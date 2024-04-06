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Formula 1 Japonya GP
Antrenman raporu

2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider

2024 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

Burak Yasul
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Japonya GP'de 2. antrenman seansının yağmur nedeniyle etkilenmesi sebebiyle 3. antrenman büyük önem kazandı.

Pilotlar cuma günü kaybettikleri zamanı telafi etmek için hemen piste çıktılar ve tur atmaya başladılar.

Tur zamanları ilk dakikalardan men sonra gelmeye başladı. Verstappen 1:30.265 ile ilk sırayı aldıktan hemen sonra Hamilton turu 1:30.065'e geliştirdi. Hamilton bu turu yumuşak hamurla atarken Verstappen turunu orta hamurda tamamladı.

3. sırayı Norris alırken takım arkadaşı Piastri ise 4.sıradaydı. Verstappen'in takı arkadaşı Sergio Perez, bu bölümde araçtan memnun değildi ancak 5 sıradaydı.

Seansın ilk 40 dakikası geride kalırken pilotlar daha çok yarış simülasyonuna odaklanmış bir şekilde seansın bu bölümünü geride bıraktılar.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, pit şeridinde

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, pit şeridinde

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seansın son 20 dakikasına kadar pilotlar arasında hem yumuşak hem de orta hamuru tercih edenler vardı.

Son 20 dakikaya girilince takımlar sıralama simülasyonuna geçtiler ve yumuşak lastikleri takarak turlamaya başladılar.

Verstappen, 1:29.563 ile ilk sıraya çıkarken takım arkadaşı Perez 0.269 saniye geride kaldı. Seansın il bölümünü orta hamurda yarış simülasyonunda geçen Russell 1:29.918 ile 3. sırada seansı tamamladı.

Seansın büyük bölümünü lider geçen Hamilton 4. olurken Fernando Alonso 5. oldu. Geçen yılı podyumda tamamlayan ve bugün doğum günü olan Oscar Piastri ise 6. sırada seansı tamamladı.

Son yarışın galibi Carlos Sainz 7. olurken Piastri, Tsunoda ve Leclerc ilk 10 sırayı aldılar.

Albon, Bottas, Ricciardo, Ocon ve Zhou ilk 15. sırayı tamamladı.

Zaman tablosunun son bölümünde ise, Hulkenberg, Gasly, Stroll, Sargeant ve Magnussen vardı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

1'29.563

   233.413
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 25

+0.269

1'29.832

 0.269 232.714
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

+0.355

1'29.918

 0.086 232.491
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 21

+0.474

1'30.037

 0.119 232.184
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.519

1'30.082

 0.045 232.068
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 14

+0.574

1'30.137

 0.055 231.926
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27

+0.608

1'30.171

 0.034 231.839
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.663

1'30.226

 0.055 231.698
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 21

+0.778

1'30.341

 0.115 231.403
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.820

1'30.383

 0.042 231.295
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 23

+0.970

1'30.533

 0.150 230.912
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 26

+0.983

1'30.546

 0.013 230.879
13 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 24

+1.119

1'30.682

 0.136 230.533
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 18

+1.459

1'31.022

 0.340 229.671
15 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 16

+1.504

1'31.067

 0.045 229.558
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21

+1.576

1'31.139

 0.072 229.377
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 19

+1.578

1'31.141

 0.002 229.372
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 23

+1.779

1'31.342

 0.201 228.867
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 20

+1.889

1'31.452

 0.110 228.592
20 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 22

+1.899

1'31.462

 0.010 228.567
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