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Formula 1 Japonya GP
Sıralama turları raporu

2024 Japonya GP sıralama turları: Verstappen, Perez'in 0.066 saniye önünde pole pozisyonunda!

2024 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bul pilotu Max Verstappen'in oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, with Sergio Perez, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team

Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Japonya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve üç bölümün tamamını lider tamamlayarak pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez bu yılki en iyi sıralama seansını geçirerek ikinci olurken, ilk üçü McLaren pilotu Lando Norris tamamladı.

Yarış gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'28.197

 237.028
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.066

1'28.263

 236.851
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.292

1'28.489

 236.246
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.485

1'28.682

 235.732
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.489

1'28.686

 235.721
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.563

1'28.760

 235.525
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.569

1'28.766

 235.509
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.589

1'28.786

 235.456
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.811

1'29.008

 234.868
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull

+1.216

1'29.413

 233.804
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull

+1.275

1'29.472

 233.650
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.297

1'29.494

 233.593
13 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.396

1'29.593

 233.335
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.517

1'29.714

 233.020
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.619

1'29.816

 232.755
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.827

1'30.024

 232.218
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.922

1'30.119

 231.973
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.934

1'30.131

 231.942
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+1.942

1'30.139

 231.921
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+1.946

1'30.143

 231.911
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen ile birlikte, Red Bull Racing RB20

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen ile birlikte, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde Red Bull, Ferrari, McLaren ve Mercedes pilotlarına ek olarak Aston Martin'den Fernando Alonso ile RB'den Yuki Tsunoda piste çıktı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:28.240'lık turuyla zaman tablosunun zirvesinde yer alıyordu.

İkinci denemelerde Verstappen en hızlı dereceyi 1:28.197'ye çekti ve Sergio Perez'in sadece 0.066 saniye önünde pole pozisyonunu aldı.

Perez, son turda mor sektörle gelmesine rağmen Verstappen'in sadece 0.066 saniye gerisinde ikinci olurken, ilk üçü yüksek hızlı bölümlerde güçlü olması beklenen Lando Norris tamamladı.

Carlos Sainz'ın 0.4 saniye geride dördüncü olduğu seansta, Fernando Alonso güncellenmiş Aston Martin'iyle beşinci oldu.

Oscar Piastri'nin altıncı olduğu seansta, Lewis Hamilton yedinci ve tek lastik seti olduğu için bir tur atabilen Charles Leclerc sekizinci oldu.

İlk onu George Russell ve Yuki Tsunoda tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'28.197

   237.028
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.066

1'28.263

 0.066 236.851
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.292

1'28.489

 0.226 236.246
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.485

1'28.682

 0.193 235.732
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.489

1'28.686

 0.004 235.721
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.563

1'28.760

 0.074 235.525
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.569

1'28.766

 0.006 235.509
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.589

1'28.786

 0.020 235.456
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.811

1'29.008

 0.222 234.868
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+1.216

1'29.413

 0.405 233.804
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton

Q2 - İkinci bölüm:  Verstappen, Perez'in 0.012 saniye önünde lider!

Max Verstappen, sıralama turlarının ikinci bölümünde derecesini daha da geliştirdi ve bir kez daha zirvede yer almayı başardı.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi sadece 0.012 saniye geride yer alan Sergio Perez ve 0.147 saniye geride üçüncü olan Lewis Hamilton'dı.

İlk beşi Lando Norris ve Fernando Alonso tamamlarken, Carlos Sainz ve Charles Leclerc ilk beşin dışında kaldı.

Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda'nın sadece 0.055 saniye ardında 11. olarak elenirken, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alex Albon ve Esteban Ocon da elenen diğer isimler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'28.740

   235.578
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.012

1'28.752

 0.012 235.546
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.147

1'28.887

 0.135 235.188
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.200

1'28.940

 0.053 235.048
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.342

1'29.082

 0.142 234.673
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+0.359

1'29.099

 0.017 234.628
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.400

1'29.140

 0.041 234.520
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.408

1'29.148

 0.008 234.499
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.456

1'29.196

 0.048 234.373
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.677

1'29.417

 0.221 233.794
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 6

+0.732

1'29.472

 0.055 233.650
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.754

1'29.494

 0.022 233.593
13 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.853

1'29.593

 0.099 233.335
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 3

+0.974

1'29.714

 0.121 233.020
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+1.076

1'29.816

 0.102 232.755
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1 - İlk bölüm: Verstappen rahat şekilde lider!

Japonya'da gerçekleştirilen ilk sıralama  seansında Red Bull pilotu Max Verstappen'in büyük üstünlüğü vardı.

Hollandalı pilot 1:29'un altına inebilen tek isimdi ve 1:28.866'lık turuyla seansı zirvede tamamladı.

Red Bull pilotunun en yakın takipçisi, bu hafta sonu yeni güncellemeler deneyen Aston Martin'den Fernando Alonso olurken, onu da Sergio Perez ve Charles Leclerc takip etti.

İlk altıyı tamamlayan isimler McLaren'dan Oscar Piastri ve son yarışın galibi Carlos Sainz oldu.

Elenme bölümündeki mücadele ise oldukça çetin geçti. Aston Martin'den Lance Stroll, takım arkadaşından 0.8 saniye yavaş kaldığı seansı 16. sırada tamamladı ve elenmekten kurtulamadı.

Pierre Gasly de güncellenmiş Alpine'e rağmen -son turunda hata yaparak- ilk bölümde havlu atarken, Kevin Magnussen, Logan Sargeant ve Zhou Guanyu elenen diğer isimler oldular.

17. Gasly ile 20. Zhou arasında sadece 0.024 saniye vardı.

İlk bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'28.866

   235.244
2 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.388

1'29.254

 0.388 234.221
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.437

1'29.303

 0.049 234.092
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.472

1'29.338

 0.035 234.001
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.559

1'29.425

 0.087 233.773
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+0.647

1'29.513

 0.088 233.543
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 4

+0.670

1'29.536

 0.023 233.483
8 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.736

1'29.602

 0.066 233.311
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 3

+0.795

1'29.661

 0.059 233.158
10 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 6

+0.861

1'29.727

 0.066 232.986
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.909

1'29.775

 0.048 232.862
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.933

1'29.799

 0.024 232.799
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.945

1'29.811

 0.012 232.768
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.955

1'29.821

 0.010 232.742
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.097

1'29.963

 0.142 232.375
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+1.158

1'30.024

 0.061 232.218
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.253

1'30.119

 0.095 231.973
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+1.265

1'30.131

 0.012 231.942
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

+1.273

1'30.139

 0.008 231.921
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 6

+1.277

1'30.143

 0.004 231.911
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Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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