nin altıncı olduğu seansta, Lewis Hamilton yedinci ve tek lastik seti olduğu için bir tur atabilen Charles Leclerc sekizinci oldu.

İlk onu George Russell ve Yuki Tsunoda tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Mark Sutton

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen, Perez'in 0.012 saniye önünde lider!

Max Verstappen, sıralama turlarının ikinci bölümünde derecesini daha da geliştirdi ve bir kez daha zirvede yer almayı başardı.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi sadece 0.012 saniye geride yer alan Sergio Perez ve 0.147 saniye geride üçüncü olan Lewis Hamilton'dı.

İlk beşi Lando Norris ve Fernando Alonso tamamlarken, Carlos Sainz ve Charles Leclerc ilk beşin dışında kaldı.

Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda'nın sadece 0.055 saniye ardında 11. olarak elenirken, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alex Albon ve Esteban Ocon da elenen diğer isimler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1 - İlk bölüm: Verstappen rahat şekilde lider!

Japonya'da gerçekleştirilen ilk sıralama seansında Red Bull pilotu Max Verstappen'in büyük üstünlüğü vardı.

Hollandalı pilot 1:29'un altına inebilen tek isimdi ve 1:28.866'lık turuyla seansı zirvede tamamladı.

Red Bull pilotunun en yakın takipçisi, bu hafta sonu yeni güncellemeler deneyen Aston Martin'den Fernando Alonso olurken, onu da Sergio Perez ve Charles Leclerc takip etti.

İlk altıyı tamamlayan isimler McLaren'dan Oscar Piastri ve son yarışın galibi Carlos Sainz oldu.

Elenme bölümündeki mücadele ise oldukça çetin geçti. Aston Martin'den Lance Stroll, takım arkadaşından 0.8 saniye yavaş kaldığı seansı 16. sırada tamamladı ve elenmekten kurtulamadı.

Pierre Gasly de güncellenmiş Alpine'e rağmen -son turunda hata yaparak- ilk bölümde havlu atarken, Kevin Magnussen, Logan Sargeant ve Zhou Guanyu elenen diğer isimler oldular.

17. Gasly ile 20. Zhou arasında sadece 0.024 saniye vardı.

İlk bölüm sonucu: