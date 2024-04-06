2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider

Japonya GP'de 2. antrenman seansının yağmur nedeniyle etkilenmesi sebebiyle 3. antrenman büyük önem kazandı.

Pilotlar cuma günü kaybettikleri zamanı telafi etmek için hemen piste çıktılar ve tur atmaya başladılar.

Tur zamanları ilk dakikalardan men sonra gelmeye başladı. Verstappen 1:30.265 ile ilk sırayı aldıktan hemen sonra Hamilton turu 1:30.065'e geliştirdi. Hamilton bu turu yumuşak hamurla atarken Verstappen turunu orta hamurda tamamladı.

3. sırayı Norris alırken takım arkadaşı Piastri ise 4.sıradaydı. Verstappen'in takı arkadaşı Sergio Perez, bu bölümde araçtan memnun değildi ancak 5 sıradaydı.

Seansın ilk 40 dakikası geride kalırken pilotlar daha çok yarış simülasyonuna odaklanmış bir şekilde seansın bu bölümünü geride bıraktılar.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, pit şeridinde Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seansın son 20 dakikasına kadar pilotlar arasında hem yumuşak hem de orta hamuru tercih edenler vardı.

Son 20 dakikaya girilince takımlar sıralama simülasyonuna geçtiler ve yumuşak lastikleri takarak turlamaya başladılar.

Verstappen, 1:29.563 ile ilk sıraya çıkarken takım arkadaşı Perez 0.269 saniye geride kaldı. Seansın il bölümünü orta hamurda yarış simülasyonunda geçen Russell 1:29.918 ile 3. sırada seansı tamamladı.

Seansın büyük bölümünü lider geçen Hamilton 4. olurken Fernando Alonso 5. oldu. Geçen yılı podyumda tamamlayan ve bugün doğum günü olan Oscar Piastri ise 6. sırada seansı tamamladı.

Son yarışın galibi Carlos Sainz 7. olurken Piastri, Tsunoda ve Leclerc ilk 10 sırayı aldılar.

Albon, Bottas, Ricciardo, Ocon ve Zhou ilk 15. sırayı tamamladı.

Zaman tablosunun son bölümünde ise, Hulkenberg, Gasly, Stroll, Sargeant ve Magnussen vardı.